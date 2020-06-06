с чего всё началось

Министры стран ОПЕК приняли решение сохранить нынешний уровень добычи еще на месяц, сообщило Министерство нефти Ирака. Таким образом, в июле будут действовать те же параметры, что и в мае и июне: сокращение добычи составит 9,7 миллиона баррелей в сутки.

Политика Захарова оценила предложение США оказать помощь после ЧП в Норильске Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва благодарна США за предложение помощи в ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Норильске.

Политика Президент передал Ростуризм в прямое подчинение правительству Президент РФ Владимир Путин своим указом передал Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) из ведения министерства экономического развития в прямое подчинение правительству. 95

Здоровье В России вакцинация от гриппа начнется в августе В условиях пандемии коронавируса COVID-19 массовая вакцинация россиян от гриппа может начаться в этом году раньше запланированного срока, уже в августе, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. 84

Общество Андрей Норкин опубликовал фото с похорон супруги Телеведущий Андрей Норкин сегодня похоронил свою жену, радиоведущую Юлию Норкину, с которой прожил вместе почти 30 лет. 20

Футбол ЦСКА провёл двусторонку, Чалов оформил покер «Чёрные» выиграли матч со счётом 8:3. Фёдор Чалов отметился покером, Никола Влашич – хет-триком, а ещё один гол у победителей на счету Ивана Облякова.

Здоровье Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли. 520

Кино Дублер «Джона Уика» рассказал о работе с Киану Ривзом Фрай отметил, что Ривз очень критически относится к себе и всегда стремится к максимально возможному результату во время съемок насыщенных сложными трюками сцен.

Общество Россиян предупредили о переменчивом лете Россиян предупредили о переменчивой погоде летом 2020 года. Жаркие и сухие дни будут чередоваться с холодными и дождливыми. 20

Энергетика Новак допустил возможность досрочного завершения сделки ОПЕК+ Глава Минэнерго России Александр Новак считает возможным досрочное завершение сделки ОПЕК+, но говорить об этом пока еще рано. 23

Политика МИД рассказал о возможных провокациях НАТО на параде Победы Россия опасается, что НАТО может предпринять провокационные действия во время проведения парада Победы 24 июня, заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел страны Александр Грушко. 748

Космос Роскосмос сообщил о приближающемся к Земле астероиде В «Роскосмосе» рассказали, что в субботу, 6 июня, к Земле подойдет на минимальное расстояние астероид 163348 2002 NN4. 29

Шоу-бизнес PR-директор сообщил об исчезновении Бари Алибасова Музыкант и композитор Бари Алибасов пропал и уже несколько дней никто не знает, где он находится, рассказал PR-директор продюсера Вадим Горжанкин. 15

Происшествия Лжехирург Алена Верди впала в кому Как пишут СМИ,Верди госпитализировали 1 июня в одну из больниц Краснодара, она находится в отделении анестезиологии-реанимации на ИВЛ. 216

Политика Путин поправил Алексея Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии Президент Владимир Путин в разговоре с главой Бурятии Алексеем Цыденовым поправил губернатора, когда тот говорил о стоимости нового здания национальной библиотеки в регионе. 748

Армия и оружие Власти Украины испугались наступления российской армии с Крыма В Киеве утверждают, что обладают информацией о возможном наступлении российской армии с Крыма на территорию Украины якобы с целью получения контроля над Северо-Крымским каналом. 1