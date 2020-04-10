Энергетика
Pravda.RuСтраны ОПЕК договорились о снижении объемов нефтедобычи
Следующее слово — за странами, которые нефть добывают, но в ОПЕК не входят: масштаб кризиса требует привлечения всех производителей. Сегодня переговоры проведут министры энергетики стран-участниц G20. Ожидается, что они смогут договориться о сокращении добычи нефти еще на 5 млн баррелей в сутки.
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Страны ОПЕК+ договорились о сокращении объемов добычи нефти на 2,5 млн баррелей в сутки
Экономика сегодня09 апреля в 16:47
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