Энергетика

Pravda.RuPravda.RuСтраны ОПЕК договорились о снижении объемов нефтедобычи

Следующее слово — за странами, которые нефть добывают, но в ОПЕК не входят: масштаб кризиса требует привлечения всех производителей. Сегодня переговоры проведут министры энергетики стран-участниц G20. Ожидается, что они смогут договориться о сокращении добычи нефти еще на 5 млн баррелей в сутки.
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с чего всё началось

Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки

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