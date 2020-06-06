Энергетика
РИА НовостиСтраны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц
Министры стран ОПЕК приняли решение сохранить нынешний уровень добычи еще на месяц, сообщило Министерство нефти Ирака. Таким образом, в июле будут действовать те же параметры, что и в мае и июне: сокращение добычи составит 9,7 миллиона баррелей в сутки.
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с чего всё началось
Страны ОПЕК+, в том числе Россия, договорились продлить текущую сделку по сокращению добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки до конца июля, передает Bloomberg.Forbesвчера в 09:03
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Существование сделки ОПЕК+ поставлено в зависимость от ее исполнения. Обобщение
Интерфаксвчера в 18:42
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Шоу-бизнес
В сети поддержали Норкина, выставившего фото с похорон супруги
Газета.Ru вчера в 20:38
Здоровье
В Свердловской области заболели коронавирусом ещё 240 человек
На 7 июня в Свердловской области у 7419 человек подтверждено заражение коронавирусом.
Kursk.com 03:38
Общество
РБК: в Москве с 14 июня могут отменить пропуска
Цифровые пропуска, обязательные для поездок на транспорте в Москве, могут отменить с 14 июня, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 04:13
Происшествия
Сына адвоката Скрыпника нашли связанным в подмосковной деревне
Пропавший несовершеннолетний сын адвоката Константина Скрыпника найден в Подмосковье.
Известия 05:58
Экономика
Власти России представили план восстановления экономики
Правительство России представило новый общенациональный план восстановления экономики после «коронакризиса».
ГлобалМСК.ру 05 июня в 17:15
Экономика
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Пермском крае превысило две тысячи
Роспотребнадзор обнародовал данные по распространению коронавируса. В Пермском крае за сутки выявлено 49 случаев.
Business Class (Пермь) 05 июня в 03:53
Гаджеты
Представлен бюджетный смартфон Honor 8S 2020
Megaobzor.com 04 июня в 16:06
Футбол
Виллаш-Боаш намерен покинуть «Марсель» через год
Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш заявил, что через год намерен покинуть французский клуб.
Спорт-Экспресс 04:10
Единоборства
Макгрегор заявил о завершении карьеры
Бывший чемпион UFC в двух категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.
RT на русском 01:27
Армия и оружие
СМИ: ЧВК Вагнера вербует сирийцев для войны в Ливии на стороне Хафтара
Западное издание, ссылаясь на источники в сирийской оппозиции, утверждает, что в мае российская ЧВК значительно ускорила набор сирийцев для участия в боях на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.
Военное обозрение 05:45
Здоровье
57 новых зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае
За сутки выздоровели 53 человека и два пациента с коронавирусом скончались, в их числе заведующий отделом контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера Сергей Анатольевич Ходоренко.
Kursk.com 05 июня в 02:26
Космос
ЕКА продвигается вперед с недорогим многоразовым ракетным двигателем
На заседании совета Space19+ в Севилье, Испания, в ноябре прошлого года, ЕКА получила полное финансирование для доведения конструкции двигателя Prometheus до технической зрелости, подходящей для промышленности.
AstroNews.ru вчера в 06:42
Общество
В Тульской области выявлено 115 новых носителей SARS-CoV-2
Тула, 7 июня 2020, 10:43 — REGNUM 115 случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждено за минувшие сутки в Тульской области, об этом сообщил 7 июня региональный оперативный штаб.
REGNUM 03:43
Здоровье
Врачи дали рекомендации россиянам на время жары
Lenta.ru 06:17
Политика
США решили тайно сократить численность своих войск в Германии
Ранее в пятницу агентство Reuters со ссылкой на официального представителя США высокого ранга сообщило, что президент США Дональд Трамп приказал минобороны страны сократить численность американского контингента в Германии.
Известия вчера в 16:50
Происшествия
Жители Васильевского острова в Петербурге остались без электричества
Около полудня жители Васильевского острова пожаловались в соцсетях на отключение электричества.
Интерфакс 06:00
Общество
Журналист Илья Азар вышел на свободу
Ведомости 06:30
Гаджеты
Анонс смартфона OnePlus Z запланирован на вторую половину июля
Инсайдеры сообщают о том, что анонс смартфона OnePlus Z, который будет работать на Qualcomm Snapdragon 765G, запланирован на вторую половину июля.
OAnews 03:10
Общество
У главы калининградского Минсельхоза выявили коронавирус
У министра сельского хозяйства Калининградской области Натальи Шевцовой выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 06:07
Общество
Найдены новые доказательства сокрытия Китаем данных о коронавирусе
В медиагруппе подчеркивают, что минимум 5 лабораторий Китая сошлись во мнении о существовании смертельно опасного COVID-19 еще тогда, когда КНР не проинформировала ВОЗ о том, что на китайской территории произошла вспышка якобы неизвестного заболевания.
ToDay News Ufa 02:29
Хоккей
Роднина отреагировала на заявление Панарина о России
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru вчера в 02:52
Экономика
Хазин жестко раскритиковал антикризисный план
Правительство пускает все дело на самотек. Такое мнение высказал экономист Михаил Хазин, комментируя правительственный антикризисный план.
Инвест-Форсайт 04 июня в 13:23
Здоровье
В Ростовской области зарегистрировано 196 случаев заражения SARS-CoV-2
Ростов-на-Дону, 5 июня 2020, 10:54 — REGNUM В Ростовской области за сутки зарегистрировали 196 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 05 июня в 03:54
Здоровье
В России решили изменить правила медосвидетельствования для водителей
Информация о новых правилах вызвала ажиотаж среди водителей, сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав по прежней цене.
Lenta.ru 05 июня в 16:10
Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС вчера в 17:00
Общество
Генпрокуратура назвала причину разлива топлива в Норильске
Национальная служба новостей 05 июня в 10:25
Армия и оружие
Российский фрегат-невидимка завершил госиспытания
Российский фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов», созданный по стелс-технологии, завершил морскую часть государственных испытаний, и в ближайшее время будет включен в боевой состав ВМФ России.
Lenta.ru вчера в 16:59
Здоровье
В Японии предупредили о второй волне коронавируса
По словам Сато, согласно официальным результатам тестирования, 99% населения планеты не переболело COVID-19.
МонаВиста вчера в 04:30
Энергетика
«Газпром» объявил тендер на поставку труб
ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
РИА Новости 04:33