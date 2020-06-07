Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиСтраны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц

Министры стран ОПЕК приняли решение сохранить нынешний уровень добычи еще на месяц, сообщило Министерство нефти Ирака. Таким образом, в июле будут действовать те же параметры, что и в мае и июне: сокращение добычи составит 9,7 миллиона баррелей в сутки.
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Мексика отказалась продлить сокращение добычи нефти до конца июля

РБКвчера в 21:08

Мексика отказалась продлевать сокращение добычи нефти до конца июля

Эхо Москвывчера в 23:03

Источник сообщил, что Мексика не будет продлевать сделку ОПЕК+

РИА Новостивчера в 12:14

Существование сделки ОПЕК+ поставлено в зависимость от ее исполнения. Обобщение

Интерфаксвчера в 18:42

ОПЕК продлила тот же объем сокращения добычи нефти до конца июля

Ёлдашвчера в 10:44

Мексика не будет сокращать добычу нефти с июля по декабрь

ТАССвчера в 20:13

ОПЕК+ продлит сделку на месяц

Коммерсантъвчера в 12:36
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Здоровье

В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
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Шоу-бизнес

Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru вчера в 18:35
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Религия

Православные христиане отмечают день Святой Троицы

ТАСС вчера в 17:00
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Шоу-бизнес

В Сети поддержали Норкина, разместившего фото с похорон жены

Пользователи прокомментировали публикацию журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который разметил в инстаграме снимок с похорон своей супруги Юлии.
РИА Новости вчера в 18:30
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Шоу-бизнес

Шнуров ответил на критику Валерии

Сергей Шнуров отреагировал на критику Валерии, которая высказалась о том, что он «переобулся» и теперь сам просит помощи для шоу-бизнеса.
Культуромания вчера в 12:18
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Кино

Скончался актёр Михаил Кокшенов

Москва, 5 июня 2020, 13:37 — REGNUM На 83-м году жизни скончался российский актёр Михаил Кокшенов.
REGNUM 05 июня в 06:37
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Политика

Путин поправил Алексея Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии

Президент России Владимир Путин в разговоре c главой Бурятии Алексеем Цыденовым поправил губернатора, когда тот говорил o стоимости строительства нового здания национальной библиотеки в регионе.
Известия вчера в 17:24
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Шоу-бизнес

Ольга Орлова показала пышную грудь под мокрым топом

Накануне похожее фото опубликовала супруга Александра Цекало Дарина Эрвин - тоже в мокром белом топе на голое тело.
Московский Комсомолец вчера в 05:32
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Культура

Галустян в золотом боди снялся в новом клипе

Известный юморист Михаил Галустян представил видеоклип на песню "Золото", где прошелся по подиуму в золотом боди.
Народные новости вчера в 10:34
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Шоу-бизнес

Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет

Звезда отстригла челку и помолодела на несколько лет. Новый и свежий образ восхитил фанатов певицы.
iReactor 05 июня в 05:19
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Здоровье

Гастроэнтеролог предупредил о первом сигнале рака кишечника

Американский гастроэнтеролог предупредил о первом сигнале рака кишечника. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 03:13
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Общество

Доктор Комаровский дал совет переболевшим коронавирусной инфекцией

Переболевшие коронавирусной инфекцией люди все равно должны соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразить других, заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский в инстаграме.
РИА Новости вчера в 20:48
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Общество

Онищенко выступил за «более решительное» снятие ограничений в Москве

График снятия карантинных мер появится 8 июня. Большая же часть ограничений в Москве перестанет действовать до начала июля, отметил Собянин.
РБК вчера в 21:58
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Шоу-бизнес

Кирилл Андреев вспомнил роман с Жанной Фриске

По словам певца, звезда хотела семью, ведь они с Андреевым были молоды, страстны и влюблены.
Uznayvse.ru 04 июня в 11:55
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Музыка

Максим Фадеев показал свою новую подопечную

В своей публикации сам Фадеев тоже отметил, что его новая артистка может кого-то напоминать и назвал ее "знакомым лицом", но тем не менее это - абсолютно новый проект и новое имя в шоу-бизнесе.
Московский Комсомолец 05 июня в 09:51
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Общество

Гибель жителя Екатеринбурга при задержании прокомментировал Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация со смертью оказавшего сопротивление силовикам жителя Екатеринбурга не является вопросом Кремля, пишет РИА Новости.
Live24 05 июня в 08:56
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Наука

Ученые СПбГУ воссоздали мозг динозавра в 3D

Палеонтологи СПбГУ впервые подробно изучили строение мозга и сосудов головы анкилозавра Bissektipelta archibaldi.
Город+ 05 июня в 07:31
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Происшествия

В Красноярском крае из-за дождей обрушился мост

В Красноярском крае из-за непрерывного дождя частично обрушился автомобильный мост через реку Малый Кой.
Газета.Ru вчера в 23:59
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Общество

Парад Победы в Перми могут провести 3 сентября

Новости Перми 05 июня в 02:05
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Хоккей

Валерий Брагин назначен главным тренером сборной России по хоккею

Эхо Москвы 05 июня в 03:04
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Кино

Первый канал покажет сегодня концерт к 20-летию фильма «Брат 2»

Tricolor TV Magazine 05 июня в 05:25
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Происшествия

В Новосибирской области скончались ещё две пациентки с коронавирусом

Новосибирск, 4 июня 2020, 07:41 — REGNUM В Новосибирской области по данным на утро сегодня, 4 июня, за сутки выявлено 104 новых случая заражения коронавирусом, 27 пациентов выздоровели, две пациентки в возрасте 34 и 59 лет скончались.
REGNUM 04 июня в 00:41
Общество

В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета

В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru 05 июня в 05:05
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Политика

Трамп оценил количество протестующих в Вашингтоне

Протестующих в Вашингтоне оказалось намного меньше, чем предполагалось, заявил в Twitter президент США Дональд Трамп.
РБК 00:04
Шоу-бизнес

Пресняков и Подольская представили сыну нового члена семьи

Сыну Натальи Подольской и Владимира Преснякова исполнилось пять лет. Артемий получил долгожданный подарок.
Дни.ру вчера в 17:09
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Шоу-бизнес

Плющенко и Рудковская повеселили подписчиков под хит Пугачевой

Российский фигурист и тренер Евгений Плющенко поделился с подписчиками очередным юмористическим видеороликом, в котором также приняла участие его супруга Яна Рудковская.
РИА Новости 05 июня в 12:59
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Здоровье

Ученые сочли препарат против изжоги средством для лечения коронавируса

Группа ученых заявила, что в лечении коронавирусной инфекции может помочь препарат фамотидин, который применяется при изжоге.
Газета.Ru вчера в 01:58
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Общество

Собянин допустил «радикальные решения» по снятию ограничений в Москве

На следующей неделе власти Москвы могут принять «более радикальные решения» по снятию ограничительных мер, введённых из-за эпидемии COVID-19.
RT на русском 05 июня в 18:48
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Шоу-бизнес

Наташа Королева продемонстрировала маску за 350 тыс. рублей

Со стоимостью автомобиля сравнили дизайнерскую маску, в которой появилась в Сети Наташа Королева.
ИнфоСМИ вчера в 11:58
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Здоровье

Назван самый вредный для здоровья суп

По мнению диетолога Ирины Торопыгиной, самым вредным супом является солянка.
Mockva.ru вчера в 11:55
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