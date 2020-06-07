Энергетика
ИзвестияЭксперт рассказал о влиянии продления сделки ОПЕК+ на стоимость нефти
Ранее 6 июня cтраны ОПЕК и ОПЕК+ согласились продлить действующую договоренность по сокращению добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки до конца июля. Кроме того, министры ОПЕК предписали странам, которые не выполнили договоренности по сокращению добычи на 100%, сделать это в течение июля–сентября.
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с чего всё началось
Страны ОПЕК+, в том числе Россия, договорились продлить текущую сделку по сокращению добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки до конца июля, передает Bloomberg.Forbes06 июня в 09:03
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