Министры стран ОПЕК приняли решение сохранить нынешний уровень добычи еще на месяц, сообщило Министерство нефти Ирака. Таким образом, в июле будут действовать те же параметры, что и в мае и июне: сокращение добычи составит 9,7 миллиона баррелей в сутки.

Футбол «Вольфсбург» в гостях обыграл «Вердер» Встреча прошла на стадионе Везерштадион в Бремене и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей в составе которых голом отметился Ваутер Вегорст (82-я минута).

Общество Племянница Скрипаля не поверила в его переезд в Новую Зеландию Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что не знает о возможном переезде ее дяди и его дочери Юлии в Новую Зеландию. 715

Шоу-бизнес Норкин опубликовал фото с похорон супруги Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда». 1,7K

Политика Путин поручил создать базу генетических данных в России Президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Курчатовского института Александру Благову создать в России национальную базу генетических данных. 4,3K

Энергетика «Газпром» объявил тендер на поставку труб ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок. 279

Общество Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами в начале года Телеканал RT, основываясь на опубликованной Росстатом статистике о средней зарплате в российских регионах за январь, февраль и март 2020 года, составил рейтинг регионов с наибольшим средним заработком за весь I квартал. 672

Футбол Мини-турнир Лиги чемпионов пройдет в Португалии УЕФА планирует доиграть турнир в одном городе из-за пандемии коронавируса. Место проведения игр будет объявлено 17 июня.

Происшествия Склад пиломатериалов загорелся в Хабаровске Склад пиломатериалов загорелся в Хабаровске. Об этом сообщили в воскресенье, 7 июня, в пресс-службе МЧС России.

Общество ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу. 2,3K

Политика Захарова прокомментировала беспорядки в США Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что США, где проходят массовые беспорядки, сейчас «пожинают всё, что они внедряли в мировое сознание». 55

Происшествия Полиция Приморья проверяет видео с мужчиной, лежащим у Вечного огня Полиция проверяет видеозапись, размещенную в соцсетях и СМИ, на которой неизвестный лежит на мемориале погибшим в годы Великой Отечественной войны, а его ноги упираются в звезду, где горит Вечный огонь. 7

Общество Москва может отменить пропуска с середины июня Москва может с середины июня отменить пропуска, необходимые для передвижения по городу, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники. 1,3K

Политика Трамп распорядился начать вывод сил Нацгвардии из Вашингтона Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился о выводе сил Нацгвардии США из Вашингтона.