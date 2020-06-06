Энергетика
РИА НовостиСтраны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц
Министры стран ОПЕК приняли решение сохранить нынешний уровень добычи еще на месяц, сообщило Министерство нефти Ирака. Таким образом, в июле будут действовать те же параметры, что и в мае и июне: сокращение добычи составит 9,7 миллиона баррелей в сутки.
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Омичи увидели в небе космический поезд Илона Маска
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Скончался один из двойняшек, которых родители морили голодом
Один из младенцев-двойняшек, которых морили голодом собственные родители, скончался в больнице, сообщает Следком по Камчатскому краю.
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6 июня православные отметят Троицкую Родительскую субботу
В субботу, 6 июня, верующие в России отмечают Троицкую Родительскую субботу.
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Обнаружено самое древнее и большое сооружение майя
Ученые заметили плоскую вытянутую 15-метровую платформу.
Замана вчера в 01:09
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Россия рассказала о возможных провокациях НАТО на параде Победы
Россия допускает, что НАТО может предпринять провокационные действия во время парада Победы.
Lenta.ru 06:40
Общество
В Татарстане отменили масочный режим на открытом воздухе
Власти Татарстана отменили перчаточно-масочный режим в общественных местах на открытом воздухе.
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«Бавария» обыграла «Байер» в матче чемпионата Германии
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Умерла актриса из сериала «Друзья» Мэри Пэт Глисон
Известная американская актриса Мэри Пэт Глисон умерла в США в возрасте 70 лет, сообщает издание Variety.
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Энергетика
Новак назвал апрель худшим месяцем в истории рынка нефти
Мировой рынок нефти, несмотря на появившиеся признаки восстановления, все еще хрупкий, поэтому требуется полноценное исполнение соглашения ОПЕК+ всеми его участниками, сказал министр энергетики России Александр Новак в ходе заседания министров стран ОПЕК+.
ТАСС 11:48
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Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений коронавируса
Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение на препарат «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира») для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Игры
Разработчики MOBA Crucible закрывают два из трех режимов игры
В первую очередь, будут закрыты режимы Alpha Hunters и Harvester Command, не пользовавшиеся вниманием, а работа будет сосредоточена над третьим режимом Heart of the Hives, где игроки сражаются друг с другом и большими монстрами.
Srnsk 08:24
Футбол
Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА
Коммерсантъ 05:24
Общество
В Японии изобрели маски для бассейна
Маски для бассейна изобрели в Японии, после открытия бассейнов в стране они стали пользоваться большим спросом, сообщила газета "Асахи" в субботу.
РИА Новости 09:28
Армия и оружие
Немецкий правозащитник прокомментировал вывод американских войск
Если США выведут войска из Германии, это станет поводом для праздничной вечеринки, тот факт, что американские контингенты до сих пор находятся на немецкой земли - это провал политики правительства в Берлине, заявил РИА Новости один из координаторов ежегодных протестов возле американской авиабазы Рамштайн в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, немецкий правозащитник Райнер Браун.
РИА Новости 12:01
Происшествия
Жители Дагестана пытались отбить у полиции мужчину, застрелившего сына
Жители Буйнакска попытались отбить у полицейских мужчину, застрелившего собственного сына, сообщила РИА Новости представитель дагестанского МВД.
РИА Новости 05:05
Технологии
Эксперт объяснил, о чем говорят признаки «прослушки» телефона
Ульянов считает, что эти признаки относятся скорее к глюкам самого телефона.
РЕН ТВ 04 июня в 23:39
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
Происшествия
Семилетняя девочка нацарапала снежинки на 37 машинах на 2,3 млн рублей
Сумма ущерба составляет около 30 тысяч евро, в российском эквиваленте примерно 2,3 млн рублей.
Народные новости 07:38
Футбол
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в мире
Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду первым в истории мирового футбола заработал миллиард долларов.
АБН вчера в 11:00
Происшествия
В СКР взяли на контроль дело об убийстве школьницы в Красноярском крае
Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном управлении дело об убийстве 12-летней школьницы в Красноярском крае.
Известия 11:19
Кино
Теория: как Росомаха будет введен в киновселенную Marvel
Российская газета 11:26
Шоу-бизнес
Владимир Пресняков поздравил сына с днем рождения
Младшему наследнику певца исполнилось 5 лет У известного певца Владимира Преснякова двое детей: 29-летний Никита от брака с Кристиной Орбакайте и Артемий — от брака с нынешней женой, певицей Натальей Подольской.
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Авто
Новый Renault Logan снова появился на тестах
Ожидается, что новый Dacia Logan дебютирует вместе с соплатформенным хэтчбеком Sandero на Парижском автосалоне осенью 2020 года.
Автоновости дня вчера в 05:00
Общество
Собчак раскритиковали за пост в «поддержку» #BlackLivesMatter
В сети раскритиковали журналистку Ксению Собчак за пост с хэштегом #BlackLivesMatter и подписью "Миннеаполис, я с тобой" под песню "Убили негра" группы "Запрещенные барабанщики".
Газета.Ru 11:53
Гаджеты
Рынок флагманских аппаратов Apple падает
По причине резких снижений доходов среднего класса сегмент флагманских аппаратов стремительно падает.
IT-World 11:13
Автоспорт
Бинотто: Сайнс может стать чемпионом мира
Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто сомневается, что Карлосу Сайнсу удастся побороться за титул чемпиона мира в первом же сезоне в составе «Скудерии».
Чемпионат 11:31
Политика
Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики.
RT на русском 09:59
Политика
Путин поручил создать национальную базу генетических данных
Президент России Владимир Путин поручил создать в стране Национальную базу генетической информации.
Коммерсантъ 03:29