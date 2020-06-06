с чего всё началось

Министры стран ОПЕК приняли решение сохранить нынешний уровень добычи еще на месяц, сообщило Министерство нефти Ирака. Таким образом, в июле будут действовать те же параметры, что и в мае и июне: сокращение добычи составит 9,7 миллиона баррелей в сутки.

Общество Вильфанд предупредил о переменчивом лете в России Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что погода этим летом в России будет переменчивой, жаркие дни будут сменяться холодными и дождливыми. 32

Политика «Гринпис» предложил Путину изменить план по восстановлению экономики Российское отделение «Гринпис» предложило президенту России Владимиру Путину исключить из общенационального плана действий по восстановлению доходов населения и роста экономики положения, способствующие ухудшению экологической ситуации в стране. 1

Кино Дублер «Джона Уика» рассказал о работе с Киану Ривзом Фрай отметил, что Ривз очень критически относится к себе и всегда стремится к максимально возможному результату во время съемок насыщенных сложными трюками сцен.

Общество Андрей Норкин опубликовал фото с похорон супруги Телеведущий Андрей Норкин сегодня похоронил свою жену, радиоведущую Юлию Норкину, с которой прожил вместе почти 30 лет. 26

Политика Захарова оценила предложение США оказать помощь после ЧП в Норильске Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва благодарна США за предложение помощи в ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Норильске.

Киберспорт Valve выпустили обновление Battle Pass Сундук дают за 4 переработанных предмета.

Армия и оружие Российский фрегат-невидимка завершил госиспытания Российский фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов», созданный по стелс-технологии, завершил морскую часть государственных испытаний, и в ближайшее время будет включен в боевой состав ВМФ России. 1

Общество В работе Telegram произошел сбой Пользователи мессенджера Telegram по всему миру сообщают о сбое в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector. 65

Армия и оружие Власти Украины испугались наступления российской армии с Крыма В Киеве утверждают, что обладают информацией о возможном наступлении российской армии с Крыма на территорию Украины якобы с целью получения контроля над Северо-Крымским каналом. 1

Религия Православные христиане отмечают день Святой Троицы Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.

Происшествия Украинские пограничники поймали приплывших на лодке жителей ЛНР Украинские пограничники поймали нескольких жителей самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), приплывших на лодке.

Происшествия Главу Российской венчурной компании отправили под домашний арест Обновлено в 18:56 Гагаринский суд Москвы поместил под домашний арест гендиректора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко по делу о злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий. 77

Политика Премьер Польши надеется, что США переведут в республику военных из ФРГ Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил надежду, что количество солдат и офицеров из США на территории его государства будет расти, в том числе за счет переброски в республику военнослужащих из Германии. 86

Здоровье В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС). 1K

Общество Готовиться к дистанционному обучению осенью призвала ВУЗы Голикова Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании правления Российского Союза ректоров заявила, что пока еще неясно, какая эпидемиологическая обстановка сложится в России этой осенью, поэтому вузы должны быть готовы к продолжению онлайн-обучения. 66

Музыка Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко". 74