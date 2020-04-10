Энергетика
Pravda.RuСтраны ОПЕК договорились о снижении объемов нефтедобычи
Следующее слово — за странами, которые нефть добывают, но в ОПЕК не входят: масштаб кризиса требует привлечения всех производителей. Сегодня переговоры проведут министры энергетики стран-участниц G20. Ожидается, что они смогут договориться о сокращении добычи нефти еще на 5 млн баррелей в сутки.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Страны ОПЕК+ договорились ограничить добычу нефти в целом на 10 млн баррелей в сутки в мае-июне, сообщил ТАСС источник, участвующий в переговорах. Для России и Саудовской Аравии это означает снижение на 23% от своих уровней добычи, добавил собеседник агентства.ТАССвчера в 14:52
Подробнее о событии
Показать все источники
Cтраны ОПЕК+ согласились с условиями сделки по сокращению нефтедобычи
Комсомольская правдавчера в 15:52
Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 06:29, Ашберн
Комментарии
Наука
Ученые показали, как коронавирус распространяется после кашля
Общество
Регионам разрешили досрочно завершить учебный год для 1–8 классов
Министерство просвещения РФ предписало регионам «обеспечить очное проведение аттестации в 9-м классе (ОГЭ) по двум предметам и полноценную реализацию образовательных программ, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий и федеральных телевизионных каналов для старшеклассников (10–11-х классов)».
Интернет
Google запретила сотрудникам использовать Zoom
Google запретила своим сотрудникам пользоваться Zoom на служебных компьютерах из-за несоответствия стандартам безопасности.
Происшествия
Коронавирус подозревают у 170 врачей и пациентов в Уфе
Заражение коронавирусом подозревают у 170 медицинских сотрудников в закрытой на карантин республиканской клинической больнице Уфы.
Финансы
Курс доллара опускался ниже 73 рублей
С открытия курс доллара снижался до 73,00 руб. На американской сессии продавцы прогулялись до отметки 72,60 руб. на фоне резкого повышения цен на нефть до $36,36.
Происшествия
В Ростовской области пациента с коронавирусом перевели на ИВЛ
Врачи перевели одного из пациентов, заболевших коронавирусом в Ростовской области, на искусственную вентиляцию легких, сообщает правительство региона.
Общество
Ростовский губернатор может смягчить режим самоизоляции для бизнеса
Рассматривается вопрос смягчения режима самоизоляции для бизнеса.
Культура
Динозавр и Зеркальный человек появятся в шоу «Маска»
Первый выпуск нового музыкального шоу "Маска" вышел на телеканале НТВ 1 марта.
Происшествия
В Москве больного коронавирусом поймали за рулем
Как сообщает пресс-служба департамента транспорта, нарушитель карантина попался на пересечении Щелковского шоссе и МКАД.
Общество
В России составлен первый протокол за нарушение социальной дистанции
Москва, 10 апреля 2020, 12:33 — REGNUM Первый протокол за нарушение социальной дистанции составлен в России.
Авто
Lexus показал обновленное купе Lexus LC500
Компания Lexus представила обновленное купе Lexus LC500.
Футбол
Санчо намерен перейти в «Манчестер Юнайтед»
В текущем сезоне Санчо сыграл за Боруссию 35 матчей во всех турнирах, забив 17 голов и отдав 19 результативных передач.
Происшествия
В Воронежской области коронавирус выявили у семьи
Воронеж, 10 апреля 2020, 11:13 — REGNUM Заражение коронавирусом ещё у четырёх человек подтверждено в Воронежской области за последние сутки, об этом сообщили 10 апреля в пресс-службе правительства региона.
Происшествия
В Хабаровске на глазах у людей обрушился жилой дом
В Хабаровске на улице Зои Космодевьянской обрушился жилой дом.
Гаджеты
В России стартовали продажи Huawei P40
Устройства появятся в открытой продаже в фирменных магазинах HUAWEI и магазинах-партнёрах компании.
Гаджеты
Какие смартфоны Xiaomi обновятся до MIUI 12
В сеть слили список смартфонов Xiaomi, которые получат новую оболочку MIUI 12.
Общество
На Урале вступил в силу закон о штрафах за несоблюдение «самоизоляции»
Екатеринбург, 10 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал закон о наказаниях за несоблюдение режима самоизоляции.
Общество
В России ограничили продажу пива
В российских регионах в рамках борьбы с пандемией коронавируса ограничили продажу разливного пива.
Транспорт
Штрафной батальон: за дорожные камеры в кустах хотят наказывать рублем
Комитет по транспорту и строительству Госдумы совместно с Министерством транспорта и МВД дорабатывает законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части повышения уровня безопасности дорожного движения», сообщили «Известиям» в пресс-службе Минтранса.
Авто
Iveco поставила российскому перевозчику 50 газовых грузовиков
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Общество
В Москве из-за коронавируса закрыли кладбища
Экономика
Завершена сделка по продаже 50% акций Сбербанка
Правительство купило у Центробанка за счет средств Фонда национального благосостояния 11 293 474 000 обыкновенных акций ПАО Сбербанк (50%).
Шоу-бизнес
Обанкротилась киностудия Глюкозы и Максима Фадеева
Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на личных инсайдеров, киностудия, владельцами которой являются Максим Фадеев и певица Глюкоза, в официальном порядке признана банкротом.
Общество
Срочно: официально подтвержден случай коронавируса у жителя Сызрани
Всего по Самарской области по данным на 10 апреля арегистрировано два новых случая COVID-19. Общее количество заболевших достигло 20.
Экономика
Сбербанк отметил увеличение расходов россиян на алкоголь
Обо всем говорится в исследовании Сбербанка. В период с 30 марта по 5 апреля предпочтения россиян очень изменились.
Экономика
Продажи «АЛРОСА» в марте упали к февралю в два раза
Общество
В Минздраве оценили риск заражения коронавирусом из-за алкоголя
Употребление алкоголя может снизить защитные функции организма и повысить риск заражения коронавирусом.