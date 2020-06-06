Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиСтраны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц

Министры стран ОПЕК приняли решение сохранить нынешний уровень добычи еще на месяц, сообщило Министерство нефти Ирака. Таким образом, в июле будут действовать те же параметры, что и в мае и июне: сокращение добычи составит 9,7 миллиона баррелей в сутки.
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Страны ОПЕК+ продлили сокращение добычи нефти до конца июля

РБК13:13

ОПЕК продлила тот же объем сокращения добычи нефти до конца июля

Ёлдаш10:44

Азербайджан в июле сохранит суточную добычу нефти в объеме 554 тыс. баррелей

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Страны ОПЕК+ согласовали сокращение нефтедобычи без Мексики

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ОПЕК+ продлит сделку на месяц

Коммерсантъ12:36

Что произошло за день: суббота, 6 июня

Интерфакс13:41

Источник сообщил, что Мексика не будет продлевать сделку ОПЕК+

РИА Новости12:14
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Общество

Русскоязычные отряды для защиты от мародеров появились в Нью-Йорке

Москва 24 04 июня в 16:41
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Общество

Помпео предложил РФ помощь в ликвидации разлива топлива в Норильске

«Печально слышать о разливе топлива в Норильске», — написал он.
REGNUM 14:04
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Общество

Умерла жена телеведущего Андрея Норкина

Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в фейсбуке сообщил о смерти своей супруги Юлии.
РИА Новости вчера в 05:44
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Общество

Россиянам вернут деньги за билеты на отмененные концерты и спектакли

Россияне смогут вернуть деньги за мероприятия, отменные из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 08:58
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Происшествия

Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым

Пропавший в Пермском крае 10-летний мальчик нашёлся спустя трое суток.
RT на русском 14:27
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Происшествия

В Баффало все полицейские ушли из спецподразделения в знак протеста

Все сотрудники группы быстрого реагирования полиции города Баффало (штат Нью-Йорк, США) ушли из состава спецподразделения в знак протеста против отстранения от службы двух полицейских за то, что они сбили с ног пожилого мужчину, сообщает местный телеканал WIVB.
РИА Новости вчера в 20:37
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Наука

Ученые назвали причину смерти от недосыпа

Goroday.ru 04:29
Общество

Пашинян рассказал о критической ситуации с коронавирусом в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что в стране крайне сложная ситуация с коронавирусом.
Lenta.ru 12:57
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Политика

Чехия выслала двух сотрудников российского посольства

Чехия выслала двух сотрудников российского посольства.
Эхо Москвы вчера в 08:31
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Общество

ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»

В последнее время резко увеличилось число обращений, связанных с перерасчетом пенсий. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России (ПРФ).
Газета.Ru 03:59
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Происшествия

В Волге у берегов Саратова обнаружили нефтяное пятно

Прокуратура Саратовской области организовала проверку по факту обнаружения нефтяного пятна в водохранилище реки Волги у берегов Саратова.
RT на русском 11:54
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Футбол

Жена сербского футболиста в США осудила мародеров. Игрока уволили

Клуб американской лиги MLC "Лос-Анджелес Гэлакси" расторг контракт с сербским игроком Александаром Катаи после того, как супруга футболиста разместила в социальных сетях посты в поддержку действий властей США против демонстрантов и мародеров.
Вести.Ru 03:50
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Группа Тутберидзе показала первый прокат Косторной после перерыва

РИА Новости вчера в 14:59
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Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла

Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru вчера в 11:07
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Футбол

«Шахтер» на своем поле взял верх над «Десной»

В составе донецкого клуба голами отметились Фернандо (4-я минута) и Марлос (25-я, 51-я), у гостей отличились Денис Фаворов (32-я, пен.) и Филипп Будковский (88-я).
Советский спорт 12:21
Здоровье

Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли.
РИА Новости 08:34
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Общество

Россиян предупредили о переменчивом лете

Россиян предупредили о переменчивой погоде летом 2020 года. Жаркие и сухие дни будут чередоваться с холодными и дождливыми.
Lenta.ru 07:49
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Политика

Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений

Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
Ведомости 11:23
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Здоровье

В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском 12:44
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Общество

Платошкина отправили под домашний арест

Суд отправил лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина под домашний арест сроком на два месяца, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР.
Накануне.Ru 04 июня в 13:47
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Шоу-бизнес

Экс-жена Джигарханяна грубо высказалась по поводу смерти Юлии Норкиной

Бывшая супруга актера Армена Джигарханяна пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская прокомментировала кончину Юлии Норкиной, о которой стало известно в минувшую пятницу.
iReactor 05:47
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Кино

Скончался актер Михаил Кокшенов

Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
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Футбол

Вагнер Лав может вернуться в Россию

Российская газета вчера в 17:15
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Общество

Открывать торговые центры отказались власти в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что пока ещё рано принимать решение о следующем этапе ослабления ограничительных мер.
Live24 вчера в 15:05
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Религия

Православные верующие встречают Троицкую родительскую субботу

Православные верующие встречают Троицкую родительскую субботу.
Областная газета 00:00
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Шоу-бизнес

Бесследно исчез накануне своего дня рождения Бари Алибасов

Территория новостей 09:47
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Путин поправил слова главы Бурятии о стоимости новой библиотеки

Президент Владимир Путин во время беседы с деятелями культуры в формате видеоконференции, приуроченной ко Дню русского языка, поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, который отчитывался о стоимости нового здания национальной библиотеки Бурятии.
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Солист «Иванушек» Кирилл Андреев рассказал о романе с Жанной Фриске

Солист российской группе «Иванушек» Кирилл Андреев рассказал о романе с певицей Жанной Фриске. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 02:59
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Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили атаку ВВС Израиля: есть погибшие

REGNUM вчера в 03:28
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Общество

Выход России на плато по коронавирусу сравнили с другими странами

Выход России на плато по коронавирусу произошел медленнее, чем в других странах.
Lenta.ru вчера в 18:40
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