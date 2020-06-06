Энергетика
РИА НовостиСтраны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц
Министры стран ОПЕК приняли решение сохранить нынешний уровень добычи еще на месяц, сообщило Министерство нефти Ирака. Таким образом, в июле будут действовать те же параметры, что и в мае и июне: сокращение добычи составит 9,7 миллиона баррелей в сутки.
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Стало известно о планах США ввести санкции против десятков танкеров
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Россиянам вернут деньги за билеты на отмененные концерты и спектакли
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Lenta.ru 08:58
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Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений
Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
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Клопп объяснил, почему Вернера в «Ливерпуле» не будет
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«Союзмультфильм» прокомментировал новый эскиз Волка из «Ну, погоди!»
Представители компании «Союзмультфильм» прокомментировали эскиз нового образа Волка из мультсериала «Ну, погоди!».
News.ru вчера в 07:36
Хоккей
Роднина прокомментировала критическое высказывание Панарина о России
Пользователь разместил видеообращение форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, заявившего, что он не поддерживает политическую ситуацию в России, однако отрицает, что не любит свою страну.
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Новые правила посещения поликлиник ввели в Подмосковье
Новые правила посещения поликлиник ввели в Московской области.
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Солист российской группе «Иванушек» Кирилл Андреев рассказал о романе с певицей Жанной Фриске. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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PR-директор сообщил об исчезновении Бари Алибасова
Музыкант и композитор Бари Алибасов пропал и уже несколько дней никто не знает, где он находится, рассказал PR-директор продюсера Вадим Горжанкин.
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В ВОЗ изменили рекомендации по ношению масок
Руководитель всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что организация изменила рекомендации по ношению масок и перчаток.
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Французы ликвидировали главаря «Аль-Каиды» в Северной Африке
«3 июня силы французской армии при поддержке местных партнеров уничтожили Абдельмалека Друкдела, эмира «Аль-Каиды» исламского Магриба, и нескольких его ближайших соратников во время операции в северной части Мали», - заявила в пятницу министр обороны Франции Флоранс Парли.
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Собянин анонсировал «радикальные решения» по снятию ограничений
Столичные власти могут на следующей неделе принять "радикальные решения" по снятию ограничений, заявил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
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