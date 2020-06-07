с чего всё началось

Министры стран ОПЕК приняли решение сохранить нынешний уровень добычи еще на месяц, сообщило Министерство нефти Ирака. Таким образом, в июле будут действовать те же параметры, что и в мае и июне: сокращение добычи составит 9,7 миллиона баррелей в сутки.

Общество ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу. 2,3K

Происшествия Экс-дознавательница из Уфы раскрыла новые детали изнасилования Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании, экс-дознавательница из Уфы Гульназ Фатхисламова рассказала о деталях преступления, жертвой которого она стала. 163

Политика Ростуризм перевели в прямое подчинение правительству Президент России Владимир Путин подписал указ о переводе Ростуризма в прямое подчинение правительству РФ. 105

Экономика В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова. 424

Политика Трамп заявил о выводе сил нацгвардии из Вашингтона Президент США Дональд Трамп поручил национальной гвардии начать вывод войск из Вашингтона. Об этом он написал на своей странице в Twitter. 6

Общество Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии. 968

Политика Елену Шувалову исключили из КПРФ Депутата Московской городской думы Елену Шувалову исключили из КПРФ, она может оспорить это решение, сообщил РИА Новости депутат гордумы, член фракции КПРФ Леонид Зюганов. 205

Шоу-бизнес Панина со скандалом выгнали с похорон Михаила Кокшенова Москва, 7 июня 2020, 16:26 — REGNUM Друзья актера Михаила Кокшенова настоятельно попросили Алексея Панина покинуть зал на Митинском кладбище, где родные и близкие прощались с Кокшеновым. 9

Общество Михалков: Греф уничтожает российское образование По мнению Михалкова, опасность для системы образования несут цифровые платформы для дистанционного обучения. 7

Киберспорт Dota 2. Team Secret стала чемпионом ESL One Birmingham 2020 Team Secret стала чемпионом ESL One Birmingham 2020 в регионах Европы и СНГ. В гранд-финале Secret легко разобрались с игроками Alliance.

Шоу-бизнес Норкин опубликовал фото с похорон супруги Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда». 1,8K

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Киберспорт Mellojul и AfterLife перешли в EXTREMUM Состав EXTREMUM: Дмитрий 'Nefrit' Тарасич; Максим 'mellojul' Пнёв; Василий 'AfterLife' Шишкин; Федор 'velheor' Русихин; Сергей 'God' Брагин.

Кино Актриса сериала «Сваты» покинула проект Актриса Инна Королева сообщила о прекращении участия в съемках сериала «Сваты». Об этом сообщает издание Nation news. 2

Единоборства Макгрегор объяснил решение завершить карьеру Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объяснил, почему принял решение завершить карьеру.

Политика Байден набрал необходимые голоса для выдвижения в президенты США Из-за пандемии коронавируса, национальный съезд Демократической партии, где Байдена должны признать кандидатом на президентский пост, был перенесен на 17-20 августа и пройдет в Милуоки, штат Висконсин. 14

Игры На Xbox One X в дизайне Cyberpunk 2077 добавлена надпись, которую видно под ультрафиолетом CD Projekt Red и Microsoft оставили на Xbox One X в дизайне Cyberpunk 2077 скрытое послание, видное под ультрафиолетовым светом.