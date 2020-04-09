Энергетика
REGNUMСтраны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти
Лондон, 10 апреля 2020, 02:25 — REGNUM Входящие в ОПЕК+ страны, включая Россию, договорились о существенном сокращении добычи нефти, передаёт 9 апреля агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
СМИ сообщили о договоренности между странами ОПЕК+ сократить добычу нефти на 23%
Известия09 апреля в 14:18
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 20:44, Ашберн
Комментарии
Общество
Губернатор Кузбасса продлил режим самоизоляции до 19 апреля
Режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса продлится в Кузбассе до 19 апреля, заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в обращении к жителям региона.
РИА Новости 07:15
Космос
Рогозин рассказал о задачах космонавтики по покорению планет
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что в обновленных Основах госполитики в области космической деятельности содержится задача по освоению других планет.
Московский Комсомолец 19:28
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова рассказала о своем состоянии после госпитализации
Певице Татьяне Булановой, которую ранее отвезли в больницу в Санкт-Петербурге, стало лучше.
Газета.Ru 17:33
Религия
Богослужения следующей недели в Москве пройдут без прихожан
Патриарший викарий в своем письме пояснил, что руководство церкви приняло такое решение из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в московском регионе.
Интерфакс 19:05
Происшествия
В ангарской колонии заключенные устроили бунт
РИА Новости вчера в 21:59
Общество
Умер российский политолог Александр Некрасов
В Великобритании на 64-м году жизни скончался российский политолог, участник передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» Александр Некрасов.
RT на русском 11:28
Кино
Все фильмы про зомби от худшего к лучшему. Часть 1
ИА Вебург 09 апреля в 06:47
Транспорт
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ 14:25
Экономика
Правительство купило Сбербанк у ЦБ
О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости вчера в 05:00
Шоу-бизнес
Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы
Динамика состояния народной артистки РСФСР, руководителя театра "Русская песня" Надежды Бабкиной, госпитализированной с пневмонией, положительная, сообщил РИА Новости исполнительный директор театра Антон Собянин.
РИА Новости 03:36
Общество
В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
В Москве от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 умерли 14 пациентов.
RT на русском 16:47
Футбол
Фарфан назвал шуткой свое высказывание о снижении зарплат
Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан объяснил свои слова о сокращении зарплат из-за пандемии коронавируса.
Спорт-Экспресс 17:52
Футбол
Алекс Фергюсон: «Два года назад врачи спасли мне жизнь»
Легенда «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон вспомнил о том, как пережил кровоизлияние в мозг. Он завершил карьеру в 2013 году.
Спорт-Экспресс 20:01
Общество
Рогозин рассказал об ответе России на демпинг SpaceX
Россия нашла способ ответить на демпинг SpaceX Илона Маска на рынке пусковых услуг, снизив цены на 30%, заявил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
РИА Новости вчера в 10:55
Здоровье
В Москве из-за коронавируса на карантин закрыли поликлинику №180 в Митине
Как передает интернет-издание «Медуза», главврач медучреждения Юлия Сергеева заражена коронавирусом, госпитализирована в тяжелом состоянии и подключена к аппарату ИВЛ.
Эхо Москвы 12:30
Общество
Собянин призвал готовиться к серьёзным испытаниям из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пик заболевания коронавирусом в столице ещё не пройден, и призвал быть готовыми к серьёзным испытаниям.
RT на русском вчера в 06:42
Религия
Православные христиане встречают Вербное воскресенье
РИА Новости 17:54
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Общество
В работе Twitter произошел сбой
Сбой в работе социальной сети Twitter ("Твиттер") наблюдается в воскресенье в ряде стран мира, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
ТАСС 18:35
Происшествия
В Мексике обнаружили мертвым пропавшего журналиста
Прокуратура южного мексиканского штата Герреро обнаружила останки журналиста Виктора Альвареса, пропавшего 2 апреля после угроз со стороны преступных группировок.
РИА Новости 20:40
Здоровье
Врач Мясников рассказал об опасности аппаратов ИВЛ
Как сообщает ToDay News Ufa, известный телеведущий Доктор Мясников рассказал, почему высок уровень смерти больных коронавирус после применения аппаратов ИВЛ.
ToDay News Ufa 03:54
Игры
Разработчики Cyberpunk 2077 рассказали о системе дополнений
Варшава, 11 апреля 2020, 07:15 — REGNUM Глава студии CD Projekt Red Адам Кичиньский сообщил, что Cyberpunk 2077 будет «не меньше DLC (дополнений — ИА REGNUM)», чем у игры «Ведьмак 3: Дикая охота».
REGNUM 00:15
Общество
США вышли на первое место по числу жертв коронавируса
Число жертв коронавируса COVID-19 в США составило 18 860.
RT на русском 13:42
Общество
Оперштаб обновил статистику по Подмосковью
В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.
Вести.Ru 10:58
Общество
Вирусолог предрек новую эпидемию после отмены карантина
Отмена ограничительных мер, принятых в разных странах с целью предотвращения распространения коронавируса, может спровоцировать новую эпидемию COVID-19, заявил профессор Ганноверского института вирусологии Томас Шульц в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус – 2» на телеканале «Россия 1».
Взгляд.ру 10:06
Культура
Новая серия мультфильма «Маша и медведь» будет посвящена самоизоляции
На будущей неделе выйдет новый эпизод мультсериала «Маша и Медведь».
Inc-news.ru 14:58
Транспорт
В Москве начнут действовать штрафы для нарушивших изоляцию водителей
Введение цифровых пропусков для перемещения по городу и области власти Москвы и Подмосковья объясняют ухудшением ситуации с коронавирусом.
Эхо Москвы 20:07
Энергетика
Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром
Вице-президент "Лукойла" Федун заявил, что сделка ОПЕК+ о снижении добычи нефти позволила прекратить нефтяную войну между крупнейшими нефтепроизодителями, однако принятое решение сравнимо с заключением Брестского мира сто лет назад.
Газета.Ru 17:59
Общество
Рейсы из Сеула во Владивосток и Хабаровск планируются 12 апреля
Вывозные рейсы из Сеула во Владивосток или Хабаровск запланированы на 12 апреля, сообщило генконсульство России в Пусане в Facebook.
Коммерсантъ 04:44
Наука
Люди могут верить в ложные воспоминания
В ходе исследования, в котором участвовали 200 человек, ученые сделали выводы о том, что люди могут не отличать правдивую и навязанную другими информацию о них самих и о совершаемых ими поступках.
ToDay News Ufa 13:39