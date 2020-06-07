Энергетика
РИА НовостиСтраны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц
Министры стран ОПЕК приняли решение сохранить нынешний уровень добычи еще на месяц, сообщило Министерство нефти Ирака. Таким образом, в июле будут действовать те же параметры, что и в мае и июне: сокращение добычи составит 9,7 миллиона баррелей в сутки.
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с чего всё началось
Страны ОПЕК+, в том числе Россия, договорились продлить текущую сделку по сокращению добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки до конца июля, передает Bloomberg.Forbesвчера в 09:03
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Ранее появились слухи, что сериал покинула актриса Людмила Артемьева.
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Эпидемия коронавируса в России позволила председателю правления «Сбербанка» Герману Грефу продвинуть программу «Образование-2030», включающую в себя переход на цифровую платформу, и тем самым добиться уничтожения традиционного образования, заявил режиссер Никита Михалков.
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Карлос Эдуардо заявил о желании вернуться в «Рубин»
Бывший полузащитник «Рубина» Карлос Эдуардо заявил, что не против вернуться в казанский клуб.
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В МИДе допустили провокации НАТО во время парада Победы
Профиль вчера в 07:37
Происшествия
Продюсер видеоагентства Ruptly пострадал на акции протеста в Швеции
Продюсер Ruptly пострадал во время акции протеста в шведском Гётеборге, сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.
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В России создадут винтовку, способную стрелять на семь километров
Самая дальнобойная на сегодняшний день винтовка "Сумрак" (также производства Lobaev Arms) поражает цели на расстоянии два с половиной километра при уверенной стрельбе и 4,2 километра — при рекордной.
РИА Новости 05 июня в 02:56
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В центре Петербурга 75 домов остались без электричества
Российская газета 07:22
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Иосиф Пригожин предложил Шнурову «провериться в Кащенко вместе»
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СМИ допустили снятие ограничений в Москве в два этапа
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РБК 09:28
Общество
Руководство канала RT подало иск на Алексея Навального и Любовь Соболь
Москва, 7 июня 2020, 16:26 — REGNUM Телеканал Russia Today подал иск на блогера Алексея Навального по делу о защите деловой репутации.
REGNUM 09:26
Политика
В США заявили о планах Китая помешать созданию вакцины от COVID-19
Китай пытается строить препятствия для западных стран в разработке вакцины от коронавирусной инфекции.
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Террористы в Сирии обстреляли поселения в Идлибе и Латакии
Под обстрелы попали Дахр-Эль-Кебир, Кафер-Мус и Эд-Дана в провинции Идлиб и населенный пункт Сандран в Латакии.
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Абрамович купил «Крик» Мунка за $120 миллионов
Роман Абрамович приобрел самую известную картинку Эдварда Мунка - "Крик". Цена полотна — 120 миллионов долларов.
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Происшествия
Петербуржец, пострадавший в ДТП с Ferrari, скончался в больнице
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В Росгвардии прокомментировали задержание темнокожего мужчины в Москве
Инцидент произошёл минувшей ночью в районе Щёлковского шоссе. Очевидцы засняли момент задержания.
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Максим Фадеев представил нового артиста
Российский продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором представил нового артиста – певицу MÁYRUN (Марианна Кочурова).
РИА Новости 05 июня в 15:58
Культура
Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров
Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал использование Первым каналом кадров протестов в США вместо финальных титров фильма "Брат 2". По мнению кинематографиста, в данном случае канал не нарушил закон об авторском праве.
Газета.Ru 15:38
Общество
Минобороны рассказало о новом порядке поступления в военные вузы
В Минобороны рассказали о порядке поступления в военные вузы в текущем году на фоне пандемии коронавируса.
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Футбол
«Манчестер Сити» поборется с «Челси» за Чилвела
Главным претендентом на англичанина считается «Челси», однако конкуренцию лондонцам готов составить «Манчестер Сити».
Бомбардир.ру 16:37