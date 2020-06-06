Энергетика
РИА НовостиСтраны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц
Министры стран ОПЕК приняли решение сохранить нынешний уровень добычи еще на месяц, сообщило Министерство нефти Ирака. Таким образом, в июле будут действовать те же параметры, что и в мае и июне: сокращение добычи составит 9,7 миллиона баррелей в сутки.
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Существование сделки ОПЕК+ поставлено в зависимость от ее исполнения. Обобщение
Интерфаксвчера в 18:42
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Политика
Во Львове прибывший на модернизацию МиГ-29 разворовали на запчасти
Известия вчера в 16:28
Футбол
«Вольфсбург» в гостях обыграл «Вердер»
Встреча прошла на стадионе Везерштадион в Бремене и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей в составе которых голом отметился Ваутер Вегорст (82-я минута).
Советский спорт 09:24
Здоровье
В Алтайском крае разрешили возобновить работу санаториям, имеющим медлицензию
Власти Алтайского края разрешили возобновить работу санаторно-курортным организациям, имеющим медицинскую лицензию.
ТАСС 10:17
Общество
Племянница Скрипаля не поверила в его переезд в Новую Зеландию
Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что не знает о возможном переезде ее дяди и его дочери Юлии в Новую Зеландию.
Известия 08:01
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51
Общество
За сутки в России подтверждено 8984 случая COVID-19 в 84 регионах
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 38,5% - без клинических проявлений.
Российская газета 03:35
Шоу-бизнес
В Москве простились с актером Михаилом Кокшеновым
Церемония прощания с актером Михаилом Кокшеновым прошла в ритуальном зале Митинского крематория в Москве.
Коммерсантъ 08:22
Общество
МЧС предупредило о надвигающейся на Москву грозе
МЧС рекомендует москвичам быть осторожными в связи с надвигающейся грозой.
Интерфакс 07:34
Происшествия
В Красноярском крае из-за паводков рухнул автомобильный мост
Красноярск, 7 июня 2020, 08:33 — REGNUM В Красноярском крае из-за сильных дождей обрушился автомобильный мост на реке Сейба.
REGNUM 01:33
Политика
Путин поручил создать базу генетических данных в России
Президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Курчатовского института Александру Благову создать в России национальную базу генетических данных.
BFM.ru вчера в 03:13
Энергетика
«Газпром» объявил тендер на поставку труб
ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
РИА Новости 04:33
Происшествия
Полиция задержала более десяти пикетчиков у здания МВД в Москве
Ведомости 05 июня в 12:54
Общество
Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами в начале года
Телеканал RT, основываясь на опубликованной Росстатом статистике о средней зарплате в российских регионах за январь, февраль и март 2020 года, составил рейтинг регионов с наибольшим средним заработком за весь I квартал.
Газета.Ru 00:39
Общество
Польский дворец назван секретным хранилищем нацистского золота
Evo-rus.com 05:57
Футбол
Мини-турнир Лиги чемпионов пройдет в Португалии
УЕФА планирует доиграть турнир в одном городе из-за пандемии коронавируса. Место проведения игр будет объявлено 17 июня.
Все про Спорт ру 00:35
Происшествия
В Эстонии мужчина устроил стрельбу на АЗС, есть жертвы
В Эстонии 32-летний мужчина устроил стрельбу, убив двух и ранив трех человек. Среди раненых — двое детей трех и пяти лет.
Вести.Ru 05:04
Происшествия
Склад пиломатериалов загорелся в Хабаровске
Склад пиломатериалов загорелся в Хабаровске. Об этом сообщили в воскресенье, 7 июня, в пресс-службе МЧС России.
Известия 08:23
Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС вчера в 17:00
Общество
Росавиация предложит частично открыть авиасообщение с 15 июля
Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля.
РБК 07:52
Общество
В Нью-Йорке отменили комендантский час
Говорит Москва 08:30
Происшествия
Следователи нашли похищенного в Подмосковье сына адвоката Скрыпника
Следователи нашли похищенного 17-летнего сына адвоката Константина Скрыпника.
ТАСС 05:58
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ 05 июня в 19:08
Политика
Захарова прокомментировала беспорядки в США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что США, где проходят массовые беспорядки, сейчас «пожинают всё, что они внедряли в мировое сознание».
RT на русском 09:37
Происшествия
Полиция Приморья проверяет видео с мужчиной, лежащим у Вечного огня
Полиция проверяет видеозапись, размещенную в соцсетях и СМИ, на которой неизвестный лежит на мемориале погибшим в годы Великой Отечественной войны, а его ноги упираются в звезду, где горит Вечный огонь.
ТАСС 06:32
Здоровье
Инфекционист заявил о неизбежности второй волны пандемии
Вероятность наступления второй волны пандемии коронавируса составляет 90%, убежден японский врач-инфекционист.
Газета.Ru вчера в 02:40
Шоу-бизнес
Пелагея сменила имидж и помолодела на несколько лет
Певица Пелагея сменила имидж и стала непохожей на саму себя.
Что происходит 05 июня в 04:30
Общество
Москва может отменить пропуска с середины июня
Москва может с середины июня отменить пропуска, необходимые для передвижения по городу, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники.
Газета.Ru 09:25
Политика
Трамп распорядился начать вывод сил Нацгвардии из Вашингтона
Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился о выводе сил Нацгвардии США из Вашингтона.
Известия 10:00
Здоровье
Вирусологи не поддержали призыв Онищенко снять карантин
Как сообщает URA.RU, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил о том, что нужно более решительно выходить из карантинных мер, и отметил, что снимать ограничения следует по всей стране.
Ридус 09:47