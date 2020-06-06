Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиСтраны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц

Министры стран ОПЕК приняли решение сохранить нынешний уровень добычи еще на месяц, сообщило Министерство нефти Ирака. Таким образом, в июле будут действовать те же параметры, что и в мае и июне: сокращение добычи составит 9,7 миллиона баррелей в сутки.
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с чего всё началось
Страны ОПЕК+, в том числе Россия, договорились продлить текущую сделку по сокращению добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки до конца июля, передает
 Bloomberg.
Forbesвчера в 09:03

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Страны ОПЕК договорились продлить на месяц сокращение добычи нефти

Эхо Москвы02:04

Новак: текущие параметры сделки ОПЕК+ продлили на июль для снижения рисков на рынке нефти

ТАССвчера в 14:08

Существование сделки ОПЕК+ поставлено в зависимость от ее исполнения. Обобщение

Интерфаксвчера в 18:42

Новак раскрыл подробности новой договоренности ОПЕК+ по сокращению добычи

РИА Новостивчера в 15:32

ОПЕК продлила тот же объем сокращения добычи нефти до конца июля

Ёлдашвчера в 10:44

ОПЕК+ продлит сделку на месяц

Коммерсантъвчера в 12:36

Косачев назвал хорошей новостью продление решения ОПЕК+ по нефти

News.ruвчера в 19:12
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В сети поддержали Норкина, выставившего фото с похорон супруги

Газета.Ru вчера в 20:38
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Здоровье

В Свердловской области заболели коронавирусом ещё 240 человек

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Общество

РБК: в Москве с 14 июня могут отменить пропуска

Цифровые пропуска, обязательные для поездок на транспорте в Москве, могут отменить с 14 июня, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 04:13
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Власти России представили план восстановления экономики

Правительство России представило новый общенациональный план восстановления экономики после «коронакризиса».
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Экономика

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

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Газета.Ru 05 июня в 11:48
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Здоровье

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Гаджеты

Представлен бюджетный смартфон Honor 8S 2020

Megaobzor.com 04 июня в 16:06
Футбол

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Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш заявил, что через год намерен покинуть французский клуб.
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Макгрегор заявил о завершении карьеры

Бывший чемпион UFC в двух категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.
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Армия и оружие

СМИ: ЧВК Вагнера вербует сирийцев для войны в Ливии на стороне Хафтара

Западное издание, ссылаясь на источники в сирийской оппозиции, утверждает, что в мае российская ЧВК значительно ускорила набор сирийцев для участия в боях на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.
Военное обозрение 05:45
Здоровье

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За сутки выздоровели 53 человека и два пациента с коронавирусом скончались, в их числе заведующий отделом контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера Сергей Анатольевич Ходоренко.
Kursk.com 05 июня в 02:26
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Космос

ЕКА продвигается вперед с недорогим многоразовым ракетным двигателем

На заседании совета Space19+ в Севилье, Испания, в ноябре прошлого года, ЕКА получила полное финансирование для доведения конструкции двигателя Prometheus до технической зрелости, подходящей для промышленности.
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Общество

В Тульской области выявлено 115 новых носителей SARS-CoV-2

Тула, 7 июня 2020, 10:43 — REGNUM 115 случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждено за минувшие сутки в Тульской области, об этом сообщил 7 июня региональный оперативный штаб.
REGNUM 03:43
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Здоровье

Врачи дали рекомендации россиянам на время жары

Lenta.ru 06:17
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США решили тайно сократить численность своих войск в Германии

Ранее в пятницу агентство Reuters со ссылкой на официального представителя США высокого ранга сообщило, что президент США Дональд Трамп приказал минобороны страны сократить численность американского контингента в Германии.
Известия вчера в 16:50
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Около полудня жители Васильевского острова пожаловались в соцсетях на отключение электричества.
Интерфакс 06:00
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Общество

Журналист Илья Азар вышел на свободу

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Гаджеты

Анонс смартфона OnePlus Z запланирован на вторую половину июля

Инсайдеры сообщают о том, что анонс смартфона OnePlus Z, который будет работать на Qualcomm Snapdragon 765G, запланирован на вторую половину июля.
OAnews 03:10
Общество

У главы калининградского Минсельхоза выявили коронавирус

У министра сельского хозяйства Калининградской области Натальи Шевцовой выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 06:07
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Общество

Найдены новые доказательства сокрытия Китаем данных о коронавирусе

В медиагруппе подчеркивают, что минимум 5 лабораторий Китая сошлись во мнении о существовании смертельно опасного COVID-19 еще тогда, когда КНР не проинформировала ВОЗ о том, что на китайской территории произошла вспышка якобы неизвестного заболевания.
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Хоккей

Роднина отреагировала на заявление Панарина о России

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
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Экономика

Хазин жестко раскритиковал антикризисный план

Правительство пускает все дело на самотек. Такое мнение высказал экономист Михаил Хазин, комментируя правительственный антикризисный план.
Инвест-Форсайт 04 июня в 13:23
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Здоровье

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Ростов-на-Дону, 5 июня 2020, 10:54 — REGNUM В Ростовской области за сутки зарегистрировали 196 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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Здоровье

В России решили изменить правила медосвидетельствования для водителей

Информация о новых правилах вызвала ажиотаж среди водителей, сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав по прежней цене.
Lenta.ru 05 июня в 16:10
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Религия

Православные христиане отмечают день Святой Троицы

Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
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Общество

Генпрокуратура назвала причину разлива топлива в Норильске

Национальная служба новостей 05 июня в 10:25
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Армия и оружие

Российский фрегат-невидимка завершил госиспытания

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В Японии предупредили о второй волне коронавируса

По словам Сато, согласно официальным результатам тестирования, 99% населения планеты не переболело COVID-19.
МонаВиста вчера в 04:30
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Энергетика

«Газпром» объявил тендер на поставку труб

ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
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