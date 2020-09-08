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Ведомости

Страны НАТО проведут морскую операцию на Крайнем Севере

Великобритания, США, Дания и Норвегия проведут совместную операцию на Крайнем Севере, чтобы продемонстрировать «приверженность поддержанию мира и свободы судоходства в регионе», говорится в сообщении Военно-морских сил Великобритании.В источнике
С чего всё началось
«Действуя бок о бок открытым и прозрачным способом, Королевский военно-морской флот и его союзники продолжают демонстрировать, что они привержены сохранению мирной и свободной навигации для всех в жизненно важной зоне», — говорится в сообщении британского королевского флота
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RT на русском20:21
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Известия

Страны НАТО проведут операцию на Крайнем Севере

Известия00:08
РБК

Страны НАТО проведут морскую операцию на Крайнем Севере

РБК20:42
РИА Новости

Страны НАТО проведут морскую операцию на Крайнем Севере

РИА Новости19:42
RT на русском

Страны НАТО проведут операцию за Северным полярным кругом

RT на русском20:21
Комсомольская правда

Страны НАТО проведут морские учения на Крайнем Севере

Комсомольская правда18:47
Московский Комсомолец

Корабли НАТО «продемонстрируют свободу навигации» на Крайнем Севере

Московский Комсомолец18:40
ТАСС

Страны НАТО проведут операцию на Крайнем Севере

ТАСС18:30

Вакцину Pfizer и BioNTech могут допустить на рынок уже в октябре

Немецкий институт разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха одобрил клинические испытания вакцины BNT162b2 от коронавируса, которые разрабатывают американская Pfizer и немецкая Biontech.
Вакцину Pfizer и BioNTech могут допустить на рынок уже в октябре
ToDay News Ufa23:12
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Отстраненный Казарцев получил назначение в ФНЛ

Судья Василий Казарцев, который был отстранен от работы на неопределенное время после матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Спартаком" и "Сочи", получил назначение главным арбитром встречи первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ), сообщается на портале футбольных арбитров России.
РИА Новостивчера в 13:11
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Колесникова и два члена КС оппозиции Белоруссии выехали на Украину

Член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова и еще двое членов совета — Иван Кравцов и Антон Родненков — утром прошли оформление в пункте пропуска на границе с Украиной, сообщил РИА Новости во вторник официальный представитель погранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.
РИА Новости01:33
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Российская вакцина от коронавируса выпущена в гражданский оборот

Первая зарегистрированная вакцина от коронавируса "Спутник V" Sputnikvaccine.com Следите за развитием событий в трансляции: "Коронавирус в России: близится вакцинация — все новости" Вакцина получила название "Спутник V", сейчас выпущена первая партия препарата, которая поступит в регионы в ближайшие дни.
REGNUM17:46
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В Минпросвещения рассказали о коронавирусе в школах из-за очередей

Москва, 7 сентября 2020, 12:09 — REGNUM На сегодняшний день случаи выявления коронавируса возникают в российских школах по причине организационных решений и человеческого фактора в виде скоплений очередей перед образовательными учреждениями.
REGNUMвчера в 05:09
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Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений», — говорится в документе.
RT на русскомвчера в 06:09
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Меркель не исключает введения санкций против «Северного потока-2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключает возможности введения санкций против проекта по строительству газопровода «Северный поток — 2». Меры могут стать ответом на возможное отравление российского оппозиционера Алексея Навального, считает политик Штеффен Зайберт.
News.ruвчера в 06:59
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