Энергетика
РИА НовостиСтраны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц
Министры стран ОПЕК приняли решение сохранить нынешний уровень добычи еще на месяц, сообщило Министерство нефти Ирака. Таким образом, в июле будут действовать те же параметры, что и в мае и июне: сокращение добычи составит 9,7 миллиона баррелей в сутки.
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с чего всё началось
Страны ОПЕК+, в том числе Россия, договорились продлить текущую сделку по сокращению добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки до конца июля, передает Bloomberg.Forbesвчера в 09:03
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В Иркутской области коронавирус подтвержден у 3 083 человек.
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Вести.Ru 23:15
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Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Ренат Кузьмин обвинил в фейсбуке украинские власти в сокрытии правды о действующих на территории страны американских военных биологических лабораториях.
РИА Новости 16:24
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Снятие наличных стало самой непопулярной операцией по банковским картам
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На сайт голосования по Конституции внесли изменения, добавив информацию об отмене ограничений сроков президента России Владимира Путина.
Lenta.ru 20:23
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Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре
Аномальная погода продлится до 10 июня. Гидрометцентр России накануне сообщил, что в выходные ожидаются гроза и сильный ветер.
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Культура
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Газета.Ru 15:38
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Найдены новые доказательства сокрытия Китаем фактов о COVID-19
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Республиканец Колин Пауэлл выступил в поддержку Джо Байдена
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Сотрудник Росприроднадзора рассказал, как скрывали утечку в Норильске
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Названы сроки начала работы колледжей в России
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