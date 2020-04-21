Коронавирус
REGNUMВ ООН приняли резолюцию против спекуляции вакциной от коронавируса
Нью-Йорк, США, 21 апреля 2020, 05:45 — REGNUM Резолюцию, призывающую не допустить спекуляции вакциной от коронавируса, которая будет создана в будущем, приняли 20 апреля все страны-члены Генассамблеи ООН. Об этом говорится в материалах организации.
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Все страны ООН поддержали общедоступность будущей вакцины от коронавируса
Комсомольская правдавчера в 21:24
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Финансы
Курс рубля понизился на открытии торгов
Торги на Московской бирже открылись снижением рубля.
Коммерсантъ 03:05
Общество
Жители округа Нью-Йорка подали иск против ВОЗ
Дело "Клинг и др. против Всемирной Организации Здравоохранения" было подано в окружной суд США в Южном округе Нью-Йорка жителями округа Уэстчестер - Ричардом Клингом и Стивом Роткером из Нью-Рошелл и Дженнаро Пурчиа из Скерсдэйла.
Интерфакс вчера в 20:07
Здоровье
22 случая заражения коронавирусом выявили в Хакасии
За сутки у 22 человек подтвердился коронавирус - случаи зафиксированы в Абане и Белом Яре.
Sibnovosti.ru 19 апреля в 02:25
Политика
Американская разведка изучает данные об ухудшении здоровья Ким Чен Ына
Вашингтон, 21 апреля 2020, 08:18 — REGNUM Власти Соединенных Штатов изучают разведывательные данные о якобы ухудшении здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.
REGNUM 01:18
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru вчера в 12:03
Общество
Во Владимирской области выявлено ещё 34 случая заражения коронавирусом
Владимир, 20 апреля 2020, 11:59 — REGNUM Во Владимирской области 20 апреля подтверждено 34 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба.
REGNUM вчера в 04:59
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
РБК 19 апреля в 22:04
Энергетика
Цена американской нефти вернулась к положительному значению
Цена американской нефти марки WTI вернулась к положительному значению. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Lenta.ru вчера в 21:27
Авто
Новый Mercedes-Benz C-Class получит квадратный планшет в салоне
Компания Mercedes-Benz работает над новым поколением седана C-Class в кузове W206.
Автоновости дня вчера в 01:31
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $24
Цена июньских фьючерсов нефти марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 7,212%, до $23,85 за баррель.
Коммерсантъ 02:49
Шоу-бизнес
Галкин показал, как Пугачева с детьми празднует Пасху
Пугачева и Галкин души не чают в своих наследниках, что заметно по видео, которые выкладывает Максим.
RuNews24.ru вчера в 01:11
Политика
Россия сняла санкции с двух украинских бизнесменов
Россия исключила из санкционного списка двух украинских бизнесменов — Андрея Киселева и Вадима Новинского.
РБК 00:52
Политика
Путин заявил о снижении темпов распространения коронавируса в России
Президент России Владимир Путин заявил, что процесс распространения коронавирусной инфекции в стране удалось притормозить.
Газета.Ru вчера в 07:17
Здоровье
Медикам приходится работать в памперсах при лечении коронавируса
Врачам, занимающимся лечением зараженных коронавирусом, приходится работать в тяжелых условиях.
КТВ-Луч 01:27
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов.
Коммерсантъ вчера в 16:41
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Экономика
Банки в России оказались наиболее подготовленными к пандемии
Управляющий директор международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) Сергей Ишков отметил, что российские банки подошли к кризису, вызванному коронавирусом, в гораздо лучшей форме по сравнению с их международными коллегами.
Телеканал 360° 02:41
Здоровье
В Алтайском крае за сутки COVID-19 подтвердили у 41 человека
Как сообщили в региональном оперативном штабе по профилактике коронавирусной инфекции, лаборатории региона подтвердили 41 новый случай заболевания за минувшие сутки.
Российская газета 01:23
Футбол
Скончался 22-летний воспитанник «Локомотива» Самохвалов
Во время индивидуальной тренировки скончался 22-летний защитник "Казанки" Иннокентий Самохвалов. Причина смерти на данный момент выясняется.
Sport.ru вчера в 10:29
Экономика
В ГД предложили заморозить уровень индексации тарифов ЖКХ
В соответствии с указом кабмина, во второй половине 2020 года тарифы в среднем проиндексируются на 4%. Однако за аналогичный период 2019 года средний размер индексации был на уровне 2,4%. Как указал Сухарев, в некоторых российских регионах плата за услуги ЖКХ увеличится в два раза и более.
Газета.Ru вчера в 23:19
Происшествия
Число жертв канадского стрелка увеличилось
Lenta.ru 01:49
Культура
Андрей Макаревич вступился за сериал о Зулейхе
Советский и российский музыкант, лидер группы "Машина Времени" Андрей Макаревич ответил в своем facebook всем критикам сериала "Зулейха открывает глаза" о раскулачивании в Татарстане.
Ревизор.ру вчера в 08:10
Киберспорт
Virtus.pro вышли в европейский гранд-финал ESL One Los Angeles Online
Virtus.pro одержали победу над командой OG в финале верхней сетки ESL One Los Angeles Online и вышли в гранд-финал турнира.
Inc-news.ru 18 апреля в 13:11
Общество
Октоберфест отменили из-за коронавируса
Баварский премьер-министр Маркус Зодер заявил, что фестиваль пива в этом году не состоится, так как "риск слишком велик".
РЕН ТВ 03:19
Общество
В России удивились низкой смертности пациентов с COVID-19
Директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович назвала эти показатели удивительными в эфире передачи «60 минут» на канале «Россия 1». «У нас до сих пор, и это удивительно, держится самый низкий уровень смертности», — сказала Попович.
Lenta.ru 03:23
Политика
Украинцам пообещали продление карантина с послаблениями
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что сейчас он готовит представление в правительство о продлении карантина для борьбы с коронавирусом после 24 апреля.
Lenta.ru 02:42
Экономика
Эксперты АКРА допустили падение ВВП России до 7,5% в 2020 году
Согласно базовому сценарию, если карантин повторится из-за новой вспышки заболевания, а среднегодовая цена на нефть составит $35 за баррель, ВВП упадет на 4–4,5% по итогам текущего года, но уже в 2021 году будет рост на 2–3%.
РБК вчера в 17:37