с чего всё началось

Мексика отказалась продлевать сокращение добычи нефти до конца июля в рамках соглашения стран ОПЕК+. Об этом сообщила министр энергетики Росио Нале, передает Reuters. Нале подчеркнула, что другие страны согласились на снижение добычи сырья в течение месяца.

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Экономика Сбербанк решил увеличить долю в Rambler Group Ранее источник РБК, знакомый с деталями сделки по созданию СП между Мамутом и Сбербанком, рассказывал, что она предусматривала рефинансирование долга Rambler Group, а также опционное соглашение на увеличение доли банка в зависимости от выполнения финансового плана.

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Экономика Каждый второй россиянин рискует лишиться работы или части дохода Как отмечают исследователи, временное закрытие предприятий и падение объемов производства может привести не только к потере работы в краткосрочной перспективе для большой части россиян, но и к уменьшению и задержке заработной платы, а также к вынужденному отпуску. 5

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