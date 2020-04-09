Энергетика
REGNUMСтраны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти
Лондон, 10 апреля 2020, 02:25 — REGNUM Входящие в ОПЕК+ страны, включая Россию, договорились о существенном сокращении добычи нефти, передаёт 9 апреля агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.
Читать в источнике
Оценить2,8K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 20:49, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 20:49, Ашберн
Комментарии
Политика
МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу
В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
РИА Новости 10 апреля в 01:59
Общество
Пропускная система заработает в Подмосковье 15 апреля
В Московской области в целях исключения лишних межличностных контактов и осуществления контроля за передвижениями с 15 апреля вводится система пропусков.
Известия вчера в 13:24
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
В течение последних суток новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 52 российских регионах.
RT на русском 04:10
Общество
ВОЗ: нарушение самоизоляции повлекло рост числа заразившихся в Москве
Причина быстрого роста числа заразившихся вирусом COVID-19 в Москве — нарушение жителями города самоизоляции, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Коммерсантъ 09:47
Хоккей
Капризов отказался продлевать контракт с ЦСКА и хочет сменить агента
Форвард хоккейного клуба ЦСКА Кирилл Капризов отказался продлевать соглашение с клубом и желает сменить своего агента.
Metaratings вчера в 09:35
Здоровье
The National Interest (США): меры, принимаемые Россией для борьбы с коронавирусом, проливают свет на ее сильные и слабые стороны (The National Interest)
По данным на 9 апреля в России было выявлено 11 917 официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом на основании более миллиона проведенных тестов, и каждые два-три дня эти цифры удваиваются.
ИноСМИ 12:31
Общество
Минкомсвязь разработала приложение «Госуслуги СТОП коронавирус»
Министерство коммуникаций и связи России добавило в App Store и Google Play приложение «Госуслуги СТОП коронавирус».
RT на русском 12:56
Энергетика
Цена нефти Brent начала снижаться после небольшого подъёма
Ранее ИА REGNUM сообщало, что страны ОПЕК+ на втором экстренном заседании 12 апреля достигли окончательной договорённости о сокращении добычи нефти в течение мая — июня на 9,7 млн баррелей в сутки.
REGNUM 20:02
Политика
Путин призвал не сваливать все проблемы на коронавирус
В ходе общения со специалистами Владимир Путин предостерёг чиновников от соблазна свалить все проблемы во всех отраслях производства, в том числе космической, на проблемы, обусловленные эпидемией коронавируса.
Deita.ru 10 апреля в 21:15
Происшествия
Пациентов, сбежавших из психиатрической больницы в Иркутске, задержали
Все шесть пациентов, сбежавших из Иркутской областной психиатрической больницы №1, задержаны.
ТАСС 05:49
Общество
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru 12:49
Политика
Глава МВД Турции подал в отставку после введения комендантского часа
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу подал заявление об отставке после критики из-за введения в стране 48-часового комендантского часа.
РБК 18:01
Транспорт
РЖД с 15 апреля отменяют еще 32 поезда
Холдинг "Российские железные дороги" с 15 апреля отменит 32 поезда дальнего следования и сократит курсирование еще 32 поездов, сообщили в компании.
Российская газета 11:55
Общество
В Кузбассе до 19 апреля продлен режим самоизоляции
Глава региона попросил жителей по-прежнему оставаться дома и не покидать жилище без необходимости.
Кузбасс вчера в 07:37
Общество
В якутском городе ввели карантин из-за коронавируса
Введение карантина в городе Алдане произошло из-за резкого скачка выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа, заявил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев 12 апреля, сообщает официальный сайт региональной администрации.
ИА Красная Весна вчера в 23:27
Армия и оружие
США используют российский ЗРПК «Панцирь-С» для защиты своей базы от ракет Ирана
В Сети появился фотоснимок, на котором можно увидеть, что американские военные применяют ЗРПК «Панцирь-С» российского производства для защиты своей базы в Ираке от иранских ракет.
Discover24 04:43
Общество
Вирусолог рассказал россиянам о жизни после самоизоляции
Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн заявил, что переход к нормальной жизни после отмены режима самоизоляции, который произойдет 30 апреля, не произойдет сразу.
Газета.Ru 19:58
Происшествия
На проспекте Победы в Южно-Сахалинске рухнула стена
Жильцы дома №26 на проспекте Победы стали очевидцами обрушения ветхого ограждения воинской части напротив пятиэтажки.
АСТВ 04:35
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru 10:10
Музыка
Баста выбрал финалистов шоу «Голос. Дети»
Баста поблагодарил молодых исполнительниц за то, как они реализовали идею номера, и выбрал Софью Льорет, после чего две младшие участницы расплакались прямо на сцене и Дмитрию Нагиеву пришлось пустить в дело все свое обаяние, чтобы хоть немного их успокоить.
Газета.Ru 10 апреля в 17:02
Общество
Еще 14 пациентов с коронавирусом умерли в Москве
РИАМО вчера в 16:28
Игры
Игроки разочарованы дорожной картой Resident Evil Resistance
Городской портал Новый Нижний 10:00
Политика
Зеленский заявил, что устал от борьбы с коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что устал в борьбе с распространением коронавируса, однако не намерен сдаваться.
РИА Новости вчера в 23:40
Авто
Nissan Kicks получил новую внешность и полный привод
Портал Indianautosblog сообщает, что кроссоверы получат известную по гибриду Note связку бензинового мотора HR12DE 1.2 мощностью 79 л.с. и электрического EM57 с отдачей в 109 л.с. По всей видимости, у Kicks появится и полный привод, причем приводить заднюю ось в действие будет дополнительный электромотор мощностью 5 л.с.
Российская газета 10 апреля в 07:00
Хоккей
Хоккеист «Эдмонтона» Колби Кейв умер в возрасте 25 лет
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон" Колби Кейв умер на 26-м году жизни после перенесенного внутримозгового кровоизлияния.
ТАСС Спорт вчера в 11:07
Общество
Александр Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку
Ранее журналист Екатерина Гордон рассказала, что у Васильева диагностировали пневмонию через несколько дней после госпитализации с аналогичным диагнозом его коллеги по программе Надежды Бабкиной.
РИА Новости 03:43
Происшествия
В Шереметьево поступили сообщения о минировании шести самолётов
В московский аэропорт Шереметьево поступили сообщения о минировании шести самолётов, которые вылетели из Москвы или направляются в российскую столицу.
RT на русском вчера в 11:39
Общество
Назван наиболее ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России
При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне.
РИА Новости вчера в 07:04