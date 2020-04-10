Энергетика
REGNUMСтраны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти
Лондон, 10 апреля 2020, 02:25 — REGNUM Входящие в ОПЕК+ страны, включая Россию, договорились о существенном сокращении добычи нефти, передаёт 9 апреля агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.
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Страны ОПЕК+ достигли принципиальных договорённостей об условиях сокращения добычи нефти
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