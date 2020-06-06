с чего всё началось

Министры стран ОПЕК приняли решение сохранить нынешний уровень добычи еще на месяц, сообщило Министерство нефти Ирака. Таким образом, в июле будут действовать те же параметры, что и в мае и июне: сокращение добычи составит 9,7 миллиона баррелей в сутки.

Здоровье Популярный препарат избавил больных от коронавируса Ученые пришли к выводу, что недорогой и популярный препарат, который используется для лечения симптомов расстройства желудка, может быть эффективен в борьбе против COVID-19 при условии, что пациенту не требуется госпитализация и интенсивная терапия. 341

Футбол Макеев: у Дзюбы и Карпина была обоюдная неприязнь Бывший защитник «Спартака» Евгений Макеев рассказал о взаимоотношениях Артёма Дзюбы и Валерия Карпина.

Футбол Форвард «Уотфорда» высказался о беспорядках в США Нападающий "Уотфорда" Эндри Грэй прокомментировал протесты в США, которые возникли после того, как полицейские убили афроамериканца Джорджа Флойда, передает The Guardian.

Общество ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий» В последнее время резко увеличилось число обращений, связанных с перерасчетом пенсий. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России (ПРФ). 994

Гаджеты Рынок флагманских аппаратов Apple падает По причине резких снижений доходов среднего класса сегмент флагманских аппаратов стремительно падает. 2

Политика США решили тайно сократить численность своих войск в Германии Ранее в пятницу агентство Reuters со ссылкой на официального представителя США высокого ранга сообщило, что президент США Дональд Трамп приказал минобороны страны сократить численность американского контингента в Германии. 19

Здоровье В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС). 1K

Футбол В ФИФА заинтересованы в создании потолка зарплат Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился мнением о предложениях реформирования футбольных механизмов.

Общество Малышева оценила количество бессимптомных носителей коронавируса Врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что у не менее 50% всех носителей коронавируса нет симптомов заболевания. 3

Культура Германия выделит €1 млрд на поддержку культуры Канцлер Германии Ангела Меркель согласовала €130-миллиардный пакет мер по стимулированию экономики, оказавшейся, по ее мнению, «в тяжелейшем за историю ФРГ» кризисе, вызванном пандемией коронавируса. €1 млрд евро из этого пакета планируют выделить на поддержку культуры. 7

Политика Экс-министр рассказала, как Зеленский обманул украинцев Кадровая политика президента Украины Владимира Зеленского свидетельствует о том, что он обманул своих избирателей на выборах, когда обещал избавляться от чиновников старой команды и назначать новых людей, заявила экс-министр юстиции Елена Лукаш в интервью каналу "112 Украина".

Происшествия В Лондоне в ходе акций протеста пострадали 23 полицейских В ходе беспорядков возникших во время митингов солидарности с выступившими против расизма и полицейского произвола американскими протестующими ранения получили 23 лондонских полицейских. 6

Экономика В США зафиксировали снижение уровня безработицы Как указывает РИА Новости со ссылкой на американское ведомство, уровень безработицы в США уменьшился с апрельских 14,7% до майских 13,3%. 5

Здоровье В Саратовской области растет число пневмоний у коронавирусных больных Глава региона напомнил, что ограничительные мероприятия продлены до 10 июня, Саратовская область сейчас находится на первом этапе смягчения санитарных мер. 27

Экономика Wildberries заметил рост покупок товаров для рыбалки и охоты Среди товаров для охоты на 85% выросли продажи палаток, чаще россияне стали покупать и спальники — их продажи увеличились на 83%. 1