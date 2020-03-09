Энергетика

ПРАЙМПРАЙМСтраны ОПЕК из-за обвала цен на нефть теряли свыше $500 млн

Падение мировых цен на нефть на 30% после распада договорённостей ОПЕК+ привело к потерям стран ОПЕК более чем 500 миллионов долларов, подсчитало агентство Рейтер.
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Reuters: страны ОПЕК потеряли за сутки около $500 млн из-за обвала цен на нефть

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