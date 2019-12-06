Энергетика

БИЗНЕС OnlineБИЗНЕС OnlineСтраны ОПЕК договорились о новом сокращении добычи

Страны ОПЕК договорились о новом сокращении добычи нефти с 1 января 2020 года. Такое заявление сделал министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазо.
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Александр Новак
Было очень много сценариев рассмотрено в течение этих двух дней. Мы пришли к выводу, что в период падения спроса в I квартале целесообразно для балансировки рынка дополнительно обеспечить сокращение добычи. Поэтому эта квота, естественно, распространяется на все страны.
— Александр Новак, российский политикНефтегазовая вертикаль 06 декабря в 10:32

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