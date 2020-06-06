с чего всё началось

Министры стран ОПЕК приняли решение сохранить нынешний уровень добычи еще на месяц, сообщило Министерство нефти Ирака. Таким образом, в июле будут действовать те же параметры, что и в мае и июне: сокращение добычи составит 9,7 миллиона баррелей в сутки.

Экономика Бюджет Новосибирска потеряет из-за коронавируса 2,5 млрд рублей В 2020 году объем выпадающих доходов бюджета Новосибирска может составить около 2,5 млрд руб. Причиной финансовых потерь стала эпидемия коронавирусной инфекции. 25

Происшествия В Лондоне в ходе акций протеста пострадали 23 полицейских В ходе беспорядков возникших во время митингов солидарности с выступившими против расизма и полицейского произвола американскими протестующими ранения получили 23 лондонских полицейских. 6

Общество Бразилия перестала публиковать актуальную статистику по коронавирусу Ранее 5 июня Минздрав Бразилии приостановил работу сайта, на котором отображаются актуальные сведения о заболевших. 9

Общество Умерла журналист и жена телеведущего Андрея Норкина В возрасте 52 лет скончалась радио- и телеведущая Юлия Норкина. Об этом сообщил в своем Facebook ее супруг Андрей Норкин. 2,5K

Театры Музтеатр им. Станиславского и Немировича-Данченко досрочно закроет сезон 15 июня Московский академический Музыкальный театр (МАМТ) имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко в условиях ограничительных мер в связи с распространением коронавируса досрочно завершит свой 101-й по счету сезон 15 июня.

Политика Байден получил голоса делегатов для выдвижения кандидатом в президенты Джозеф Байден получил достаточное число голосов делегатов предстоящего национального съезда демократов для выдвижения кандидатом в президенты США на предстоящих выборах. 12

Шоу-бизнес Жена Гуфа Айза Анохина призналась, что закрутила роман с Олегом Майами Известная российская блогерша, рэп-исполнительница и предпринимательница Айза Анохина, знакомая многим как супруга популярного рэпера Гуфа, стала героиней новой программы на телеканале «Супер».

Наука На основе CRISPR. Создан новый эффективный метод лечения COVID-19 06.06.2020 Биоинженеры Стэнфордского университета еще в прошлом году начали разрабатывать метод борьбы с гриппом на основе технологии редактирования генов CRISPR.

Общество Reuters: США планирует ввести санкции против десятков танкеров Как сообщает издание Reuters со ссылкой на анонимные источники, Соединенные Штаты Америки намерены ввести санкции против множества танкеров, занимающихся перевозкой сырья из Венесуэлы. 38

Футбол Решающие матчи Лиги чемпионов пройдут в Лиссабоне Право на проведение четвертьфиналов, полуфиналов и финала Лиги чемпионов сезона-2019/20 выиграл Лиссабон, сообщает Bild.

Общество В Сибири зафиксировано рекордное превышение температурной нормы Превышение средней температурной нормы в Сибири в мае достигло уникальной отметки в 9°C, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Технологии Эксперт оценил необходимость установки антивируса на смартфон Установить антивирусное приложение на смартфон следует прежде всего владельцам устройств, работающих на ОС Android.

Политика «Гринпис» предложил Путину изменить план по восстановлению экономики Российское отделение «Гринпис» предложило президенту России Владимиру Путину исключить из общенационального плана действий по восстановлению доходов населения и роста экономики положения, способствующие ухудшению экологической ситуации в стране. 3

Политика В Совфеде оценили предложение США о помощи в Норильске Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев и сенатор Олег Морозов прокомментировали предложение госсекретаря США Майка Помпео о помощи с устранением последствий разлива дизельного топлива в Норильске.

Здоровье Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли. 559

Космос Несмотря на Маска: NASA заплатит России 90 миллионов долларов Автор Forbes Джейми Картер рассказал, что несмотря на успех SpaceX, NASA заплатит России 90 миллионов долларов, чтобы доставить американского астронавта на Международную космическую станцию (МКС). 20

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Игры Представлен трейлер гоночного симулятора Project CARS 3 Компания Slightly Mad Studios анонсировала новый гоночный симулятор Project CARS 3. Третья часть серии выйдет на PlayStation 4, Xbox и ПК летом 2020 года. 4

Экономика Хазин жестко раскритиковал антикризисный план Правительство пускает все дело на самотек. Такое мнение высказал экономист Михаил Хазин, комментируя правительственный антикризисный план. 25