Энергетика

REGNUMREGNUMСтраны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти

Лондон, 10 апреля 2020, 02:25 — REGNUM Входящие в ОПЕК+ страны, включая Россию, договорились о существенном сокращении добычи нефти, передаёт 9 апреля агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.
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Страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти. Теперь официально

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Саудовская Аравия и Россия договорились о сокращении добычи нефти

КП - Беларусь01:59
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Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 08:01, Ашберн

Комментарии

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Губернатор Красноярского края Александр Усс расширил список предприятий и организаций, которым будет разрешено работать на территории региона уже с субботы, 11 апреля.
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Полиции дали право штрафовать нарушителей самоизоляции в Москве

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Ранее первый заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб рассказал журналистам, что в апреле Россия планирует произвести 500 аппаратов ИВЛ, в мае — две с половиной тысячи, а в июне — три тысячи.
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Трамп назвал фейком ноябрьский доклад разведки о пандемии коронавируса

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РПЦ рекомендовала в Страстную неделю и на Пасху молиться дома

В Московском патриархате рекомендовали гражданам молиться дома и не посещать богослужения во время Страстной недели и Пасхи в связи с распространением коронавируса.
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Путин анонсировал новые переговоры по нефти

Президент России Владимир Путин анонсировал дополнительные переговоры на тему стабилизации нефтяного рынка, передает ТАСС.
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На Кубани определят организации для возобновления работы

В Краснодарском крае до 13 апреля составят список организаций, которые смогут возобновить работу с соблюдением необходимых санитарных норм.
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Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
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Попова заявила, что сроков окончания ситуации с коронавирусом нет

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сроки окончания эпидемии коронавируса в настоящее время никто назвать не может.
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Минобрнауки сообщило о готовности вузов к сдаче летней сессии онлайн

Министр отметил, что для сдачи летней сессии можно использовать технологии, которые уже освоены в области дистанционного обучения.
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Появилось видео испытаний украинской ракеты «Нептун»

На Украине прошли очередные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун".
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Москалькова: Таджикистан не принимает граждан, подлежащих выдворению

В России содержатся граждане Таджикистана, подлежащие выдворению, но республика закрыла границу и их не принимает, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
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СК рассказал о расследовании крушения польского Ту-154М в Смоленске

Российские следователи выразили готовность продолжать содействовать Варшаве в расследовании крушения в 2010 году правительственного борта Польши, на котором летел президент республики Лех Качиньский.
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Мэр Москвы предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса

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Главой Росздравнадзора стала Алла Самойлова

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40% ретейлеров прогнозируют рост продаж

Почти 40% компаний ожидают, что у них произойдет снижение продаж по итогам 2020 года, столько же прогнозируют рост продаж, 8% рассчитывают, что они сохранятся на уровне 2019 года, а 13% затруднились с ответом.
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В Ростовской области один из заболевших коронавирусом находится на ИВЛ

Состояние пятерых новых пациентов с коронавирусом, которые находятся в больницах региона, оценивается как удовлетворительное, у двоих пациентов – средней тяжести, говорится в сообщении оперативного штаба.
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В Калининградской области скончался пациент с коронавирусом

В Калининградской области зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава региона Антон Алиханов.
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Более 60 пациентов за сутки выписали из больницы в Коммунарке

За минувшие сутки из больницы в Коммунарке был выписан 61 человек, сообщает главный врач учреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 02:28
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Минздрав назвал главные симптомы коронавируса

В пятой версии временных временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, опубликованной на сайте Минздрава указаны шесть основных и шесть реже встречающихся симптомов коронавируса.
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Еврогруппа согласовала план поддержки экономики ЕС в условиях пандемии

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РЖД ввели новый формат размещения в поездах на фоне коронавируса

В России на фоне распространения коронавирусной инфекции билеты в поезда стали продавать с учетом расстояния между пассажирами.
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На поддержку московского бизнеса направят 25 млрд рублей

"Ключевые меры поддержки в пересчёте на рубли: компенсация части расходов на аренду и налоги - более 13 млрд рублей, отсрочка по налогам - около 11,5 млрд рублей", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в оперативном штабе Москвы по экономическим вопросам.
Интерфакс 07:19
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