Энергетика
БИЗНЕС OnlineСтраны ОПЕК договорились о новом сокращении добычи
Страны ОПЕК договорились о новом сокращении добычи нефти с 1 января 2020 года. Такое заявление сделал министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазо.
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Было очень много сценариев рассмотрено в течение этих двух дней. Мы пришли к выводу, что в период падения спроса в I квартале целесообразно для балансировки рынка дополнительно обеспечить сокращение добычи. Поэтому эта квота, естественно, распространяется на все страны.
— Александр Новак, российский политикНефтегазовая вертикаль 06 декабря в 10:32
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Страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти в начале 2020 года
Красная весна06 декабря в 11:18
Сбросились на IPO: РФ и другие «инвестировали» в Saudi Aramco свою нефтедобычу. Обобщение
Интерфакс06 декабря в 16:00
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