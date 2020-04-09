Лондон, 10 апреля 2020, 02:25 — REGNUM Входящие в ОПЕК+ страны, включая Россию, договорились о существенном сокращении добычи нефти, передаёт 9 апреля агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.

Политика МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы. 4,3K

Общество Пропускная система заработает в Подмосковье 15 апреля В Московской области в целях исключения лишних межличностных контактов и осуществления контроля за передвижениями с 15 апреля вводится система пропусков. 1

Общество ВОЗ: нарушение самоизоляции повлекло рост числа заразившихся в Москве Причина быстрого роста числа заразившихся вирусом COVID-19 в Москве — нарушение жителями города самоизоляции, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. 390

Общество Минкомсвязь разработала приложение «Госуслуги СТОП коронавирус» Министерство коммуникаций и связи России добавило в App Store и Google Play приложение «Госуслуги СТОП коронавирус». 858

Энергетика Цена нефти Brent начала снижаться после небольшого подъёма Ранее ИА REGNUM сообщало, что страны ОПЕК+ на втором экстренном заседании 12 апреля достигли окончательной договорённости о сокращении добычи нефти в течение мая — июня на 9,7 млн баррелей в сутки. 14

Политика Путин призвал не сваливать все проблемы на коронавирус В ходе общения со специалистами Владимир Путин предостерёг чиновников от соблазна свалить все проблемы во всех отраслях производства, в том числе космической, на проблемы, обусловленные эпидемией коронавируса. 378

Транспорт РЖД с 15 апреля отменяют еще 32 поезда Холдинг "Российские железные дороги" с 15 апреля отменит 32 поезда дальнего следования и сократит курсирование еще 32 поездов, сообщили в компании. 100

Общество В якутском городе ввели карантин из-за коронавируса Введение карантина в городе Алдане произошло из-за резкого скачка выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа, заявил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев 12 апреля, сообщает официальный сайт региональной администрации. 16

Общество Вирусолог рассказал россиянам о жизни после самоизоляции Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн заявил, что переход к нормальной жизни после отмены режима самоизоляции, который произойдет 30 апреля, не произойдет сразу. 1

Общество Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели. 2,5K

Музыка Баста выбрал финалистов шоу «Голос. Дети» Баста поблагодарил молодых исполнительниц за то, как они реализовали идею номера, и выбрал Софью Льорет, после чего две младшие участницы расплакались прямо на сцене и Дмитрию Нагиеву пришлось пустить в дело все свое обаяние, чтобы хоть немного их успокоить. 1

Авто Nissan Kicks получил новую внешность и полный привод Портал Indianautosblog сообщает, что кроссоверы получат известную по гибриду Note связку бензинового мотора HR12DE 1.2 мощностью 79 л.с. и электрического EM57 с отдачей в 109 л.с. По всей видимости, у Kicks появится и полный привод, причем приводить заднюю ось в действие будет дополнительный электромотор мощностью 5 л.с. 1

Общество Александр Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку Ранее журналист Екатерина Гордон рассказала, что у Васильева диагностировали пневмонию через несколько дней после госпитализации с аналогичным диагнозом его коллеги по программе Надежды Бабкиной. 290