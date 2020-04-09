Россия и Саудовская Аравия договорились с рядом других стран о заключении новой сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, написала в Twitter журналист издания Energy Intelligence Амина Бакр. Общий объем сокращения добычи в рамках новой сделки составит 10 миллионов баррелей в сутки.

Россия и Саудовская Аравия договорились по нефти

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