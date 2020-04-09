В Кремле сообщили, что лидеры трех стран «подтвердили настрой на координацию для стабилизации рынка нефти». После того как в марте 2020 года Россия и ОПЕК не смогли договориться о сокращении добычи нефти, стоимость Brent за две недели упала с 50 долларов за баррель до 25 долларов.

ОПЕК и Россия договорились о сокращении добычи нефти

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