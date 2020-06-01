Энергетика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыСтраны ОПЕК+ могут продлить квоту по сокращению добычи нефти

Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ 9-10 июня планируют обсудить ситуацию на рынке и первые результаты апрельской сделки, когда была достигнута договоренность о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне 2020 года.
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Страны ОПЕК+ могут продлить квоту по сокращению добычи нефти

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WSJ: страны ОПЕК+ могут продлить квоту по сокращению добычи нефти

ТАСС22:45

СМИ: ОПЕК+ может продлить действующее сокращение добычи на один-три месяца

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ОПЕК+ собирается рассмотреть продление нынешних сокращений добычи

РЕН ТВ02:00

ОПЕК+ сокращает добычу рекордными темпами, но некоторые страны все еще раскачиваются

Profinance.ru13:27

Совещание министров ОПЕК+ может состояться раньше запланированной даты

Деловое.ТВвчера в 14:28
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Во время беседы, как заявили в Кремле, президент США рассказал о своей идее проведения саммита G7 с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Республики Корея.
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Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

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Федеральные тюрьмы в Соединенных Штатах закрылись впервые за 25 лет в связи с беспорядками в стране.
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Путин уволил четырех генералов

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