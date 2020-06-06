Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиСтраны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц

Министры стран ОПЕК приняли решение сохранить нынешний уровень добычи еще на месяц, сообщило Министерство нефти Ирака. Таким образом, в июле будут действовать те же параметры, что и в мае и июне: сокращение добычи составит 9,7 миллиона баррелей в сутки.
Читать в источнике
Комментировать129
с чего всё началось
Страны ОПЕК+, в том числе Россия, договорились продлить текущую сделку по сокращению добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки до конца июля, передает
 Bloomberg.
Forbesвчера в 09:03

Подробнее о событии

Страны ОПЕК договорились продлить на месяц сокращение добычи нефти

Эхо Москвы02:04

Новак раскрыл подробности новой договоренности ОПЕК+ по сокращению добычи

РИА Новостивчера в 15:32

Новак: текущие параметры сделки ОПЕК+ продлили на июль для снижения рисков на рынке нефти

ТАССвчера в 14:08

Что произошло за день: суббота, 6 июня

Интерфаксвчера в 13:41

ОПЕК+ продлит сделку на месяц

Коммерсантъвчера в 12:36

Страны ОПЕК+ продлили сокращение добычи нефти до конца июля

РБКвчера в 13:13

Страны ОПЕК+ договорились продлить текущее сокращение нефтедобычи

ИА Красная Веснавчера в 13:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 04:19, Ашберн
Общество

Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве

Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
871
Общество

РБК: в Москве с 14 июня могут отменить цифровые пропуска

В Москве цифровые пропуска, обязательные для поездок на транспорте, могут отменить с 14 июня, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 04:13
32
Происшествия

Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания

Уроженцы Чечни избили помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова после сделанного замечания.
Lenta.ru 05 июня в 14:45
1,1K
Шоу-бизнес

В Сети поддержали Норкина, разместившего фото с похорон жены

Пользователи прокомментировали публикацию журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который разметил в Instagram снимок с похорон своей супруги Юлии.
РИА Новости вчера в 18:30
1,4K
Политика

Захарова оценила предложение США помочь после ЧП в Норильске

Россия благодарна США за предложение помощи в ликвидации последствий разлива топлива в Норильске, сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 16:00
Религия

Православные христиане отмечают день Святой Троицы

ТАСС вчера в 17:00
570
Политика

В Китае призывают отказаться от российских ЗРК в пользу отечественных

«Некомпетентными» назвали российские зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400 китайские СМИ и призвали отказаться от них.
Вечерний курьер 03:25
2
Общество

Прохоров прокомментировал ситуацию вокруг «Норникеля» после ЧП на ТЭЦ

Бывший совладелец «Норникеля» Михаил Прохоров предостерёг от поспешных выводов по поводу компании после ЧП с разливом топлива на ТЭЦ-З в Норильске.
RT на русском 05 июня в 06:04
635
Происшествия

В Кузбассе спасатель погиб при испытаниях пожарного рукава

В Кемеровской области при испытании оборудования тяжелые травмы получил заместитель начальника пожарно-спасательной части в городе Анжеро-Судженск.
Российская газета 03:33
5
Общество

Воробьев оценил ситуацию с коронавирусом в Подмосковье

В Московской области впервые с начала пандемии количество выписавшихся из больниц после COVID-19 превысило число госпитализированных, сообщается в Telegram-канале главы региона Андрея Воробьева.
РИА Новости 03:47
Армия и оружие

Экстремальный полет ударного вертолета Ми-25 ВВС Сирии попал на видео

Экстремальный полет ударного вертолета Ми-25 ВВС Сирии попал на видео.
Вечерний курьер вчера в 05:01
5
Гаджеты

Анонс смартфона OnePlus Z запланирован на вторую половину июля

Инсайдеры сообщают о том, что анонс смартфона OnePlus Z, который будет работать на Qualcomm Snapdragon 765G, запланирован на вторую половину июля.
OAnews 03:10
Происшествия

