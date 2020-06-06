Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиСтраны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц

Министры стран ОПЕК приняли решение сохранить нынешний уровень добычи еще на месяц, сообщило Министерство нефти Ирака. Таким образом, в июле будут действовать те же параметры, что и в мае и июне: сокращение добычи составит 9,7 миллиона баррелей в сутки.
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Александр Новак
Поэтому мы должны выйти на дефицит, чтобы за счет него этот миллиард баррелей был снят.
— Александр Новак, российский политикНевские Новости 15:06
с чего всё началось
Страны ОПЕК+, в том числе Россия, договорились продлить текущую сделку по сокращению добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки до конца июля, передает
 Bloomberg.
Forbes09:03

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