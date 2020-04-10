Энергетика

REGNUMREGNUMСтраны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти

Лондон, 10 апреля 2020, 02:25 — REGNUM Входящие в ОПЕК+ страны, включая Россию, договорились о существенном сокращении добычи нефти, передаёт 9 апреля агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.
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Нефть, Сбербанк, МТС: за какими котировками следить

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Страны ОПЕК+ достигли принципиальных договорённостей об условиях сокращения добычи нефти

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Страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти

REGNUM09 апреля в 19:25

Страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти. Теперь официально

Фонтанка.Ру09 апреля в 18:14

Что произошло за ночь 10 апреля. Коротко

Новая газета10 апреля в 01:10
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Комментарии

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Футболист «Локомотива» возмутился сокращением зарплаты

Перуанский нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан возмутился решением клуба и других футболистов сократить зарплаты игроков на 40 процентов на время паузы в чемпионате России.
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Трамп объявил положение «масштабного бедствия» во всех 50 штатах США

Президент США Дональд Трамп объявил положение "масштабного бедствия" (major disaster) во всех пятидесяти штатах страны.
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Транспорт

Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте

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Алтайским соцработникам и полицейским пожертвовали 700 масок

Барнаул, 11 апреля 2020, 09:43 — REGNUM В Алтайском крае, где уже выявили 29 случаев заражения коронавирусной инфекцией, участники всероссийской акции #МыВместе передали социальным работникам и сотрудникам ГИБДД Барнаула 700 многоразовых хлопковых масок.
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YouTube восстановил ролик с интервью Проценко из фильма RT

Видеохостинг YouTube восстановил ранее удаленный ролик с интервью главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко журналисту Антону Красовскому, сообщил сайт телеканала RT.
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Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом: в Новосибирской области за последние сутки заразились десять человек, также пять новых случаев выявили в Алтайском крае.
Lenta.ru 01:27
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Православные христиане встречают Вербное воскресенье

РИА Новости вчера в 17:54
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Вулкан Анак-Кракатау в Индонезии выбросил несколько столбов пепла

По ее данным, первый столб дыма и раскаленного пепла вулкан выбросил на высоту более чем 200 метров.
ТАСС вчера в 05:30
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Шесть пациентов сбежали из психиатрической больницы в Иркутске

ТАСС вчера в 23:59
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Подруга подключенной к ИВЛ Бабкиной рассказала о состоянии певицы

Подруга народной артистки России Надежды Бабкиной рассказала, что певица все еще находится в тяжелом состоянии.
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Происшествия

В больницу в Коммунарке за сутки поступили более 70 пациентов

В инфекционную больницу в Коммунарке за сутки поступили 72 пациента, выписались 44.
РБК 09 апреля в 02:27
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Общество

Вирусолог спрогнозировал окончание эпидемии коронавируса в России

Москва, 12 апреля 2020, 08:34 — REGNUM Эпидемия коронавируса в России при наиболее оптимистичном развитии ситуации может закончиться в июне, считает главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.
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Общество

Песков допустил перенос Парада Победы

Газета.Ru вчера в 10:09
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Общество

В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом

RT на русском вчера в 16:47
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Шоу-бизнес

Алена Шишкова показала романтический подарок от нового возлюбленного

Модель Алена Шишкова показала поклонникам видео с подарком от таинственного возлюбленного.
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Собянин заявил о подножии пика коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью агентству «РИА Новости» заявил, что нельзя говорить о том, что пик заболеваемости коронавирусом в столице уже наступил.
РБК 09 апреля в 20:40
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Общество

В Москве начнут действовать штрафы для нарушивших изоляцию водителей

Введение цифровых пропусков для перемещения по городу и области власти Москвы и Подмосковья объясняют ухудшением ситуации с коронавирусом.
Эхо Москвы вчера в 20:07
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Крупная утечка: УК предупредили власти о массовых долгах за услуги ЖКХ

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Алексей Гуськов сыграл «крестного отца» русской мафии

Эксклюзивная премьера фильма "Бессмертный" - полнометражного приквела культового итальянского сериала "Гоморра" состоится на сервисе more.tv уже 13 апреля.
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Зеленский признался, что устал от борьбы с коронавирусом

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Экономика

Новости кризиса 12 апреля: сделку с ОПЕК назвали выгодной, но Россию все равно ждут серьезные экономические проблемы

Благодаря сделке цены на нефть снова выйдут на уровень 30-40 долларов за баррель, а Россия сможет получать до 70-80 млн долларов в сутки, считает вице-президент «ЛУКОЙЛа» Леонид Федун.
URA.Ru 00:00
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Политика

Пушков заявил об уходящей в прошлое гегемонии США

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил об уходящей в прошлое гегемонии США. Об этом сенатор написал в своем Twitter.
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Энергетика

Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром

Вице-президент "Лукойла" Федун заявил, что сделка ОПЕК+ о снижении добычи нефти позволила прекратить нефтяную войну между крупнейшими нефтепроизодителями, однако принятое решение сравнимо с заключением Брестского мира сто лет назад.
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Лидия Федосеева-Шукшина назвала размер своей пенсии

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Миссия номер один: как СССР сумел вырваться вперед в космической гонке

12 апреля 1961 года случилось событие, определившее по большому счету весь ХХ век: Юрий Гагарин, первым среди землян, сумел преодолеть оковы тяготения и облететь вокруг планеты.
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UFC опубликовал видео боя Фёдора Емельяненко

На YouTube-канале UFC выложили запись боя Емельяненко с бразильцем Антониу Родригу Ногейрой, который прошёл 31 декабря 2004 года на турнире Pride Shockwave в японской Сайтаме.
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Пухляш из клипа Little Big снялся в новом видео про самоизоляцию

В Сети появился новый клип группы Cream Soda и команды «Чикен Карри» во главе с Александром Гудковым.
Вечерний курьер вчера в 08:42
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Истребитель Су-30 перехватил сразу два американских военных самолета

Истребитель Су-30МК2 перехватил два военных самолета США. Военная машина успешно отогнала возможных нарушителей от границ Венесуэлы.
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Российский вуз получил патент на силовое поле для защиты космонавтов

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