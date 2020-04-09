Энергетика
REGNUMСтраны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти
Лондон, 10 апреля 2020, 02:25 — REGNUM Входящие в ОПЕК+ страны, включая Россию, договорились о существенном сокращении добычи нефти, передаёт 9 апреля агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 02:55, Ашберн
Комментарии
Политика
Песков рассказал об отменном здоровье Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что здоровье у Владимира Путина отменное, сейчас все контакты главы государства проходят в режиме видеоконференций, сообщает РИА Новости.
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Армия и оружие
Армия Сирии разбомбила позиции террористов на турецкой границе
Армия смогла нанести удар по позициям боевиков после того, как разведчики наблюдали за боевыми передвижениями вокруг северного фронта Латакии, сообщает Al-Masdar News.
RuNews24.ru 00:03
Политика
Трамп поблагодарил Путина за снижение добычи нефти
Президент США Дональд Трамп в воскресенье в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным приветствовал обязательство России вернуть добычу нефти на уровень, соответствующий стабильности мировых энергетических и финансовых рынков, сообщили в пресс-службе Белого дома.
РИА Новости вчера в 21:24
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В Москве начали оформлять пропуска для передвижения по городу
С сегодняшнего дня жители Москвы могут оформить пропуск для передвижения по городу.
Российская газета 02:50
Общество
МВД назвало самые криминальные регионы в России
Москва, 13 апреля 2020, 08:42 — REGNUM За первые два месяца 2020 года в России количество зарегистрированных преступлений возросло на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и превысило 327,3 тыс. преступлений.
REGNUM 01:42
Общество
Российские врачи получат 50 миллиардов рублей
Российские врачи, борющиеся с коронавирусом, получат 50 миллиардов рублей в виде дополнительных выплат.
Lenta.ru 02:42
Происшествия
В уфимской больнице подтвердили коронавирус у 52 пациентов
С пневмониями в больнице находятся 130 пациентов, шесть из них в реанимации, подтвержденный анализ на коронавирус у 40% из них (52 пациента).
РИА Новости 01:03
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Энергетика
Цена нефти Brent и WTI росла на открытии торгов
На открытии торгов на бирже ICE цена нефти марок Brent и WTI росла 1-3%.
Коммерсантъ вчера в 19:15
Культура
В столице запустили проект «Культурная Москва онлайн»
На mos.ru запустили проект "Культурная Москва онлайн", который представляет собой подборку самых ярких культурных мероприятий города, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Москва 24 01:42
Общество
Голикова спрогнозировала сроки избавления РФ от коронавируса
Вице-премьер России Татьяна Голикова оценила возможность того, что после 30 апреля в России могут продлить ограничительные меры.
Газета.Ru вчера в 07:03
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В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса
12 апреля главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань оценил вероятность второй волны вспышки коронавируса в стране.
Lenta.ru 02:08
Космос
Раскрыта природа необъяснимых структур в старых галактиках
По мнению исследователей, в будущем галактики объединятся в гигантскую эллиптическую галактику, более типичную для испускаемого релятивистского джета.
Lenta.ru 02:48
Общество
Сбербанк предупредил о новых схемах кражи денег на фоне коронавируса
Сбербанк зафиксировал несколько новых мошеннических схем, связанных с коронавирусом, с помощью которых злоумышленникам удается похитить деньги и данные россиян.
Известия вчера в 21:06
Армия и оружие
Российская армия получила Т-90М «Прорыв»
Российская армия получила первые модернизированные танки Т-90М «Прорыв».
Lenta.ru 01:33
Политика
Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия
Режим крупного бедствия впервые в истории начал действовать во всех штатах США после того, как президент Дональд Трамп в субботу, 11 апреля, объявил этот режим в Вайоминге.
Известия вчера в 00:59
Общество
В Челябинской области разрешили работать парикмахерским
С сегодняшнего дня разрешена работа парикмехерских, а также салонов красоты, имеющих медицинскую лицензию — у нас их не так много.
Эхо Москвы в Челябинске 01:55
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Клопс вчера в 04:43
Шоу-бизнес
Алена Шишкова показала подарок от нового возлюбленного
Мужчина с турецким именем Омид Тахмасеби прокомментировал публикацию несколькими романтичными эмодзи, но самое интересно то, что Шишкова мгновенно ответила на его комментарий такими же романтичными эмодзи, тем самым якобы подтвердив то, что между ними не просто дружба, а что-то большее.
RuNews24.ru 10 апреля в 01:37
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
В течение последних суток новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 52 российских регионах.
RT на русском вчера в 04:10
Происшествия
На въездах в Москву частично перекрыли движение
На всех въездах в Москву частично перекрыли движение транспорта.
Lenta.ru вчера в 13:23
Транспорт
РЖД отменят 32 поезда дальнего следования
«В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и значительным сокращением спроса на поездки с 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены», — отметила компания в пресс-релизе.
Lenta.ru вчера в 11:47
Общество
В России стабилизировались цены на имбирь
Напомним, 6 апреля ФАС сообщала о росте цены на лимоны и имбирь на российском рынке.
ИА Красная Весна вчера в 07:03
Общество
В Омске у пяти сотрудников ТГК-11 предварительно выявили коронавирус
По информации издания, пять сотрудников компании «ТГК-11» (в состав организации входят ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5) получили положительные результаты тестов на коронавирус.
Город55.ру 02:06
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Российские авиакомпании предлагают властям легализовать ваучеры
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, объединяет крупнейшие авиакомпании России) предлагает властям РФ легализовать использование ваучеров вместо возврата средств за отмененные рейсы, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо АЭВТ первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову от 9 апреля.
ПРАЙМ 02:01
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина назвала размер своей пенсии
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У православных христиан началась страстная неделя
У православных христиан сегодня началась страстная неделя. Это самое строгое и эмоционально напряжённое время всего богослужебного года.
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Стало известно о распространении трех штаммов коронавируса в мире
Исследователи из Кембриджа пришли к выводу, что исходный тип коронавируса, который передался людям, в основном распространен в США и Австралии.
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Общество
Выезд из Мончегорска, Оленегорска и Полярных Зорь будет ограничен
С 14 апреля будет ограничен выезд их Мончегорска, Оленегорска и Полярных Зорь.
Би-порт 01:10
Здоровье
Выздоровевшие от коронавируса остаются заразными, рассказали врачи
Как сообщил заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов, все пациенты, которые уже успели вылечиться от коронавирсуной инфекции, и находившиеся в тяжелом состоянии на протяжении длительного времени, могут быть источником заражения для всех остальных.
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