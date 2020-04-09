Энергетика

REGNUMREGNUMСтраны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти

Лондон, 10 апреля 2020, 02:25 — REGNUM Входящие в ОПЕК+ страны, включая Россию, договорились о существенном сокращении добычи нефти, передаёт 9 апреля агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.
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Саудовская Аравия и Россия договорились о сокращении добычи нефти

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Цена нефти Brent начала снижаться после небольшого подъёма

Ранее ИА REGNUM сообщало, что страны ОПЕК+ на втором экстренном заседании 12 апреля достигли окончательной договорённости о сокращении добычи нефти в течение мая — июня на 9,7 млн баррелей в сутки.
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Газета.Ru 10:14
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Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
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Глава МВД Турции подал в отставку после введения комендантского часа

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу подал заявление об отставке после критики из-за введения в стране 48-часового комендантского часа.
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Общество

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В Сети появился фотоснимок, на котором можно увидеть, что американские военные применяют ЗРПК «Панцирь-С» российского производства для защиты своей базы в Ираке от иранских ракет.
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Газета.Ru 19:58
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На проспекте Победы в Южно-Сахалинске рухнула стена

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Еще 14 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

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В Шереметьево поступили сообщения о минировании шести самолётов

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Назван наиболее ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России

При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне.
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