с чего всё началось

Министры стран ОПЕК приняли решение сохранить нынешний уровень добычи еще на месяц, сообщило Министерство нефти Ирака. Таким образом, в июле будут действовать те же параметры, что и в мае и июне: сокращение добычи составит 9,7 миллиона баррелей в сутки.

Здоровье В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС). 1,2K

Кино Сегодня не стало Михаила Кокшенова Актер скончался на 84 году жизни. Михаил Кокшенов родился в Москве. В 1957 году получил специальность инженера. 1,6K

Политика Путин поправил Алексея Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии Президент России Владимир Путин в разговоре c главой Бурятии Алексеем Цыденовым поправил губернатора, когда тот говорил o стоимости строительства нового здания национальной библиотеки в регионе. 1,1K

Общество Короткая рабочая неделя у россиян завершится праздником Россиян ждет короткая трудовая неделя в связи с Днем России. Рабочими будут всего четыре дня - с 8 по 11 июня, сообщили в Роструде. 701

Политика В России могут закрепить приоритет граждан при трудоустройстве В России обсуждается введение «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда. 656

Шоу-бизнес Плющенко, Рудковская и Гном Гномыч станцевали под модный трек На видеозаписи семейство двукратного олимпийского чемпиона исполняет модный танец в солнцезащитных очках под популярный в интернете трек Banana (DJ FLe — Minisiren Remix) в исполнении Conkarah и Shaggy. 6

Происшествия Задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов в Красноярске Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что задержаны трое подозреваемых в вооруженном нападении на инкассаторов, произошедшем 30 мая в Красноярске. 36

Политика Елену Шувалову исключили из КПРФ Депутата Московской городской думы Елену Шувалову исключили из КПРФ, она может оспорить это решение, сообщил РИА Новости депутат гордумы, член фракции КПРФ Леонид Зюганов. 1K

Политика В Раде обвинили власти во лжи об американских лабораториях на Украине Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Ренат Кузьмин обвинил в фейсбуке украинские власти в сокрытии правды о действующих на территории страны американских военных биологических лабораториях. 3

Экономика Снятие наличных стало самой непопулярной операцией по банковским картам Снятие наличных с банковских карт стало самой непопулярной операцией с «пластиком» и уступило в объемах не только переводам по картам, но и безналичным платежам, следует из статистического бюллетеня ЦБ, в котором представлены данные по операциям с банковскими картами за первый квартал 2020 года. 1

Политика На сайт голосования по Конституции внесли изменения На сайт голосования по Конституции внесли изменения, добавив информацию об отмене ограничений сроков президента России Владимира Путина. 2,4K

Общество Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре Аномальная погода продлится до 10 июня. Гидрометцентр России накануне сообщил, что в выходные ожидаются гроза и сильный ветер. 151

Культура Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал использование Первым каналом кадров протестов в США вместо финальных титров фильма "Брат 2". По мнению кинематографиста, в данном случае канал не нарушил закон об авторском праве. 284

Происшествия Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося Бывшая дознавательница из Уфы, ставшая потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, в эфире телеканала НТВ рассказала о произошедшем. 525

Армия и оружие Трамп уничтожает систему контроля над вооружениями Редакция Telegram-канала «ЧВК Медиа» рассказывает, как неумелые попытки Дональда Трампа отстаивать национальные интересы в области контроля над вооружением лишь вредят будущему США и политической карьере нынешгего американского руководства.

Общество Найдены новые доказательства сокрытия Китаем фактов о COVID-19 По ее данным, власти КНР сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке якобы неизвестного заболевания уже после того, как по меньшей мере пять китайских лабораторий сделали вывод о существовании летального коронавируса. 59

Политика Республиканец Колин Пауэлл выступил в поддержку Джо Байдена Экс-госсекретарь США, республиканец Колин Пауэлл выступил в поддержку кандидатуры бывшего вице-президента от демократов Джо Байдена, став первым высокопоставленным членом Республиканской партии США, который публично поддержал соперника лидера своей партии Дональда Трампа на будущих выборах главы государства. 7

Происшествия Сотрудник Росприроднадзора рассказал, как скрывали утечку в Норильске Замначальника отдела Росприроднадзора в Норильске Василий Рябинин рассказал в эксклюзивном интервью РЕН ТВ о том, что в день аварии на ТЭЦ-3 вся информация об утечке была передана властям в Красноярск. 10

Финансы Акции российских компаний Цена закрытия акций, входящих в базу индекса Мосбиржи, по итогам торгов 04.06.2020, руб. (см. таблицу).