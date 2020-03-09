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Политика Госдума обсудит новые поправки в Конституцию Сегодня, 10 марта, Госдума в основном — втором чтении обсудит законопроект о поправке в Конституцию, сообщает ИА REGNUM.

Финансы Мосбиржа увеличила верхние границы курса доллара и евро Московская биржа перед торгами, которые откроются во вторник, 10 марта, установила границы возможного изменения курса иностранных валют в значениях для доллара США до 76,39 рубля, для евро — до 87,31 рубля.

Экономика Эксперт: Доллар взлетит к 80-85 рублям при закреплении нефти у $30 Обвал нефтяных котировок не несет ничего хорошего курсу рубля — доллар взлетит до 80-85 рублей, если цена нефти марки Brent закрепится в районе 30 долларов за баррель, прокомментировал РИА Новости заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.

Экономика Курс рубля обрушился следом за курсом нефти Минувшие выходные ознаменовались не только празднованием Международного женского дня, но и катастрофическим падением стоимости нефти, а следом — и рубля.

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Фигурное катание Фигурист Руслан Жиганшин пропал в Москве Титулованный фигурист Руслан Жиганшин пропал в Москве. По словам матери, он ушёл из дома 6 марта, больше родные его не видели.

Происшествия Водородная станция горит на заводе в Петербурге Водородная станция загорелась на территории завода в Санкт-Петербурге, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на городское управление МЧС.

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