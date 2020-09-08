Страны НАТО проведут морскую операцию на Крайнем Севере
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Корабли Военно-морских сил Великобритании станут во главе многонациональной морской операции за Северным полярным кругом. Таким образом они намерены продемонстрировать приверженность стран НАТО свободной навигации в данном регионе, говорится в распространенном сообщении королевского ВМФ.В источнике
С чего всё началось
«Действуя бок о бок открытым и прозрачным способом, Королевский военно-морской флот и его союзники продолжают демонстрировать, что они привержены сохранению мирной и свободной навигации для всех в жизненно важной зоне», — говорится в сообщении британского королевского флота
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