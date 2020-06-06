с чего всё началось

Министры стран ОПЕК приняли решение сохранить нынешний уровень добычи еще на месяц, сообщило Министерство нефти Ирака. Таким образом, в июле будут действовать те же параметры, что и в мае и июне: сокращение добычи составит 9,7 миллиона баррелей в сутки.

Происшествия Сына адвоката Скрыпника нашли связанным в подмосковной деревне Пропавший несовершеннолетний сын адвоката Константина Скрыпника найден в Подмосковье.

Экономика В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова. 353

Футбол Виллаш-Боаш намерен покинуть «Марсель» через год Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш заявил, что через год намерен покинуть французский клуб.

Единоборства Макгрегор заявил о завершении карьеры Бывший чемпион UFC в двух категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.

Армия и оружие СМИ: ЧВК Вагнера вербует сирийцев для войны в Ливии на стороне Хафтара Западное издание, ссылаясь на источники в сирийской оппозиции, утверждает, что в мае российская ЧВК значительно ускорила набор сирийцев для участия в боях на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.

Здоровье 57 новых зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае За сутки выздоровели 53 человека и два пациента с коронавирусом скончались, в их числе заведующий отделом контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера Сергей Анатольевич Ходоренко. 241

Космос ЕКА продвигается вперед с недорогим многоразовым ракетным двигателем На заседании совета Space19+ в Севилье, Испания, в ноябре прошлого года, ЕКА получила полное финансирование для доведения конструкции двигателя Prometheus до технической зрелости, подходящей для промышленности. 1

Общество В Тульской области выявлено 115 новых носителей SARS-CoV-2 Тула, 7 июня 2020, 10:43 — REGNUM 115 случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждено за минувшие сутки в Тульской области, об этом сообщил 7 июня региональный оперативный штаб. 608

Политика США решили тайно сократить численность своих войск в Германии Ранее в пятницу агентство Reuters со ссылкой на официального представителя США высокого ранга сообщило, что президент США Дональд Трамп приказал минобороны страны сократить численность американского контингента в Германии. 43

Гаджеты Анонс смартфона OnePlus Z запланирован на вторую половину июля Инсайдеры сообщают о том, что анонс смартфона OnePlus Z, который будет работать на Qualcomm Snapdragon 765G, запланирован на вторую половину июля.

Общество У главы калининградского Минсельхоза выявили коронавирус У министра сельского хозяйства Калининградской области Натальи Шевцовой выявили коронавирусную инфекцию COVID-19. 2

Общество Найдены новые доказательства сокрытия Китаем данных о коронавирусе В медиагруппе подчеркивают, что минимум 5 лабораторий Китая сошлись во мнении о существовании смертельно опасного COVID-19 еще тогда, когда КНР не проинформировала ВОЗ о том, что на китайской территории произошла вспышка якобы неизвестного заболевания. 24

Хоккей Роднина отреагировала на заявление Панарина о России Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина. 6

Экономика Хазин жестко раскритиковал антикризисный план Правительство пускает все дело на самотек. Такое мнение высказал экономист Михаил Хазин, комментируя правительственный антикризисный план. 28

Здоровье В России решили изменить правила медосвидетельствования для водителей Информация о новых правилах вызвала ажиотаж среди водителей, сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав по прежней цене. 1,1K

Армия и оружие Российский фрегат-невидимка завершил госиспытания Российский фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов», созданный по стелс-технологии, завершил морскую часть государственных испытаний, и в ближайшее время будет включен в боевой состав ВМФ России. 9