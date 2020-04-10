Лондон, 10 апреля 2020, 02:25 — REGNUM Входящие в ОПЕК+ страны, включая Россию, договорились о существенном сокращении добычи нефти, передаёт 9 апреля агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.

Футбол Футболист «Локомотива» возмутился сокращением зарплаты Перуанский нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан возмутился решением клуба и других футболистов сократить зарплаты игроков на 40 процентов на время паузы в чемпионате России. 88

Транспорт Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт. 3K

Здоровье Алтайским соцработникам и полицейским пожертвовали 700 масок Барнаул, 11 апреля 2020, 09:43 — REGNUM В Алтайском крае, где уже выявили 29 случаев заражения коронавирусной инфекцией, участники всероссийской акции #МыВместе передали социальным работникам и сотрудникам ГИБДД Барнаула 700 многоразовых хлопковых масок. 73

Общество YouTube восстановил ролик с интервью Проценко из фильма RT Видеохостинг YouTube восстановил ранее удаленный ролик с интервью главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко журналисту Антону Красовскому, сообщил сайт телеканала RT. 204

Происшествия Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом: в Новосибирской области за последние сутки заразились десять человек, также пять новых случаев выявили в Алтайском крае. 12

Общество Вирусолог спрогнозировал окончание эпидемии коронавируса в России Москва, 12 апреля 2020, 08:34 — REGNUM Эпидемия коронавируса в России при наиболее оптимистичном развитии ситуации может закончиться в июне, считает главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев. 375

Общество Собянин заявил о подножии пика коронавируса в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью агентству «РИА Новости» заявил, что нельзя говорить о том, что пик заболеваемости коронавирусом в столице уже наступил. 2,4K

Общество В Москве начнут действовать штрафы для нарушивших изоляцию водителей Введение цифровых пропусков для перемещения по городу и области власти Москвы и Подмосковья объясняют ухудшением ситуации с коронавирусом.

Политика Пушков заявил об уходящей в прошлое гегемонии США Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил об уходящей в прошлое гегемонии США. Об этом сенатор написал в своем Twitter. 224

Энергетика Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром Вице-президент "Лукойла" Федун заявил, что сделка ОПЕК+ о снижении добычи нефти позволила прекратить нефтяную войну между крупнейшими нефтепроизодителями, однако принятое решение сравнимо с заключением Брестского мира сто лет назад. 844

Космос Миссия номер один: как СССР сумел вырваться вперед в космической гонке 12 апреля 1961 года случилось событие, определившее по большому счету весь ХХ век: Юрий Гагарин, первым среди землян, сумел преодолеть оковы тяготения и облететь вокруг планеты.