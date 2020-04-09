Энергетика
Чеченская Республика СегодняРоссия и Саудовская Аравия договорились по нефти
Россия и Саудовская Аравия договорились с рядом других стран о заключении новой сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, написала в Twitter журналист издания Energy Intelligence Амина Бакр. Общий объем сокращения добычи в рамках новой сделки составит 10 миллионов баррелей в сутки.
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Как новая сделка ОПЕК+ повлияет на стоимость нефти и курс рубля
Комсомольская правда10 апреля в 12:30
Россия и Саудовская Аравия договорились о сокращении добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+
Эхо Москвы10 апреля в 07:12
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Комментарии
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Число безработных в России временно вырастет с 2,5 до 8 миллионов в 2020 году, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
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В столице запустили проект «Культурная Москва онлайн»
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Барнаульцы смогут сдать тест на коронавирус в четырёх частных клиниках
Как сообщили в оперативном штабе Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса, из числа заболевших 1 человек – житель Барнаула (выявлена по контакту с ранее заболевшей), 1 – Бийска.
Катунь 24 02:08
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Российского чиновника засыпали угрозами закрытые на карантин салоны красоты
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Армия и оружие
Гиперзвуковую ракету «Циркон» примут на вооружение в 2022 году
Новейшую гиперзвуковую ракету «Циркон» планируется принять на вооружение в 2022 году, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
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РИА Новости 05:21
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Илон Маск ответил Рогозину на обвинения в демпинге
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За сутки в России умерли 18 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, число скончавшихся за весь период увеличилось до 148.
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МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики
В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
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Мосгорсуд в понедельник смягчил приговор и освободил Никиту Чирцова, осужденного на один год колонии за нападение на полицейского в ходе несанкционированного митинга 27 июля 2019 года в Москве.
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Цена нефти Brent опустилась ниже $31 за баррель
К 11:10 (мск) стоимость июньского фьючерса нефти Brent опустилась до отметки $30,93 за баррель.
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Появились новые схемы кражи денег с карты на фоне коронавируса
В ноябре 2019-го сообщалось, что социальная инженерия стала самым популярным у мошенников способом похищать деньги с банковских карт россиян.
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Представитель Булановой рассказал о состоянии певицы
Ранее представитель артистки сообщил РИА Новости, что Буланова находится в больнице из-за проблем с сердцем.
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Бюджетный аналог Chevrolet Cruze появился в продаже
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Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
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Газета.Ru вчера в 10:10