Энергетика
Lenta.ruМексика отказалась продлевать сокращение добычи нефти
Мексика отказалась продлевать сокращение добычи нефти до конца июля в рамках соглашения стран ОПЕК+. Об этом сообщила министр энергетики Росио Нале, передает Reuters. Нале подчеркнула, что другие страны согласились на снижение добычи сырья в течение месяца.
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с чего всё началось
Страны ОПЕК+, в том числе Россия, договорились продлить текущую сделку по сокращению добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки до конца июля, передает Bloomberg.Forbesвчера в 09:03
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Происшествия
ТАСС: задержан стрелок, ранивший двух человек в Москве
Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщает источник ТАСС.
Коммерсантъ 18:31
Шоу-бизнес
Панин отреагировал на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
Актер Алексей Панин в комментарии радиостанции "Говорит Москва" опроверг публикации СМИ о том, что он якобы устроил скандал на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова.
РИА Новости 11:32
Политика
Жителей Белоруссии задумали оградить от «вредной» информации
Министр уверен, что от распространения информации зависит дальнейшая судьба всего государства, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал СТВ.
ФедералПресс 15:42
Экономика
Сбербанк решил увеличить долю в Rambler Group
Ранее источник РБК, знакомый с деталями сделки по созданию СП между Мамутом и Сбербанком, рассказывал, что она предусматривала рефинансирование долга Rambler Group, а также опционное соглашение на увеличение доли банка в зависимости от выполнения финансового плана.
РБК 17:00
Здоровье
В России зарегистрировали препарат для лечения осложнений коронавируса
Министерство здравоохранения зарегистрировало еще один препарат для лечения COVID-19.
РИА Новости вчера в 05:35
Авто
АвтоВАЗ готовится к выпуску нового Renault Clio
По информации сообщества «AvtoVAZ News», на подготовку к производству автомобилей Renault указывает и льготный кредит на 172 млн рублей, полученный тольяттинской фирмой «Рулевые системы» для выпуска собственных рулевых механизмов под «реношную» платформу CMF-B-LS.
Автоновости дня вчера в 02:43
Авто
Топ-3 подержанных внедорожников для плохих дорог
Эксперты составили рейтинг подержанных внедорожных версий авто, которые больше всего подойдут для дальних путешествий.
Car.ru 13:42
Общество
Глава Алтайского края объявил о первом этапе снятия ограничений
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции.
Известия 11:40
Экономика
Каждый второй россиянин рискует лишиться работы или части дохода
Как отмечают исследователи, временное закрытие предприятий и падение объемов производства может привести не только к потере работы в краткосрочной перспективе для большой части россиян, но и к уменьшению и задержке заработной платы, а также к вынужденному отпуску.
Mockva.ru 17:28
Общество
NASA: Доставлять космонавтов на МКС России придется на кораблях SpaceX
Для доставки космонавтов на орбиту Россия будет вынуждена использовать корабли SpaceX.
Росбалт 01:29
Культура
Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров
Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал использование Первым каналом кадров протестов в США вместо финальных титров фильма "Брат 2". По мнению кинематографиста, в данном случае канал не нарушил закон об авторском праве.
Газета.Ru 15:38
Единоборства
Макгрегор объяснил решение завершить карьеру
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объяснил, почему принял решение завершить карьеру.
Газета.Ru 08:22
Политика
Трудовая порука: власти обсуждают введение приоритета найма россиян
Власти обсуждают возможность введения в России норм, которые обяжут руководителей при найме сотрудников на квалифицированную работу отдавать предпочтение гражданам РФ, а не иностранцам.
Известия 17:01
Футбол
«Краснодар» интересуется форвардом «Кельна» Кордобой
Нападающий «Кельна» Джон Кордоба может продолжить карьеру в РПЛ. 27-летним игроком интересуется «Краснодар», сообщает «Чемпионат».
Sports.ru 17:12
Происшествия
Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым
Пропавший в Пермском крае 10-летний мальчик нашёлся спустя трое суток.
RT на русском вчера в 14:27
Общество
Врач назвала оптимальный возраст для родов
Первые роды у женщин лучше проходят в раннем репродуктивном возрасте, заявила врач-гинеколог Юлиана Абаева.
РИА Новости 08:13
Политика
Высланные из Чехии российские дипломаты вылетели в Москву
Двое российских дипломатов, признанные персонами нон грата в Чехии, покинули Прагу.
Известия 17:49
Гаджеты
Анонс смартфона OnePlus Z запланирован на вторую половину июля
По словам инсайдеров, модель OnePlus Z будет оснащена 16-мегапиксельным селфи-модулем, который расположен в верхней части дисплея посередине.
Evo-rus.com 13:39
Происшествия
Украинец под Киевом устроил массовое убийство
Московский Комсомолец 15:59
Энергетика
Жители РФ, Казахстана, Британии и Люксембурга могут купить больше всего газа на зарплату
Для оценки доступности голубого топлива для населения экспертами РИА Рейтинг по заказу РИА Новости был рассчитан объем газа, который могли приобрести на свои средние зарплаты жители различных стран в конце 2019 года — начале 2020 года.
ПРАЙМ 17:21
Происшествия
На Кубани коронавирус выявлен у шестимесячного ребенка
В Гулькевичском районе за сутки зарегистрировано 15 случаев выявленных пациентов с коронавирусом, в Краснодаре - 14, а в Армавире заболели 10 человек.
Российская газета 05 июня в 04:23
Общество
Экстренное предупреждение объявлено в Сочи из-за жары
Газета.Ru 08:58
Общество
Москва может отменить пропуска с середины июня
Москва может с середины июня отменить пропуска, необходимые для передвижения по городу, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники.
Газета.Ru 09:25
Общество
Названы регионы России с самыми высокими зарплатами в начале года
Росстат обнародовал статистику о средней зарплате в российских регионах за январь, февраль и март 2020 года.
RT на русском 00:00
Шоу-бизнес
Айза Анохина подтвердила роман с Олегом Майами
35-летняя Айза Анохина не раз уверяла, что не испытывает никаких симпатий в сторону 29-летнего Олега Майами.
StarHit.ru вчера в 09:10
Наука
Британские ученые назвали «идеальные условия» для эпидемий
Человечество создало "идеальные условия" для передачи заболеваний из дикой природы и их распространения по всему миру, считают ученые из Ливерпульского университета.
Экономика сегодня 05:50
Авто
Ford Mustang Mach 1 возвращается
Если вспомнить оригинальный автомобиль 1969 года, Mach 1 всегда был Златовлаской среди Mustang'ов.
Top Gear Russia 05 июня в 05:03
Общество
Племянница Скрипаля не поверила в его переезд в Новую Зеландию
Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что не знает о возможном переезде ее дяди и его дочери Юлии в Новую Зеландию.
Известия 08:01
Общество
Власти Забайкалья продлили ограничительные меры до 14 июня из-за коронавируса
Правительство Забайкальского края продлило до 14 июня ограничительные меры, введенные из-за распространения в регионе коронавируса, сообщается в воскресенье на официальном портале края.
ТАСС 10:10
Футбол
Матчи РПЛ могут показать на бесплатных каналах
Некоторые игры чемпионата России по футболу могут показать на бесплатных телевизионных каналах.
Ридус 15:50