Новорождённого ребёнка нашли в мусорном баке в Якутске

Мать выбросила новорождённого ребёнка в мусорный бак в Якутске; врачи борются за жизнь младенца.
Сиб.фм 01:50
8
Происшествия

Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым

Пропавший в Пермском крае 10-летний мальчик нашёлся спустя трое суток.
RT на русском вчера в 14:27
3
Общество

В России за сутки выявили 8 984 новых случая заражения коронавирусом

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в РФ составило 8 984, всего в России заразились 467 673 человека.
ТАСС 03:37
24
Экономика

Хазин жестко раскритиковал антикризисный план

Правительство пускает все дело на самотек. Такое мнение высказал экономист Михаил Хазин, комментируя правительственный антикризисный план.
Инвест-Форсайт 04 июня в 13:23
27
Общество

Коронавирус выявлен у 14 человек в Республике Крым

Всего на территории Крыма с начала пандемии зарегистрировано 438 случаев COVID-19, с выздоровлением из больниц выписаны 313 пациентов, 14 человек скончались.
Новый Севастополь 03:07
86
Единоборства

Нуньес защитила титул на турнире UFC 250

В Лас-Вегасе прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 250, в главном поединке которого встречались Аманда Нуньес и Фелиция Спенсер.
Российская газета 03:04
Общество

Новых летальных исходов от коронавируса на 7 июня 2020 года в Тверской области нет

Число заболевших коронавирусом по данным на 7 июня в Тверской области составило 2055 человек, это 93 новых случая за минувшие сутки.
КП - Тверь 03:50
Происшествия

В Подмосковье загорелся склад в киногородке

В подмосковном поселке Горки Ленинские произошел пожар на складе.
РБК вчера в 23:14
1
Политика

Социологи предупреждают об угрозе новых массовых протестов в России

Половина россиян считает, что Россию ждут крупные социально-политическим потрясения и, вероятно, к массовые протесты как реакция на цинизм власти.
Эхо Москвы 05 июня в 04:02
6,9K
Кино

«Ведьмак»: Цветные эльфы, гномы и дриады на ранних концептах сериала The Witcher от Netflix

Srnsk вчера в 15:23
Политика

Эрик ван де Бек уличил западные СМИ в предвзятости по делу MH17

Западные СМИ не заинтересованы в поиске правды по делу о крушении Boeing MH17 над Украиной летом 2014 года.
Политика Сегодня 02:14
1
Кино

Скончался актер Михаил Кокшенов

Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times 05 июня в 09:14
1,5K
Шоу-бизнес

Экс-жена Джигарханяна грубо высказалась по поводу смерти Юлии Норкиной

Бывшая супруга актера Армена Джигарханяна пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская прокомментировала кончину Юлии Норкиной, о которой стало известно в минувшую пятницу.
iReactor вчера в 05:47
361
Общество

В России за сутки умерли 134 пациента с коронавирусом

В России за сутки зафиксировано 134 летальных случая среди пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:38
Армия и оружие

В России предложили использовать минометный запуск ракет с самолетов

Как следует из патента на изобретение, опубликованного в базе данных Федерального института промышленной собственности, специалисты КБ «Факел» им. Грушина и НПП «Радар ммс» предложили стрелять с самолетов ракетами из вертикальных пусковых установок с помощью минометного старта.
Военное дело вчера в 03:49
172
Футбол

Вагнер Лав расторг контракт с «Коринтиансом» ради возвращения в Россию

Вести.Ru 05 июня в 16:53
5
Общество

Китай обещает сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру

Китай сделает вакцину «глобальным общественным благом», когда она будет готова, заявил на пресс-конференции в Пекине, посвященной выпущенной Белой книге «Борьба с COVID-19: Китай в действии», министр науки и техники КНР Ван Чжиган.
Коммерсантъ вчера в 23:37
36
Общество

Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru вчера в 18:35
50
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное