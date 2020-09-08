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Ведомости

Страны НАТО проведут морскую операцию на Крайнем Севере

Великобритания, США, Дания и Норвегия проведут совместную операцию на Крайнем Севере, чтобы продемонстрировать «приверженность поддержанию мира и свободы судоходства в регионе», говорится в сообщении Военно-морских сил Великобритании.В источнике
С чего всё началось
«Действуя бок о бок открытым и прозрачным способом, Королевский военно-морской флот и его союзники продолжают демонстрировать, что они привержены сохранению мирной и свободной навигации для всех в жизненно важной зоне», — говорится в сообщении британского королевского флота
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RT на русском20:21
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Известия

Страны НАТО проведут операцию на Крайнем Севере

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РБК

Страны НАТО проведут морскую операцию на Крайнем Севере

РБК20:42
Московский Комсомолец

Корабли НАТО «продемонстрируют свободу навигации» на Крайнем Севере

Московский Комсомолец18:40
РИА Новости

Страны НАТО проведут морскую операцию на Крайнем Севере

РИА Новости19:42
Комсомольская правда

Страны НАТО проведут морские учения на Крайнем Севере

Комсомольская правда18:47
RT на русском

Страны НАТО проведут операцию за Северным полярным кругом

RT на русском20:21
ТАСС

Страны НАТО проведут операцию на Крайнем Севере

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