Страны ОПЕК+ договорились ограничить добычу нефти в целом на 10 млн баррелей в сутки в мае-июне, сообщил ТАСС источник, участвующий в переговорах. Для России и Саудовской Аравии это означает снижение на 23% от своих уровней добычи, добавил собеседник агентства.

с чего всё началось

Следующее слово — за странами, которые нефть добывают, но в ОПЕК не входят: масштаб кризиса требует привлечения всех производителей. Сегодня переговоры проведут министры энергетики стран-участниц G20. Ожидается, что они смогут договориться о сокращении добычи нефти еще на 5 млн баррелей в сутки.

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