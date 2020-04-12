с чего всё началось

Ранее глава минэнерго России Александр Новак заявлял, что ожидает дополнительного сокращения добычи нефти от стран, не участвующих в сделке, на 5 млн баррелей в сутки, в том числе от США на 2-3 млн баррелей в сутки.

Крупнейшая сделка в истории по сокращению добычи нефти оформлена

Общество В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом Десять человек c двусторонней пневмонией и положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.

Политика Песков прокомментировал слова Путина о печенегах и половцах Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков затруднился объяснить, почему в одном из последних обращений в связи с коронавирусом Владимир Путин вспомнил о набегах половцев и печенегов на Русь. 15

Общество Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт. 3,5K

Шоу-бизнес Пугачеву восхитили праздничные наряды дочери и внучки Примадонна соскучилась по своим родным в изоляции. Певица поздравила семью с праздником, восхитившись яркими нарядами Орбакайте и внучки. 2

Футбол Мертенс не планирует продлевать контракт с «Наполи» Форвард «Наполи» Дрис Мертенс не будет продлевать контракт, сообщают итальянские СМИ.

Общество Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели. 2,1K

Энергетика Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун заявил, что сделка ОПЕК+ о снижении добычи нефти позволила прекратить нефтяную войну между крупнейшими нефтепроизодителями, однако принятое решение сравнимо с заключением Брестского мира сто лет назад. 1,1K

Игры GTA V показали с улучшенной графикой Если вам интересно, как бы выглядела старая игра в современной обработке, то можете порадоваться: GTA V показали с улучшенной графикой. 2

Кино Концепт-арт: Ящер из «Нового Человека-паука» мог выглядеть еще ужаснее Художник Джерад Марантц, работавший над «Новым Человеком-пауком», выложил на своей странице в Instagram альтернативный облик суперзлодея Ящера, который также известен как доктор Курт Коннорс.

Политика Глава Роскосмоса назвал Госдеп «заокеанскими пакостниками» Попытки затереть русский след в мировой истории лишит памяти не нас, а тех заокеанских пакостников, кто это делает, — подчеркнул он.

Общество Вирусолог назвал сроки окончания эпидемии коронавируса в России Спад эпидемии коронавируса нового штамма следует ожидать к лету, сообщает Nation News со ссылкой на заявление доктора медицинских наук, вирусолога, главного научного сотрудника НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктора Зуева. 1K

Футбол Мать Неймара встречается с 22-летним киберспортсменом В воскресенье, 12 апреля, Надин Гонсалвес (мама Неймара) сообщила в «инстаграме» об отношениях с известным киберспортсменом и моделью - Тьяго Рамосом.

Шоу-бизнес Татьяна Буланова попала в реанимацию Певица Татьяна Буланова находится в реанимации в научном исследовательском центре им. В. А. Алмазова в стабильном состоянии, сообщил ТАСС в воскресенье концертный директор Константин Сергеев. 615

Происшествия Под Курском полыхает трава на площади 5 гектаров По информации Главного Управления МЧС по Курской области, в районе поселка Косиново на площади 5 гектаров горит сухая трава, мусор и покрышки.

Политика Овсянникова уволили из Минпромторга после скандала в аэропорту 8 апреля президиум генсовета «Единой России» исключил его из партии по рекомендации комиссии по этике, которая сочла действия Овсянникова в аэропорту Ижевска не совместимыми с этическими нормами ЕР. 151

Здоровье В Башкирии зарегистрировано шесть очагов коронавируса По словам и.о. начальника отдела на сегодняшний день в Башкирии зарегистрировано шесть очагов коронавирусной инфекции. 8