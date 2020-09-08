Великобритания, США, Дания и Норвегия проведут совместную операцию на Крайнем Севере, чтобы продемонстрировать «приверженность поддержанию мира и свободы судоходства в регионе», говорится в сообщении Военно-морских сил Великобритании.

С чего всё началось «Действуя бок о бок открытым и прозрачным способом, Королевский военно-морской флот и его союзники продолжают демонстрировать, что они привержены сохранению мирной и свободной навигации для всех в жизненно важной зоне», — говорится в сообщении британского королевского флота RT на русском 20:21