Энергетика

REGNUMREGNUMСтраны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти

Лондон, 10 апреля 2020, 02:25 — REGNUM Входящие в ОПЕК+ страны, включая Россию, договорились о существенном сокращении добычи нефти, передаёт 9 апреля агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.
Читать в источнике
Комментировать91

Подробнее о событии

Министры ОПЕК+ договорились снизить добычу нефти. Что это значит

РБК04:55

Вайсберг: ОПЕК+ не договорится о радикальном сокращении добычи нефти

Sputnik Латвия08 апреля в 06:30

Страны ОПЕК+ достигли принципиальных договорённостей об условиях сокращения добычи нефти

Эхо Москвы01:00

Что случилось этой ночью: пятница, 10 апреля

Интерфакс00:43

Страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти. Теперь официально

Фонтанка.Рувчера в 18:14

Большинство стран ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти

Ведомостивчера в 17:59

Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти. Предварительные итоги переговоров

Телеканал 360°02:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 06:29, Ашберн

Комментарии

Происшествия

В Серпухове пресечена деятельность наркодельцов с Украины

Полиция Подмосковья задержала троих подозреваемых в производстве наркотиков, все эти люди — граждане Украины, их взяли с поличным.
Вести.Ru 00:48
Экономика

АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%

Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru 06:21
Общество

4 часа в день: в Марий Эл снизили время продажи алкоголя

В республике Марий Эл внесли изменения в закон, ограничивающий розничную торговлю алкогольной продукцией.
Сусанин 05:49
Общество

В России составлен первый протокол за нарушение социальной дистанции

Москва, 10 апреля 2020, 12:33 — REGNUM Первый протокол за нарушение социальной дистанции составлен в России.
REGNUM 05:33
Происшествия

В Ростовской области пациента с коронавирусом перевели на ИВЛ

Врачи перевели одного из пациентов, заболевших коронавирусом в Ростовской области, на искусственную вентиляцию легких, сообщает правительство региона.
РИА Новости 03:50
Общество

В России ограничили продажу пива

В российских регионах в рамках борьбы с пандемией коронавируса ограничили продажу разливного пива.
Lenta.ru 03:22
Происшествия

Экс-депутату Рады предъявили обвинение в умышленном убийстве

Экс-депутату Верховной Рады Украины Татьяне Черновол предъявили обвинение в умышленном убийстве.
Lenta.ru 06:18
Происшествия

В Москве больного коронавирусом поймали за рулем

Как сообщает пресс-служба департамента транспорта, нарушитель карантина попался на пересечении Щелковского шоссе и МКАД.
Российская газета 04:51
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия договорились по нефти

Россия и Саудовская Аравия договорились с рядом других стран о заключении новой сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, написала в Twitter журналист издания Energy Intelligence Амина Бакр.
Lenta.ru вчера в 16:27
Здоровье

Подавляющее большинство случаев пневмонии вызвано коронавирусом

Участники заседания - главврачи коронавирусных стационаров, озвучили данные о том, что сейчас подавляющее большинство случаев пневмонии вызвано именно коронавирусом.
Комсомольская правда вчера в 08:55
Общество

За сутки количество случаев коронавируса в России выросло на 1786

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 1786 в 57 регионах", - говорится в сообщении оперштаба в пятницу.
Интерфакс 03:37
Политика

Путин дал МВД и Росгвардии поручения в связи с коронавирусом

Российский президент Владимир Путин поручил МВД и Росгвардии принять меры безопасности в тех организациях и учреждениях, которые участвуют в борьбе с распространением коронавируса.
RT на русском 03:35
Политика

Россия поставит в Африку штурмовые лодки БК-10

REGNUM 06:16
Политика

Врио главы Коми поменял министра здравоохранения

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, соответствующее распоряжение подписал врио Республики Коми Владимир Уйба.
REGNUM 06:03
Общество

Девятиклассникам разрешили не сдавать экзамены по выбору

Экзамены по двум предметам по выбору Рособрнадзор предложил отменить.
Омск здесь вчера в 10:44
Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru вчера в 17:26
Экономика

Завершена сделка по продаже 50% акций Сбербанка

Правительство купило у Центробанка за счет средств Фонда национального благосостояния 11 293 474 000 обыкновенных акций ПАО Сбербанк (50%).
Вести.Ru 06:15
Общество

Президент Казахстана продлил режим ЧП в стране до конца апреля

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение продлить до конца апреля режим чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса.
Известия 05:44
Общество

Ракова: московские больницы и скорая помощь работают на пределе

Резкий рост числа госпитализаций в Москве привел к повышенной нагрузке на систему здравоохранения, заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
Газета.Ru 06:09
Здоровье

В Пермском крае выявлено 4 новых случая коронавируса

По состоянию на 10 апреля в Пермском крае выявили 4 новых случая заражения коронавирусом. Трое из них - это медработники.
Рифей-Пермь 03:47
Происшествия

Коронавирус подозревают у 170 врачей и пациентов в Уфе

Заражение коронавирусом подозревают у 170 медицинских сотрудников в закрытой на карантин республиканской клинической больнице Уфы.
Газета.Ru 05:43
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин пошутил о разводе с Валерией

Продюсер Иосиф Пригожин в интервью изданию Super рассказал о жизни в самоизоляции с супругой - певицей Валерией.
Газета.Ru 06:18
Авто

Haval заменит рамный внедорожник Hover

Модель сохранит рамную конструкцию. О характеристиках автомобиля подробностей пока нет.
RuNews24.ru 03:19
Единоборства

Тони Фергюсон прокомментировал отмену UFC 249

В пятницу, 10 апреля, боец ММА Тони Фергюсон отреагировал на отмену турнира UFC 249.
ГЛАС.RU 02:21
Происшествия

Врачи сняли с поезда в Кирове пермячку с подозрением на коронавирус

Как пишет «59.ru», у пермячки подозревают коронавирус, она находится в тяжелом состоянии, врачи подключили ее к аппарату ИВЛ.
В курсе.ру 06:07
Авто

Внедорожник Jeep Grand Cherokee и Alfa Romeo породнились

В основу нового поколения Jeep Grand Cherokee ляжет «тележка» от Alfa Romeo Giorgio, которая также является основой для седана Giulia и внедорожника Stelvio.
32CARS.ru вчера в 03:56
Общество

Главой Росздравнадзора назначена Алла Самойлова

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Аллу Самойлову главой Росздравнадзора, сообщается на сайте правительства.
Интерфакс 06:22
Футбол

«Милан» не знает, что делать с Доннаруммой

Руководство "россонери" знает об интересе многих европейских клубов к 21-летнему вратарю, поэтому хотело бы продлить контракт.
Soccer.ru 06:03
Энергетика

Саудовская Аравия скупает акции нефтегазовых компаний Европы

Саудовская Аравия приобрела акции нескольких крупных нефтегазовых компаний Европы на 1 млрд долларов США.
Российская газета вчера в 05:13
Политика

В Швеции призвали возобновить санкции против России

Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Lenta.ru вчера в 04:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное