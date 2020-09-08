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Газета.Ru
Газета.Ru

Страны НАТО проведут морскую операцию на Крайнем Севере

Корабли Военно-морских сил Великобритании станут во главе многонациональной морской операции за Северным полярным кругом. Таким образом они намерены продемонстрировать приверженность стран НАТО свободной навигации в данном регионе, говорится в распространенном сообщении королевского ВМФ.В источнике
С чего всё началось
«Действуя бок о бок открытым и прозрачным способом, Королевский военно-морской флот и его союзники продолжают демонстрировать, что они привержены сохранению мирной и свободной навигации для всех в жизненно важной зоне», — говорится в сообщении британского королевского флота
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RT на русском20:21
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Известия

Страны НАТО проведут операцию на Крайнем Севере

Известия00:08
РБК

Страны НАТО проведут морскую операцию на Крайнем Севере

РБК20:42
ТАСС

Страны НАТО проведут операцию на Крайнем Севере

ТАСС18:30
РИА Новости

Страны НАТО проведут морскую операцию на Крайнем Севере

РИА Новости19:42
Комсомольская правда

Страны НАТО проведут морские учения на Крайнем Севере

Комсомольская правда18:47
Московский Комсомолец

Корабли НАТО «продемонстрируют свободу навигации» на Крайнем Севере

Московский Комсомолец18:40
RT на русском

Страны НАТО проведут операцию за Северным полярным кругом

RT на русском20:21

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Госпогранкомитет Белоруссии подтвердил задержание Колесниковой
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АиФ Уралвчера в 10:14
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