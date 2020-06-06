Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиСтраны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц

Министры стран ОПЕК приняли решение сохранить нынешний уровень добычи еще на месяц, сообщило Министерство нефти Ирака. Таким образом, в июле будут действовать те же параметры, что и в мае и июне: сокращение добычи составит 9,7 миллиона баррелей в сутки.
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с чего всё началось
Страны ОПЕК+, в том числе Россия, договорились продлить текущую сделку по сокращению добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки до конца июля, передает
 Bloomberg.
Forbes09:03

Подробнее о событии

Страны ОПЕК+ продлили сокращение добычи нефти до конца июля

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Страховка для барреля: страны ОПЕК+ договорились пока не увеличивать добычу

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ОПЕК+ продлит сделку на месяц

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Страны ОПЕК+ единодушно договорились продлить текущее сокращение добычи на 9,6 млн б/с без учета Мексики

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ОПЕК+ продолжит сокращать добычу рекордными темпами до конца июля

ТАСС15:57

Что произошло за день: суббота, 6 июня

Интерфакс13:41
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 16:30, Ашберн
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва благодарна США за предложение помощи в ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Норильске.
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Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым

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Президент РФ Владимир Путин своим указом передал Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) из ведения министерства экономического развития в прямое подчинение правительству.
Давыдов.Индекс 06:10
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Культура

«Союзмультфильм» прокомментировал новый эскиз Волка из «Ну, погоди!»

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Здоровье

В России вакцинация от гриппа начнется в августе

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 массовая вакцинация россиян от гриппа может начаться в этом году раньше запланированного срока, уже в августе, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
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Политика

Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений

Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
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Российские спутники взяли под контроль ракетные запуски США

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Общество

Андрей Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин сегодня похоронил свою жену, радиоведущую Юлию Норкину, с которой прожил вместе почти 30 лет.
Аргументы недели 14:06
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Футбол

ЦСКА провёл двусторонку, Чалов оформил покер

«Чёрные» выиграли матч со счётом 8:3. Фёдор Чалов отметился покером, Никола Влашич – хет-триком, а ещё один гол у победителей на счету Ивана Облякова.
Евро-футбол.ру 15:45
Здоровье

Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли.
РИА Новости 08:34
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Кино

Дублер «Джона Уика» рассказал о работе с Киану Ривзом

Фрай отметил, что Ривз очень критически относится к себе и всегда стремится к максимально возможному результату во время съемок насыщенных сложными трюками сцен.
Kinonews.ru 05:24
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Михаил Галустян в новом клипе прошелся по подиуму в золотом боди

Юморист Михаил Галустян прошелся по подиуму в золотом боди в своем новом клипе на песню «Золото».
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Происшествия

В Оренбуржье отменили решение об изъятии детей у многодетной семьи

Российская газета 04 июня в 07:49
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Общество

Россиян предупредили о переменчивом лете

Россиян предупредили о переменчивой погоде летом 2020 года. Жаркие и сухие дни будут чередоваться с холодными и дождливыми.
Lenta.ru 07:49
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Футбол

Россиянин Татаев забил два мяча в свои ворота за четыре дня

Спорт-Экспресс 15:29
Общество

Открывать торговые центры отказались власти в Подмосковье

Открывать торговые центры отказались власти в Подмосковье. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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7 июня православные отпразднуют день Святой Троицы

Великий двунадесятый праздник — день Святой Троицы, Пятидесятницу православные отметят 7 июня.
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Новак допустил возможность досрочного завершения сделки ОПЕК+

Глава Минэнерго России Александр Новак считает возможным досрочное завершение сделки ОПЕК+, но говорить об этом пока еще рано.
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Политика

МИД рассказал о возможных провокациях НАТО на параде Победы

Россия опасается, что НАТО может предпринять провокационные действия во время проведения парада Победы 24 июня, заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел страны Александр Грушко.
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Космос

Роскосмос сообщил о приближающемся к Земле астероиде

В «Роскосмосе» рассказали, что в субботу, 6 июня, к Земле подойдет на минимальное расстояние астероид 163348 2002 NN4.
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PR-директор сообщил об исчезновении Бари Алибасова

Музыкант и композитор Бари Алибасов пропал и уже несколько дней никто не знает, где он находится, рассказал PR-директор продюсера Вадим Горжанкин.
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Политика

Эрдоган хочет превратить собор Святой Софии в мечеть

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Лжехирург Алена Верди впала в кому

Как пишут СМИ,Верди госпитализировали 1 июня в одну из больниц Краснодара, она находится в отделении анестезиологии-реанимации на ИВЛ.
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Здоровье

Гастроэнтеролог предупредил о первом сигнале рака кишечника

Американский гастроэнтеролог предупредил о первом сигнале рака кишечника. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Путин поправил Алексея Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии

Президент Владимир Путин в разговоре с главой Бурятии Алексеем Цыденовым поправил губернатора, когда тот говорил о стоимости нового здания национальной библиотеки в регионе.
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Бывшая жена Григорьева-Апполонова продает московскую квартиру

Бывшая жена музыканта Андрея Григорьева-Апполонова Мария продает трехкомнатную квартиру в центре Москвы.
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Никотин помогает метастазам рака легкого распространяться в мозге

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Армия и оружие

Власти Украины испугались наступления российской армии с Крыма

В Киеве утверждают, что обладают информацией о возможном наступлении российской армии с Крыма на территорию Украины якобы с целью получения контроля над Северо-Крымским каналом.
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Определено, как коронавирус проникает в мозг человека

Немецкие молекулярные биологи пояснили, что новая коронавирусная инфекция попадает в человеческий мозг через обонятельные рецепторы носа, проникая через них внутрь центральной нервной системы.
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