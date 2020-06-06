Энергетика
РИА НовостиСтраны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц
Министры стран ОПЕК приняли решение сохранить нынешний уровень добычи еще на месяц, сообщило Министерство нефти Ирака. Таким образом, в июле будут действовать те же параметры, что и в мае и июне: сокращение добычи составит 9,7 миллиона баррелей в сутки.
Читать в источнике
Оценить90
с чего всё началось
Страны ОПЕК+, в том числе Россия, договорились продлить текущую сделку по сокращению добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки до конца июля, передает Bloomberg.Forbes09:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 21:07, Ашберн
Здоровье
Популярный препарат избавил больных от коронавируса
Ученые пришли к выводу, что недорогой и популярный препарат, который используется для лечения симптомов расстройства желудка, может быть эффективен в борьбе против COVID-19 при условии, что пациенту не требуется госпитализация и интенсивная терапия.
Lenta.ru вчера в 06:53
Общество
В сети поддержали Норкина, выставившего фото с похорон супруги
В сети поддержали журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который выложил в собственном Instagram фотографию с похорон своей жены Юлии.
Газета.Ru 20:38
Футбол
Макеев: у Дзюбы и Карпина была обоюдная неприязнь
Бывший защитник «Спартака» Евгений Макеев рассказал о взаимоотношениях Артёма Дзюбы и Валерия Карпина.
Metaratings 11:12
Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС 17:00
Футбол
Форвард «Уотфорда» высказался о беспорядках в США
Нападающий "Уотфорда" Эндри Грэй прокомментировал протесты в США, которые возникли после того, как полицейские убили афроамериканца Джорджа Флойда, передает The Guardian.
Газета.Ru 18:30
Общество
ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»
В последнее время резко увеличилось число обращений, связанных с перерасчетом пенсий. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России (ПРФ).
Газета.Ru 03:59
Гаджеты
Рынок флагманских аппаратов Apple падает
По причине резких снижений доходов среднего класса сегмент флагманских аппаратов стремительно падает.
IT-World 11:13
Политика
США решили тайно сократить численность своих войск в Германии
Ранее в пятницу агентство Reuters со ссылкой на официального представителя США высокого ранга сообщило, что президент США Дональд Трамп приказал минобороны страны сократить численность американского контингента в Германии.
Известия 16:50
Политика
Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений
Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
Ведомости 11:23
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском 12:44
Футбол
В ФИФА заинтересованы в создании потолка зарплат
Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился мнением о предложениях реформирования футбольных механизмов.
Спорт-Экспресс 18:45
Общество
Онищенко поддержал снятие мер по коронавирусу в Москве
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко сообщил, что поддерживает выход из карантина в стране.
Газета.Ru 19:52
Общество
Малышева оценила количество бессимптомных носителей коронавируса
Врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что у не менее 50% всех носителей коронавируса нет симптомов заболевания.
Известия 20:36
Культура
Германия выделит €1 млрд на поддержку культуры
Канцлер Германии Ангела Меркель согласовала €130-миллиардный пакет мер по стимулированию экономики, оказавшейся, по ее мнению, «в тяжелейшем за историю ФРГ» кризисе, вызванном пандемией коронавируса. €1 млрд евро из этого пакета планируют выделить на поддержку культуры.
Культуромания вчера в 10:15
Политика
Экс-министр рассказала, как Зеленский обманул украинцев
Кадровая политика президента Украины Владимира Зеленского свидетельствует о том, что он обманул своих избирателей на выборах, когда обещал избавляться от чиновников старой команды и назначать новых людей, заявила экс-министр юстиции Елена Лукаш в интервью каналу "112 Украина".
РИА Новости 20:18
Здоровье
Диетологи назвали самый опасный для здоровья суп
Врач-диетолог Ирина Торопыгина рассказала, что среди распространенных в России супов самый опасный – солянка.
Портал Поиск вчера в 11:35
Авто
55-летний «Запорожец» за 1,2 млн рублей продают в США
Продавец оценил советский автомобиль почти 18 тыс. долларов (примерно 1,2 миллиона рублей).
Тарантас Ньюс вчера в 09:16
Шоу-бизнес
Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропад". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru 18:35
Происшествия
В Лондоне в ходе акций протеста пострадали 23 полицейских
В ходе беспорядков возникших во время митингов солидарности с выступившими против расизма и полицейского произвола американскими протестующими ранения получили 23 лондонских полицейских.
REGNUM 20:12
Экономика
В США зафиксировали снижение уровня безработицы
Как указывает РИА Новости со ссылкой на американское ведомство, уровень безработицы в США уменьшился с апрельских 14,7% до майских 13,3%.
RT на русском вчера в 08:53
Общество
Бразилия приостановила публикацию общих данных о коронавирусе
Бразилия приостановила публикацию данных о коронавирусе на сайте министерства здравоохранения страны.
Lenta.ru 19:02
Общество
В Китае восхитились качеством российской колбасы
В колбасах, которые привыкли есть в Китае, много крахмала, а стоимость «более мясной» продукции достаточно высокая.
Gazeta.SPb 07:29
Здоровье
В Саратовской области растет число пневмоний у коронавирусных больных
Глава региона напомнил, что ограничительные мероприятия продлены до 10 июня, Саратовская область сейчас находится на первом этапе смягчения санитарных мер.
Регион 64 вчера в 11:41
Гаджеты
Xiaomi Mi Band 5: новые снимки и дата выхода
Сама Xiaomi уже подтвердили даты выхода Mi Band 5. Презентация новинки запланирована на 11 июня.
The GEEK вчера в 11:21
Экономика
Wildberries заметил рост покупок товаров для рыбалки и охоты
Среди товаров для охоты на 85% выросли продажи палаток, чаще россияне стали покупать и спальники — их продажи увеличились на 83%.
РБК 19:24
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая празднует свое 22-летие
Юлия покорила всех на чемпионате Европы в сезоне 2013/2014, став самой молодой чемпионкой, а после завоевала «золото» в командном первенстве Олимпиады.
LoginCasino.com вчера в 09:30
Политика
Песков рассказал, в каком случае вступят в силу поправки в Конституцию
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, в каком случае поправки вступят в силу.
Infox.ru вчера в 07:51