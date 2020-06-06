Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиСтраны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц

Министры стран ОПЕК приняли решение сохранить нынешний уровень добычи еще на месяц, сообщило Министерство нефти Ирака. Таким образом, в июле будут действовать те же параметры, что и в мае и июне: сокращение добычи составит 9,7 миллиона баррелей в сутки.
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Новак раскрыл подробности новой договоренности ОПЕК+ по сокращению добычи

РИА Новости15:32

Страны ОПЕК+ продлили сокращение добычи нефти до конца июля

РБК13:13

Страны ОПЕК+ договорились продлить текущее сокращение нефтедобычи

ИА Красная Весна13:29

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Сокращать добычу на 9,7 млн б/с в июле будут все страны ОПЕК+, включая Мексику

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ТАСС15:57

ОПЕК продлила тот же объем сокращения добычи нефти до конца июля

Ёлдаш10:44
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 16:49, Ашберн
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Стало известно о планах США ввести санкции против десятков танкеров

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Японское аэрокосмическое агентство (JAXA) начало разработку искусственного спутника для уничтожения космического мусора, сообщил телеканал NHK в субботу.
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Как по новым правилам рассчитать пособие, если сотрудник болел дольше месяца

Напомним, что в период с 1 апреля и до конца 2020 года действуют временные правила расчета больничных.
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Россиянам вернут деньги за билеты на отмененные концерты и спектакли

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Выход России на плато по коронавирусу произошел медленнее, чем в других странах.
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Общество

Андрей Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин сегодня похоронил свою жену, радиоведущую Юлию Норкину, с которой прожил вместе почти 30 лет.
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Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений

Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
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МИД России: за высылкой дипломатов из Чехии последуют зеркальные меры

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва примет зеркальные меры в отношении Чехии, которая выслала двух российских дипломатов.
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Общество

В работе Telegram произошёл глобальный сбой

В работе мессенджера Telegram произошёл глобальный сбой.
RT на русском 16:36
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Клопп объяснил, почему Вернера в «Ливерпуле» не будет

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил, почему нападающий «РБ Лейпцига» Тимо Вернер не перейдёт в клуб.
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Пользователь разместил видеообращение форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, заявившего, что он не поддерживает политическую ситуацию в России, однако отрицает, что не любит свою страну.
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Новые правила посещения поликлиник ввели в Московской области.
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В России зарегистрировали препарат для лечения осложнений коронавируса

Министерство здравоохранения зарегистрировало еще один препарат для лечения COVID-19.
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PR-директор сообщил об исчезновении Бари Алибасова

Музыкант и композитор Бари Алибасов пропал и уже несколько дней никто не знает, где он находится, рассказал PR-директор продюсера Вадим Горжанкин.
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В ВОЗ изменили рекомендации по ношению масок

Руководитель всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что организация изменила рекомендации по ношению масок и перчаток.
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Французы ликвидировали главаря «Аль-Каиды» в Северной Африке

«3 июня силы французской армии при поддержке местных партнеров уничтожили Абдельмалека Друкдела, эмира «Аль-Каиды» исламского Магриба, и нескольких его ближайших соратников во время операции в северной части Мали», - заявила в пятницу министр обороны Франции Флоранс Парли.
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СМИ сообщают, что новую «Волгу» разработают совместно с концерном Volkswagen на базе Skoda Octavia A8.
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