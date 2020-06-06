Энергетика

Эхо МосквыЭхо МосквыСтраны ОПЕК договорились продлить на месяц сокращение добычи нефти

Александр Новак подчеркнул, что любое сокращение – это временное явление.
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с чего всё началось
Страны ОПЕК+, в том числе Россия, договорились продлить текущую сделку по сокращению добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки до конца июля, передает
 Bloomberg.
Forbesвчера в 09:03

Подробнее о событии

Хорошо, но мало: мелкие игроки ставят под угрозу сделку ОПЕК+

Известия17:02

Нефть в спокойном течении

Российская газета11:24

Страны ОПЕК договорились продлить на месяц сокращение добычи нефти

Эхо Москвы02:04

ОПЕК+ продолжит сокращать добычу рекордными темпами до конца июля

ТАССвчера в 15:57

ОПЕК продлила тот же объем сокращения добычи нефти до конца июля

Ёлдашвчера в 10:44

ОПЕК+ продлит сделку на месяц

Коммерсантъвчера в 12:36

Страны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц

РИА Новостивчера в 10:19
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Происшествия

Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве

Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщили в столичном управлении МВД.
Коммерсантъ 18:31
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Экономика

Работающим пенсионерам могут вернуть индексацию пенсий

В Государственную Думу РФ внесен законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам.
НИА-Красноярск 04 июня в 22:20
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Шоу-бизнес

Наташа Королева показала маску за 350 тысяч рублей

Другие же написали, что лучше бы они купили маски малоимущим, а не себе одной за 350 тыс. рублей.
RuNews24.ru 02:50
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Хоккей

Кагарлицкий — о сезоне в СКА: Иногда думал завершить карьеру

Форвард «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий рассказал о прошлом сезоне, который он провел в петербургском СКА.
Нева Спорт вчера в 14:27
Общество

Российский диджей Казначеев арестован в Германии по запросу из США

Берлин, 8 июня 2020, 05:10 — REGNUM Диджей Денис Казначеев задержан в Берлине по обвинению в отмывании более 1 млн долларов по запросу из США.
REGNUM 22:10
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Общество

Российские колледжи заработают с 1 сентября

Как сообщает РИА Новости, об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.
Махачкалинские известия 08:06
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Происшествия

На Кубани выявили 87 новых случаев коронавируса

В Краснодарском крае за минувшие сутки подтвердилось 87 новых случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 54 пациента.
Деловая газета. Юг 03:57
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Армия и оружие

Минобороны: в городах России проводится подготовка к параду Победы

Подготовка к параду Победы проводится в девяти городах-героях и 19 городах, где находятся штабы военных округов, флотов и объединений Вооружённых Сил, пишет Красная звезда.
Аргументы и Факты 21:34
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Энергетика

«Газпром» объявил о закупке труб большого диаметра на 100 млрд рублей

Москва, 7 июня 2020, 13:55 — REGNUM Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвест» объявило о крупнейшей в истории государственной корпорации «Газпром» закупке труб большого диаметра (ТБД) — одним лотом сразу на сотни миллиардов рублей.
REGNUM 06:55
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Здоровье

Врач назвала самый вредный для здоровья суп

Росбалт вчера в 09:23
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Политика

Трудовая порука: власти обсуждают введение приоритета найма россиян

Власти обсуждают возможность введения в России норм, которые обяжут руководителей при найме сотрудников на квалифицированную работу отдавать предпочтение гражданам РФ, а не иностранцам.
Известия 17:01
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Политика

Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений

Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 11:23
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Футбол

В РФС рассказали, кто будет хозяином матча «Спартака» с «Зенитом»

Хозяин поля полуфинальной встречи Кубка России, в которой санкт-петербургский «Зенит» будет сражаться с московским «Спартаком», будет определен после анализа целого ряда факторов.
ProstoProSport 16:58
Футбол

На абаканском футбольном мини-стадионе в Парке культуры монтируют ограждения

Футбольное поле в Парке культуры и отдыха – результат участия Абакана в федеральном проекте «Спорт – норма жизни», в рамках которого в регионы поставляется оборудование для футбольных полей.
Пульс Хакасии 20:58
Единоборства

Конор МакГрегор объяснил, почему решил завершить карьеру

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, объявивший о завершении профессиональной карьеры бойца, объяснил, что именно заставило его принять такое решение.
FightTime.ru 11:25
Культура

Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров

Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал использование Первым каналом кадров протестов в США вместо финальных титров фильма "Брат 2". По мнению кинематографиста, в данном случае канал не нарушил закон об авторском праве.
Газета.Ru 15:38
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Религия

Православные христиане отмечают День Святого Духа 8 июня

Известия 18:53
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Происшествия

В Бурятии коронавирус выявили у 52 человек

Улан-Удэ, 6 июня 2020, 09:26 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки выявили 52 новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 02:26
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Общество

Счетная палата нашла на 5,2 млрд рублей нарушений в Мосгорсуде и Верховном

Счетная палата выявила нарушения расходования бюджетных средств в 2019 г. в судебном департаменте при Верховном суде и в Мосгорсуде на сумму более 5,2 млрд рублей.
Ведомости 18:30
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Шоу-бизнес

Пригожин в соцсети ответил на совет не позориться

News.ru 22:20
Наука

Специалистами был предложен вариант снижения стоимости авиатоплива

Rusargument 14:09
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Общество

СМИ допустили снятие ограничений в Москве в два этапа

Ранее, 5 июня, мэр Москвы Сергей Собянин допустил принятие «более радикальных, более серьезных решений» по смягчению связанных с коронавирусом ограничений.
РБК 09:28
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Общество

Абрамович купил «Крик» Мунка за $120 миллионов

Вести.Ru 15:00
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Культура

Онлайн-кинофестиваль Key Buyers Event: Digital Edition стартует 8 июня

В фестивале российского аудиовизуального контента примут участие 123 отечественные компании, которые представят более 300 проектов.
RuNews24.ru 05 июня в 06:33
Общество

Россиянам разрешат обменять билеты на отмененные концерты на ваучеры

Премьер министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволит россиянам обменять билеты на отмененные культурные мероприятия на ваучеры.
Online47.ru вчера в 13:25
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Армия и оружие

В ЛНР сообщили о готовящейся провокации со стороны Киева

Представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий в воскресенье, 7 июня, заявил о готовящейся провокации со стороны украинских силовиков.
Известия 09:25
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Политика

В Боливии остановили стройку ядерного центра «Росатома»

Строительство ядерного центра "Росатома" в Боливии приостановлено из-за коронавируса SARS-CoV-2, сообщил посол России в этой стране Владимир Спринчан.
Российская газета 22:18
Общество

Племянница Скрипаля не поверила в его переезд в Новую Зеландию

Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что не знает о возможном переезде ее дяди и его дочери Юлии в Новую Зеландию.
Известия 08:01
1,2K
Общество

В Алтайском крае сняли часть ограничений из-за коронавируса

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о снятии ряда ограничений, которые ранее ввели из-за коронавируса, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 10:43
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Происшествия

В Иркутской области потушили пожар на нефтяной скважине

Пожар на нефтяной скважине в Усть-Кутском районе Иркутской области потушен, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
РИА Новости 08:41
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