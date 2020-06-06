Энергетика

Журналистская правдаЖурналистская правдаСтраны ОПЕК приняли решение продлить сокращение добычи нефти на месяц

Иракское Министерство нефти проинформировало о решении министров стран-участниц ОПЕК о продлении сокращения добычи нефти еще на месяц. Таким образом, в июле будут действовать те же параметры, что и в мае и июне: сокращение добычи составит 9,7 миллиона баррелей в сутки.
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Александр Новак
Чтобы рынок сбалансировался, снизить риски и неопределенность, которые мы еще видим.
— Александр Новак, российский политикРИА Новости 15:32

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