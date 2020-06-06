Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиСтраны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц

Министры стран ОПЕК приняли решение сохранить нынешний уровень добычи еще на месяц, сообщило Министерство нефти Ирака. Таким образом, в июле будут действовать те же параметры, что и в мае и июне: сокращение добычи составит 9,7 миллиона баррелей в сутки.
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ОПЕК+ продлит сделку на месяц

Коммерсантъвчера в 12:36

Существование сделки ОПЕК+ поставлено в зависимость от ее исполнения. Обобщение

Интерфаксвчера в 18:42

Страховка для барреля: страны ОПЕК+ договорились пока не увеличивать добычу

News.ruвчера в 15:41

ОПЕК продлила тот же объем сокращения добычи нефти до конца июля

Ёлдашвчера в 10:44

Страны ОПЕК договорились продлить на месяц сокращение добычи нефти

Эхо Москвы02:04

ОПЕК+ перешли к финальным переговорам о продлении рекордного уровня сокращения на месяц

ТАССвчера в 12:35

Страны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц

РИА Новостивчера в 10:19
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 10:22, Ашберн
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Во Львове прибывший на модернизацию МиГ-29 разворовали на запчасти

Известия вчера в 16:28
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Футбол

«Вольфсбург» в гостях обыграл «Вердер»

Встреча прошла на стадионе Везерштадион в Бремене и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей в составе которых голом отметился Ваутер Вегорст (82-я минута).
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В Алтайском крае разрешили возобновить работу санаториям, имеющим медлицензию

Власти Алтайского края разрешили возобновить работу санаторно-курортным организациям, имеющим медицинскую лицензию.
ТАСС 10:17
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Общество

Племянница Скрипаля не поверила в его переезд в Новую Зеландию

Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что не знает о возможном переезде ее дяди и его дочери Юлии в Новую Зеландию.
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Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51
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Общество

За сутки в России подтверждено 8984 случая COVID-19 в 84 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 38,5% - без клинических проявлений.
Российская газета 03:35
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Шоу-бизнес

В Москве простились с актером Михаилом Кокшеновым

Церемония прощания с актером Михаилом Кокшеновым прошла в ритуальном зале Митинского крематория в Москве.
Коммерсантъ 08:22
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Общество

МЧС предупредило о надвигающейся на Москву грозе

МЧС рекомендует москвичам быть осторожными в связи с надвигающейся грозой.
Интерфакс 07:34
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Происшествия

В Красноярском крае из-за паводков рухнул автомобильный мост

Красноярск, 7 июня 2020, 08:33 — REGNUM В Красноярском крае из-за сильных дождей обрушился автомобильный мост на реке Сейба.
REGNUM 01:33
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Политика

Путин поручил создать базу генетических данных в России

Президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Курчатовского института Александру Благову создать в России национальную базу генетических данных.
BFM.ru вчера в 03:13
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Энергетика

«Газпром» объявил тендер на поставку труб

ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
РИА Новости 04:33
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Происшествия

Полиция задержала более десяти пикетчиков у здания МВД в Москве

Ведомости 05 июня в 12:54
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Общество

Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами в начале года

Телеканал RT, основываясь на опубликованной Росстатом статистике о средней зарплате в российских регионах за январь, февраль и март 2020 года, составил рейтинг регионов с наибольшим средним заработком за весь I квартал.
Газета.Ru 00:39
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Общество

Польский дворец назван секретным хранилищем нацистского золота

Evo-rus.com 05:57
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Футбол

Мини-турнир Лиги чемпионов пройдет в Португалии

УЕФА планирует доиграть турнир в одном городе из-за пандемии коронавируса. Место проведения игр будет объявлено 17 июня.
Все про Спорт ру 00:35
Происшествия

В Эстонии мужчина устроил стрельбу на АЗС, есть жертвы

В Эстонии 32-летний мужчина устроил стрельбу, убив двух и ранив трех человек. Среди раненых — двое детей трех и пяти лет.
Вести.Ru 05:04
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В Росгвардии назвали преклонение колен коллегами из США унижением

РИА Новости 08:38
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Происшествия

Склад пиломатериалов загорелся в Хабаровске

Склад пиломатериалов загорелся в Хабаровске. Об этом сообщили в воскресенье, 7 июня, в пресс-службе МЧС России.
Известия 08:23
Религия

Православные христиане отмечают день Святой Троицы

Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС вчера в 17:00
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Общество

Росавиация предложит частично открыть авиасообщение с 15 июля

Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля.
РБК 07:52
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Общество

В Нью-Йорке отменили комендантский час

Говорит Москва 08:30
Происшествия

Следователи нашли похищенного в Подмосковье сына адвоката Скрыпника

Следователи нашли похищенного 17-летнего сына адвоката Константина Скрыпника.
ТАСС 05:58
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Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ 05 июня в 19:08
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Политика

Захарова прокомментировала беспорядки в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что США, где проходят массовые беспорядки, сейчас «пожинают всё, что они внедряли в мировое сознание».
RT на русском 09:37
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Происшествия

Полиция Приморья проверяет видео с мужчиной, лежащим у Вечного огня

Полиция проверяет видеозапись, размещенную в соцсетях и СМИ, на которой неизвестный лежит на мемориале погибшим в годы Великой Отечественной войны, а его ноги упираются в звезду, где горит Вечный огонь.
ТАСС 06:32
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Здоровье

Инфекционист заявил о неизбежности второй волны пандемии

Вероятность наступления второй волны пандемии коронавируса составляет 90%, убежден японский врач-инфекционист.
Газета.Ru вчера в 02:40
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Шоу-бизнес

Пелагея сменила имидж и помолодела на несколько лет

Певица Пелагея сменила имидж и стала непохожей на саму себя.
Что происходит 05 июня в 04:30
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Общество

Москва может отменить пропуска с середины июня

Москва может с середины июня отменить пропуска, необходимые для передвижения по городу, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники.
Газета.Ru 09:25
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Политика

Трамп распорядился начать вывод сил Нацгвардии из Вашингтона

Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился о выводе сил Нацгвардии США из Вашингтона.
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Здоровье

Вирусологи не поддержали призыв Онищенко снять карантин

Как сообщает URA.RU, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил о том, что нужно более решительно выходить из карантинных мер, и отметил, что снимать ограничения следует по всей стране.
Ридус 09:47
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