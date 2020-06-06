Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиСтраны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц

Министры стран ОПЕК приняли решение сохранить нынешний уровень добычи еще на месяц, сообщило Министерство нефти Ирака. Таким образом, в июле будут действовать те же параметры, что и в мае и июне: сокращение добычи составит 9,7 миллиона баррелей в сутки.
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ОПЕК продлила тот же объем сокращения добычи нефти до конца июля

Ёлдаш10:44

Страны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц

РИА Новости10:19

ОПЕК+ перешли к финальным переговорам о продлении рекордного уровня сокращения на месяц

ТАСС12:35

Министры ОПЕК+ одобрили решение продлить до конца июля сокращение добычи нефти на 9,6 млн б/с

Эхо Москвы12:33

Министры ОПЕК+ ратифицируют продление на июль сокращения добычи нефти без учета Мексики

Интерфакс12:22

ОПЕК+ продлит сделку на месяц

Коммерсантъ12:36

Министры стран ОПЕК завершили встречу

News.ru11:01
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Происшествия

В Ингушетии столкнулись два пассажирских автобуса

ТАСС 12:19
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Общество

Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина

Ведущая радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина умерла на 53-м году жизни.
News.ru вчера в 06:16
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Политика

Путин поправил главу Бурятии о стоимости новой библиотеки в Улан-Удэ

ТАСС 09:21
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Политика

В Триполи отвергли межливийскую инициативу Египта о прекращении огня

Ранее 6 июня президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси сообщил, что Хафтар и глава палаты представителей Агила Салех договорились о межливийской инициативе, подразумевающей прекращение огня с 8 июня.
Известия 09:55
Общество

Татарстан отменил масочно-перчаточный режим в общественных местах

Власти РТ разрешили жителям республики находиться без масок и перчаток в общественных местах.
Российская газета 12:05
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Общество

Бэнкси посвятил картину протестам в США

РЕН ТВ 09:28
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Экономика

Глава фитнес-клубов World Class напугала власти безработными тренерами

Слуцкер напомнила Белоусову, что World Class — «лидер индустрии в сегментах "люкс" и "премиум"» — насчитывает 50 собственных и 50 франчайзинговых клубов, которые сейчас закрыты.
РБК вчера в 10:58
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Здоровье

Минздрав заявил о планах начать вакцинацию от гриппа в августе

Мурашко отметил, что во время распространения коронавирусной инфекции вакцинацию от гриппа нужно начать раньше, «до периода подъема заболеваемости».
РБК 09:18
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Политика

Путин распорядился создать Национальную базу генетической информации

Президент России Владимир Путин распорядился создать Национальную базу генетической информации.
Газета.Ru 09:58
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Общество

Власти допустили выдачу ваучеров за билеты на отмененные мероприятия

Правительство подготовило постановление о правилах возврата билетов на культурные и развлекательные мероприятия, отмененные или перенесенные из-за режима самоизоляции, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
Ведомости 12:02
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Шоу-бизнес

Народного артиста Михаила Кокшенова похоронят на Новодевичьем кладбище

Прощание с народным артистом Михаилом Кокшеновым пройдет завтра в Москве, передает ОТР.
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Общество

ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»

В последнее время резко увеличилось число обращений, связанных с перерасчетом пенсий. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России (ПРФ).
Газета.Ru 03:59
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Религия

Православные верующие встречают Троицкую родительскую субботу

Сегодня, непосредственно в сам день Троицкой родительской субботы, в храмах будет совершаться Божественная литургия, после которой пройдёт панихида.
Областная газета 00:00
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Шоу-бизнес

Сергей Шнуров ответил на критику со стороны Валерии

Москва, 6 июня 2020, 15:31 — REGNUM Популярный российский музыкант Сергей Шнуров в социальной сети Instagram ответил на критику известной российской певицы Валерии в том, что он «переобулся», требуя помощи шоу-бизнесу.
REGNUM 08:31
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Здоровье

В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском 12:44
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Армия и оружие

В США прошли первые испытания уничтожающих системы ПВО ракет

Американское издание The Drive сообщило, что Военно-морские силы Соединенных Штатов в конце мая впервые провели испытания ракеты AGM-88G, предназначенной для уничтожения систем противоракетной обороны противника.
Военное дело вчера в 01:21
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Происшествия

Сто метров на боку. Необычное ДТП попало на видео в Санкт-Петербурге

Необычное ДТП произошло сегодня в Санкт-Петербурге.
Life.ru 12:18
Армия и оружие

Российские спутники взяли под контроль ракетные запуски США

Запуск на орбиту Земли четвертого спутника типа «Тундра» позволил России создать базовую космическую систему предупреждения о ракетном нападении.
Профиль 04 июня в 14:46
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Экономика

Сбербанк может купить долю в Ozon

Сбербанк близок к покупке до 30% в онлайн-ритейлере Ozon через допэмиссию акций компании, сообщил Reuters со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 04 июня в 10:42
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Шоу-бизнес

Наталья Подольская готовится к пополнению в семье

Супруги воспитывают сына Артемия, которому через несколько дней исполнится пять лет.
Bimru.ru 04 июня в 11:27
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Общество

Стало известно о планах США ввести санкции против десятков танкеров

Власти США планируют ввести экономические санкции против десятков нефтяных танкеров, которые перевозят сырье из Венесуэлы.
Lenta.ru 08:21
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Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
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Шоу-бизнес

Наташа Королева продемонстрировала маску за 350 тыс. рублей

Со стоимостью автомобиля сравнили дизайнерскую маску, в которой появилась в Сети Наташа Королева.
ИнфоСМИ 11:58
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Здоровье

Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли.
РИА Новости 08:34
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Политика

Россия рассказала о возможных провокациях НАТО на параде Победы

Россия допускает, что НАТО может предпринять провокационные действия во время парада Победы.
Lenta.ru 06:40
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Происшествия

Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания

Lenta.ru вчера в 14:45
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Происшествия

Жителя Красноярского края обвинили в изнасиловании и убийстве ребенка

Обвинения в изнасиловании и убийстве 12-летней девочки предъявлены 25-летнему мужчине в Красноярском крае, об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Вести.Ru 07:12
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Общество

В Японии изобрели защитные маски для бассейна

REGNUM 10:02
Музыка

Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла

Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru вчера в 11:07
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Футбол

Федун: с новыми силами приступаю к работе

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун поблагодарил болельщиков и футболистов красно-белых за поддержку.
Газета.Ru 12:18
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