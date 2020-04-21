Нью-Йорк, США, 21 апреля 2020, 05:45 — REGNUM Резолюцию, призывающую не допустить спекуляции вакциной от коронавируса, которая будет создана в будущем, приняли 20 апреля все страны-члены Генассамблеи ООН. Об этом говорится в материалах организации.

В ООН приняли резолюцию против спекуляции вакциной от коронавируса

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