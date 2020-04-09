Следующее слово — за странами, которые нефть добывают, но в ОПЕК не входят: масштаб кризиса требует привлечения всех производителей. Сегодня переговоры проведут министры энергетики стран-участниц G20. Ожидается, что они смогут договориться о сокращении добычи нефти еще на 5 млн баррелей в сутки.

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Общество В Москве усилили меры по борьбе с коронавирусом В Москве начался первый этап выдачи пропусков для поездок на работу в связи с усилением мер борьбы с коронавирусом.

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