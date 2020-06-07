с чего всё началось

Ранее 6 июня cтраны ОПЕК и ОПЕК+ согласились продлить действующую договоренность по сокращению добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки до конца июля. Кроме того, министры ОПЕК предписали странам, которые не выполнили договоренности по сокращению добычи на 100%, сделать это в течение июля–сентября.

Эксперт рассказал о влиянии продления сделки ОПЕК+ на стоимость нефти

Экономика Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты Правительство РФ обсуждает возможность ограничения зарплаты топ-менеджерам государственных компаний и госкорпораций, сообщило издание "КоммерсантЪ". 672

Здоровье На тюменском заводе «Сибнефтемаш» выявлен очаг коронавируса Тюмень, 8 июня 2020, 10:23 — REGNUM На тюменском заводе «Сибнефтемаш» выявлен очаг коронавируса.

Политика Мишустин поручил доработать нацплан по восстановлению экономики Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение Минэкономразвития до 19 июня доработать национальный план по восстановлению экономики.

Здоровье Более ста россиян скончались от коронавируса за сутки В общей сумме в стране инфекцией заражены 476 658 человек. Известно о гибели 112 россиян за последние 24 часа.

Общество Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии. 1,2K

Шоу-бизнес Норкин опубликовал фото с похорон супруги Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда». 2K

Общество За сутки 115 жителей Тульской области заболели коронавирусом 7 июня региональный оперативный сообщил о том, что за сутки в Тульской области зарегистрировано еще 115 новых случаев заражения COVID-19. 622

Политика Обнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования В первоначальной версии сайта для электронного голосования по внесению поправок в Конституцию (2020og.ru) не были упомянуты изменения в ст. 81, которые позволяют действующему президенту вновь участвовать в выборах, сообщают «Ведомости». 4,3K

Общество Власти Новой Зеландии отменили все ограничительные меры по изоляции Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила в понедельник, что все меры по борьбе с коронавирусом в стране будут отменены, начиная с 9 июня, за исключением закрытой границы.

Происшествия Неизвестный въехал в толпу протестующих в Сиэтле Как пишет Seattle Times, мужчина на машине въехал в группу протестующих в Сиэтле (акции в США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими). 69

Политика В России могут закрепить приоритет граждан при трудоустройстве В России обсуждается введение «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда. 1K

Армия и оружие В Волгограде готовят военную технику для праздничного Парада Победы Гвардейцы приступили к обслуживанию техники, которая будет участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Общество Москва может отменить пропуска с середины июня Москва может с середины июня отменить пропуска, необходимые для передвижения по городу, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники. 1,9K