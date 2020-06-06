Энергетика

REGNUMREGNUMСтраны ОПЕК продлили действие режима сокращенной добычи нефти

Эр-Рияд, 6 июня 2020, 16:54 — REGNUM Представители стран-членов ОПЕК продлили режим сокращенной добычи нефти. Об этом 6 июня сообщает Reuters со ссылкой на источник. В настоящее время 10 государств, входящих в организацию, сократили добычу нефти на 6 млн баррелей в сутки.
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ОПЕК+ продлит сделку на месяц

Коммерсантъ12:36

ОПЕК продлила тот же объем сокращения добычи нефти до конца июля

Ёлдаш10:44

Источник сообщил, что Мексика не будет продлевать сделку ОПЕК+

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Страны ОПЕК+ продлили сокращение добычи нефти до конца июля

РБК13:13

Страны ОПЕК+ единодушно договорились продлить текущее сокращение добычи на 9,6 млн б/с без учета Мексики

Эхо Москвы13:01

Страны ОПЕК+ одобрили продление рекордного сокращения добычи нефти до конца июля

ТАСС13:04

Страны ОПЕК+ договорились продлить текущее сокращение нефтедобычи

ИА Красная Весна13:29
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Названо место и дата прощания и похорон Михаила Кокшенова

Российская газета 09:57
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США готовы помочь России в ликвидации разлива топлива в Норильске

Госсекретарь США Майк Помпео выразил сожаление в связи с разливом топлива в Норильске и заявил о готовности оказать России помощь в борьбе с его последствиями.
РИА Новости 13:32
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В РПЦ решили не пускать в храмы прихожан без масок

Русская православная церковь (РПЦ) решила ввести в храмах масочный режим и не пускать прихожан без средств защиты.
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Экс-жена Джигарханяна грубо высказалась по поводу смерти Юлии Норкиной

Бывшая супруга актера Армена Джигарханяна пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская прокомментировала кончину Юлии Норкиной, о которой стало известно в минувшую пятницу.
iReactor 05:47
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Здоровье

В Ростовской области выявили 212 больных коронавирусом за сутки

На Дону за сутки заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19 выявлено еще у 212 человек.
Kursk.com 04:11
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Общество

Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия

Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
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Общество

Россиянам вернут деньги за билеты на отмененные концерты и спектакли

Россияне смогут вернуть деньги за мероприятия, отменные из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 08:58
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Здоровье

Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли.
РИА Новости 08:34
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Экономика

Прибалтийский транзит пустят через терминал «Ультрамар» в Усть–Луге в июне

В полную силу терминал заработает с весны 2021–го, пропускная способность вырастет до 12 млн т в год, — говорит Виктор Гешеле.
DP.RU 04 июня в 13:18
Общество

Китайское издание восхитилось российской колбасой

Пекин, 6 июня 2020, 10:47 — REGNUM Статью, в которой восторженно рассказывается о колбасе из России и причинах, сделавших её популярной в Китае, опубликовало 6 июня китайское издание Sina.
REGNUM 03:47
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Шоу-бизнес

Адвокат объяснил раздел наследства Кокшенова

Адвокат Сергей Жорин рассказал, что дочь умершего от последствий инсульта актёра Михаила Кокшенова Алевтина может претендовать на долю его имущества.
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Хоккей

Брагин назначен главным тренером сборной России

Как сообщает пресс-служба ФХР, в тренерский штаб Брагина вошли Алексей Жамнов, Андрей Козырев, Александр Бойков и Рашит Давыдов.
Советский спорт вчера в 02:11
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Музыка

Максим Фадеев показал свою новую подопечную

В своей публикации сам Фадеев тоже отметил, что его новая артистка может кого-то напоминать и назвал ее "знакомым лицом", но тем не менее это - абсолютно новый проект и новое имя в шоу-бизнесе.
Московский Комсомолец вчера в 09:51
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Здоровье

Инфекционист заявил о неизбежности второй волны пандемии

Вероятность наступления второй волны пандемии коронавируса составляет 90%, убежден японский врач-инфекционист.
Газета.Ru 02:40
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Политика

Посол РФ заявил, что проект «Северный поток - 2» будет реализован, несмотря на препоны США

Проект строительства газопровода "Северный поток - 2" будет реализован, несмотря на все препоны со стороны США.
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Политика

Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики.
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Политика

Северный флот станет самостоятельной военно-административной единицей

Вести.Ru 05:35
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Хоккей

Роднина отреагировала на заявление Панарина о России

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru 02:52
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Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили атаку ВВС Израиля: есть погибшие

REGNUM вчера в 03:28
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Экономика

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru вчера в 11:48
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Единоборства

Нуньес оказалась тяжелее Спенсер на взвешивании перед UFC 250

Состоялось взвешивание перед турниром UFC 250 в Лас-Вегасе (США).
Спорт-Экспресс вчера в 15:19
Шоу-бизнес

Сергей Шнуров ответил на критику со стороны Валерии

Москва, 6 июня 2020, 15:31 — REGNUM Популярный российский музыкант Сергей Шнуров в социальной сети Instagram ответил на критику известной российской певицы Валерии в том, что он «переобулся», требуя помощи шоу-бизнесу.
REGNUM 08:31
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова предстала перед фанатами в образе блондинки

Кто-то отметил, что девушке неплохо было бы оставить свой цвет, а некоторые поклонники отметили, что Самойловой идет образ блондинки.
OvideO.ru 11:47
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Переболевший коронавирусом Федун посетил тренировку «Спартака»

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АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Niva

По данным сообщества «AvtoVAZ News», из-за нехватки средств и приостановки финансирования многих проектов (рестайлинг LADA Largus не в счет) у обновленных «Нив» не было целого ряда элементов: решетки радиатора, приборной панели и старых шильдиков Chevrolet.
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7 июня православные отпразднуют день Святой Троицы

Великий двунадесятый праздник — день Святой Троицы, Пятидесятницу православные отметят 7 июня.
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Ученые назвали причину смерти от недосыпа

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Общество

В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственных магазинов

Непродовольственные магазины в Санкт-Петербурге возобновят свою работу с 8 июня, сообщается на официальном сайте администрации города.
Право.ру вчера в 14:10
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Общество

Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании

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В Петербурге выстрелившего в студента мужчину отправили в СИЗО

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