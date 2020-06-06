с чего всё началось

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Экономика Работающим пенсионерам могут вернуть индексацию пенсий В Государственную Думу РФ внесен законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам. 469

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