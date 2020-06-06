Энергетика
РИА НовостиСтраны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц
Министры стран ОПЕК приняли решение сохранить нынешний уровень добычи еще на месяц, сообщило Министерство нефти Ирака. Таким образом, в июле будут действовать те же параметры, что и в мае и июне: сокращение добычи составит 9,7 миллиона баррелей в сутки.
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Общество
Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина
Ведущая радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина умерла на 53-м году жизни.
News.ru вчера в 06:16
Политика
В Триполи отвергли межливийскую инициативу Египта о прекращении огня
Ранее 6 июня президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси сообщил, что Хафтар и глава палаты представителей Агила Салех договорились о межливийской инициативе, подразумевающей прекращение огня с 8 июня.
Известия 09:55
Общество
Татарстан отменил масочно-перчаточный режим в общественных местах
Власти РТ разрешили жителям республики находиться без масок и перчаток в общественных местах.
Российская газета 12:05
Общество
Бэнкси посвятил картину протестам в США
РЕН ТВ 09:28
Экономика
Глава фитнес-клубов World Class напугала власти безработными тренерами
Слуцкер напомнила Белоусову, что World Class — «лидер индустрии в сегментах "люкс" и "премиум"» — насчитывает 50 собственных и 50 франчайзинговых клубов, которые сейчас закрыты.
РБК вчера в 10:58
Здоровье
Минздрав заявил о планах начать вакцинацию от гриппа в августе
Мурашко отметил, что во время распространения коронавирусной инфекции вакцинацию от гриппа нужно начать раньше, «до периода подъема заболеваемости».
РБК 09:18
Политика
Путин распорядился создать Национальную базу генетической информации
Президент России Владимир Путин распорядился создать Национальную базу генетической информации.
Газета.Ru 09:58
Общество
Власти допустили выдачу ваучеров за билеты на отмененные мероприятия
Правительство подготовило постановление о правилах возврата билетов на культурные и развлекательные мероприятия, отмененные или перенесенные из-за режима самоизоляции, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
Ведомости 12:02
Шоу-бизнес
Народного артиста Михаила Кокшенова похоронят на Новодевичьем кладбище
Прощание с народным артистом Михаилом Кокшеновым пройдет завтра в Москве, передает ОТР.
Общественное телевидение России 06:47
Общество
ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»
В последнее время резко увеличилось число обращений, связанных с перерасчетом пенсий. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России (ПРФ).
Газета.Ru 03:59
Религия
Православные верующие встречают Троицкую родительскую субботу
Сегодня, непосредственно в сам день Троицкой родительской субботы, в храмах будет совершаться Божественная литургия, после которой пройдёт панихида.
Областная газета 00:00
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров ответил на критику со стороны Валерии
Москва, 6 июня 2020, 15:31 — REGNUM Популярный российский музыкант Сергей Шнуров в социальной сети Instagram ответил на критику известной российской певицы Валерии в том, что он «переобулся», требуя помощи шоу-бизнесу.
REGNUM 08:31
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском 12:44
Армия и оружие
В США прошли первые испытания уничтожающих системы ПВО ракет
Американское издание The Drive сообщило, что Военно-морские силы Соединенных Штатов в конце мая впервые провели испытания ракеты AGM-88G, предназначенной для уничтожения систем противоракетной обороны противника.
Военное дело вчера в 01:21
Происшествия
Сто метров на боку. Необычное ДТП попало на видео в Санкт-Петербурге
Необычное ДТП произошло сегодня в Санкт-Петербурге.
Life.ru 12:18
Армия и оружие
Российские спутники взяли под контроль ракетные запуски США
Запуск на орбиту Земли четвертого спутника типа «Тундра» позволил России создать базовую космическую систему предупреждения о ракетном нападении.
Профиль 04 июня в 14:46
Экономика
Сбербанк может купить долю в Ozon
Сбербанк близок к покупке до 30% в онлайн-ритейлере Ozon через допэмиссию акций компании, сообщил Reuters со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 04 июня в 10:42
Шоу-бизнес
Наталья Подольская готовится к пополнению в семье
Супруги воспитывают сына Артемия, которому через несколько дней исполнится пять лет.
Bimru.ru 04 июня в 11:27
Общество
Стало известно о планах США ввести санкции против десятков танкеров
Власти США планируют ввести экономические санкции против десятков нефтяных танкеров, которые перевозят сырье из Венесуэлы.
Lenta.ru 08:21
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
Шоу-бизнес
Наташа Королева продемонстрировала маску за 350 тыс. рублей
Со стоимостью автомобиля сравнили дизайнерскую маску, в которой появилась в Сети Наташа Королева.
ИнфоСМИ 11:58
Здоровье
Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли.
РИА Новости 08:34
Политика
Россия рассказала о возможных провокациях НАТО на параде Победы
Россия допускает, что НАТО может предпринять провокационные действия во время парада Победы.
Lenta.ru 06:40
Происшествия
Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания
Lenta.ru вчера в 14:45
Происшествия
Жителя Красноярского края обвинили в изнасиловании и убийстве ребенка
Обвинения в изнасиловании и убийстве 12-летней девочки предъявлены 25-летнему мужчине в Красноярском крае, об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Вести.Ru 07:12
Музыка
Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла
Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru вчера в 11:07
Футбол
Федун: с новыми силами приступаю к работе
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун поблагодарил болельщиков и футболистов красно-белых за поддержку.
Газета.Ru 12:18