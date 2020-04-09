Энергетика

Чеченская Республика СегодняЧеченская Республика СегодняРоссия и Саудовская Аравия договорились по нефти

Россия и Саудовская Аравия договорились с рядом других стран о заключении новой сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, написала в Twitter журналист издания Energy Intelligence Амина Бакр. Общий объем сокращения добычи в рамках новой сделки составит 10 миллионов баррелей в сутки.
Читать в источнике
Комментировать1,9K

Подробнее о событии

Как новая сделка ОПЕК+ повлияет на стоимость нефти и курс рубля

Комсомольская правда10 апреля в 12:30

Россия и Саудовская Аравия договорились о сокращении добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+

Эхо Москвы10 апреля в 07:12

Reuters: страны ОПЕК+ согласовали сокращение нефтедобычи

Коммерсантъ09 апреля в 17:27

СМИ: Россия и ОПЕК договорились по нефти

РИА Новости09 апреля в 18:33

Большинство стран ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти

Ведомости09 апреля в 17:59

Страны ОПЕК+ согласились снизить добычу на 10 млн баррелей в день

РБК09 апреля в 17:42

Россия и Саудовская Аравия договорились о сокращении добычи в ОПЕК+ сроком на два года

ТАСС09 апреля в 23:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 05:57, Ашберн

Саудовская Аравия и Россия договорились о сокращении добычи нефти

КП - Беларусь10 апреля в 01:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 05:57, Ашберн

Комментарии

Политика

Путин проведет совещание по эпидемиологической обстановке в России

Президент России Владимир Путин в понедельник соберет совещание по развитию ситуации с коронавирусом, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства РФ Дмитрий Песков.
ТАСС 05:47
1
Общество

Объяснены правила пропускного режима в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
Мослента 11 апреля в 15:48
3,9K
Общество

ГИБДД приостановила прием экзаменов на права из-за коронавируса

Госавтоинспекция из-за ситуации с коронавирусом временно остановила прием экзаменов на право управления транспортными средствами.
Газета.Ru 05:35
3
Общество

В Самарской области выявили пять новых случаев заражения коронавирусом

В понедельник оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зарегистрировано 2558 новых случаев, в том числе пять - в Самарской области.
РИА Новости 04:46
22
Общество

Генпрокуратура сообщила о фейках о массовой гибели от коронавируса

«Сообщения о подготовке мест для массового захоронения умерших от инфекции создают предпосылки для формирования панических настроений, массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности»,— считают в Генпрокуратуре.
Коммерсантъ 02:54
15
Экономика

Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса

Число безработных в России временно вырастет с 2,5 до 8 миллионов в 2020 году, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
РИА Новости 04:50
379
Здоровье

Четверо ивановцев с COVID-19 находятся на ИВЛ

Четверо пациентов подключены к аппаратам ИВЛ, двое пользуются кислородной поддержкой.
Аргументы и факты - Иваново 05:39
Здоровье

В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса

12 апреля главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань оценил вероятность второй волны вспышки коронавируса в стране.
Lenta.ru 02:08
241
Религия

В Греции завели дела против проводивших богослужения священников

Сообщается, что службы были проведены вопреки запрету на участие верующих в литургиях, введенному как греческими властями, так и Священным синодом Элладской православной церкви.
REGNUM 04:55
Кино

Режиссер сиквела «Отряд самоубийц» успокоил поклонников фильма

Дата премьеры сиквела «Отряд самоубийц» не будет передвинута, заверил поклонников фильма режиссер картины Джеймс Ганн 12 апреля в своем микроблоге Twitter.
ИА Красная Весна вчера в 18:37
1
Культура

В столице запустили проект «Культурная Москва онлайн»

На mos.ru запустили проект "Культурная Москва онлайн", который представляет собой подборку самых ярких культурных мероприятий города, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Москва 24 01:42
9
Политика

США могут создать альтернативную ВОЗ

Альтернативную организацию президенту США предлагают создать на базе ЮНЭЙДС (эта организация была создана в1990-х годах на волне недовольства тем, как ВОЗ решает проблему со СПИДом).
Вести.Ru 05:10
1
Здоровье

Барнаульцы смогут сдать тест на коронавирус в четырёх частных клиниках

Как сообщили в оперативном штабе Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса, из числа заболевших 1 человек – житель Барнаула (выявлена по контакту с ранее заболевшей), 1 – Бийска.
Катунь 24 02:08
1
Общество

Российского чиновника засыпали угрозами закрытые на карантин салоны красоты

Салоны красоты в Удмуртии, которые закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса, засыпали угрозами первого вице-премьера республики Александра Свинина.
Lenta.ru 04:20
9
Армия и оружие

Гиперзвуковую ракету «Циркон» примут на вооружение в 2022 году

Новейшую гиперзвуковую ракету «Циркон» планируется принять на вооружение в 2022 году, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
Вести ФМ 11 апреля в 02:50
46
Космос

NASA разместит самый крупный в мире радиотелескоп на Луне

Машины и Механизмы 11 апреля в 09:00
18
Здоровье

Врачи рассказали, что выздоровевшие от коронавируса остаются заразными

Заместитель директора по инновационной работе петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов рассказал в фильме "Опасный вирус – 2", что излечившиеся от коронавируса пациенты остаются переносчиками болезни.
Piter.tv 11 апреля в 09:17
344
Происшествия

Во Владимирской области умерли две пациентки с коронавирусом

Две женщины, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция, скончались во Владимирской области, общее число летальных случаев от COVID-19 выросло до трех, сообщает администрация региона.
РИА Новости 05:21
2
Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
655
Общество

Илон Маск ответил Рогозину на обвинения в демпинге

Основатель компании SpaceX Илон Маск ответил на обвинения главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в демпинге на рынке космических пусков.
Daily Storm 11 апреля в 08:44
886
Общество

Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России

Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
843
Общество

В России за сутки от коронавируса умерли 18 человек

За сутки в России умерли 18 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, число скончавшихся за весь период увеличилось до 148.
RT на русском 03:59
247
Политика

МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики

В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru вчера в 12:58
800
Происшествия

Мосгорсуд смягчил приговор участнику незаконной акции в Москве Чирцову

Мосгорсуд в понедельник смягчил приговор и освободил Никиту Чирцова, осужденного на один год колонии за нападение на полицейского в ходе несанкционированного митинга 27 июля 2019 года в Москве.
ТАСС 04:26
14
Здоровье

В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски

Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
861
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $31 за баррель

К 11:10 (мск) стоимость июньского фьючерса нефти Brent опустилась до отметки $30,93 за баррель.
Известия 04:46
40
Общество

Появились новые схемы кражи денег с карты на фоне коронавируса

В ноябре 2019-го сообщалось, что социальная инженерия стала самым популярным у мошенников способом похищать деньги с банковских карт россиян.
Lenta.ru 00:52
288
Шоу-бизнес

Представитель Булановой рассказал о состоянии певицы

Ранее представитель артистки сообщил РИА Новости, что Буланова находится в больнице из-за проблем с сердцем.
РИА Новости 04:54
664
Авто

Бюджетный аналог Chevrolet Cruze появился в продаже

Автоновости дня вчера в 04:35
45
Общество

Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля

По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru вчера в 10:10
2,8K
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное