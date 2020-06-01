Энергетика
Аргументы и ФактыСтраны ОПЕК+ могут продлить квоту по сокращению добычи нефти
Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ 9-10 июня планируют обсудить ситуацию на рынке и первые результаты апрельской сделки, когда была достигнута договоренность о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне 2020 года.
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Общество
Минпросвещения планирует провести школьный выпускной в очном формате
РИА НОвости / Виталий Аньков Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что ведомство планирует провести для школьников выпускной в привычном школьном формате.
РЕН ТВ 07:29
Общество
В Госдуме предложили сажать на 10 лет за вовлечение детей в митинги
Член комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Евгений Марченко («Единая Россия») заявил агентству «РИА Новости» о подготовке в нижней палате поправки, которая сделает уголовным преступлением вовлечение несовершеннолетних в несогласованные митинги.
РБК 09:30
Здоровье
Forbes (США): насколько на самом деле серьезна пандемия коронавируса в России? (Forbes)
В России число заболевших составляет более 387 тысяч человек, и она занимает 3-е место.
ИноСМИ 23:26
Общество
В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом.
РБК 09:37
Гаджеты
Картинка из интернета оказалась причиной поломки смартфонов Samsung
По словам пользователя, определенное изображение, скаченное из интернета, может привести к поломке телефона Samsung, если установить его в качестве обоев.
VSE42.RU 05:28
Политика
Власти объявят 1 июля выходным днём в России
Сегодня Владимир Путин утвердил дату голосования по поправкам в Конституцию, назвав 1 июля безупречным с юридической точки зрения.
Говорит Москва 10:24
Шоу-бизнес
Елена Воробей заявила, что заразилась коронавирусом
Аргументы и Факты 00:15
Здоровье
Как прошли два месяца карантина в Алтайском крае
В течение двух месяцев — с 1 апреля по 31 мая — регион находится в ограничительном режиме.
ИА 1-Line вчера в 23:20
Кино
Зрителей удивила внешность Тора после фильма «Мстители. Финал»
Родной город 08:17
Политика
Трюдо выступил против участия России в саммите G7
Во время беседы, как заявили в Кремле, президент США рассказал о своей идее проведения саммита G7 с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Республики Корея.
RT на русском 14:33
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Российская газета вчера в 23:06
Политика
Маск припомнил Рогозину слова о батуте после запуска Crew Dragon
Lenta.ru вчера в 00:29
Музыка
Зрители назвали победителей «Евровидения-2020»
Российская газета 04:45
Финансы
Эксперты рассказали, когда доллар снова подорожает
Опрошенные "Газетой.Ru" аналитики рассказали, что российская валюта растет вслед за нефтью, но нынешние котировки скорее слишком оптимистичны, и высока вероятность того, что в ближайшее время рубль снова ослабнет до 75 за доллар.
Газета.Ru 12:36
Политика
Кадыров призвал ООН наказать власти США за бесчинства
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал Организацию Объединенных Наций принять меры в отношении официальных властей США и призвать их к ответу за преследование и убийство невиновных людей, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 20:09
Наука
Подтверждено влияние близости смерти на репродуктивное поведение
Авторы исследования признают, что они не первые пришли к этому выводу, но отмечают, что им впервые удалось проверить его на «натурном эксперименте», когда представители одной популяции были временно разделены на две группы, одна из которых находилась в условиях сильного стресса и близости к смерти.
Популярная механика 15:25
Происшествия
Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения
Два доктора, которые провели независимое вскрытие тела Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством.
Коммерсантъ 17:17
Происшествия
В Норильске введён режим ЧС после разлива дизельного топлива
Режим чрезвычайной ситуации введён в городе Норильске Красноярского края после крупного разлива дизельного топлива и пожара на ТЭЦ-3.
RT на русском 07:01
Общество
Федеральные тюрьмы в США закрыли из-за беспорядков впервые за 25 лет
Федеральные тюрьмы в Соединенных Штатах закрылись впервые за 25 лет в связи с беспорядками в стране.
Известия 23:25
Общество
В Госдуму внесут законопроект о выплатах для домохозяек
В Госдуму в понедельник, 1 июня, будет внесен законопроект о выплатах пособий домохозяйкам.
ТК Звезда вчера в 19:45
Общество
Надпись «Путин вор» выложили на сопке в Забайкалье
В Забайкалье сделали огромную надпись «Путин вор» прямо на сопке https://t.co/Hpg7jgJeTP pic.twitter.com/SpEbFxfICS— Світлана Вольдемарівна (@qduXUN4lb9SkFF5) June 1, 2020 Что еще известно:Глава поселка Андрей Дашин около 10.30 утверждал, что надписи нет.
Snob.ru 07:43
Здоровье
Российское лекарство от коронавируса поступит в клиники 11 июня
Первая партия российского противовирусного препарата «Авифавир», показавшего эффективность в клинических испытаниях против COVID-19, как предполагается, 11 июня поступит в российские клиники, сообщили вчера Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «Химрар».
Коммерсантъ 02:31
Политика
Трамп назвал беспорядки в США актами терроризма
Президент США Дональд Трамп назвал все происходящее сейчас в стране не мирными демонстрациями, а актами терроризма.
Российская газета 20:30
Политика
Захарова призвала страны ЕС и G7 отреагировать на протесты в США
Дипломат отметила, что российская сторона хотела бы услышать развернутые комментарии относительно беспорядков в США со стороны ЕС, НАТО, G7 и ПАСЕ, учитывая тот шквал обвинений и критики по поводу и без, которые приходится регулярно наблюдать от этих структур в отношении целого ряда государств.
Политика Сегодня 20:28
Армия и оружие
Армия США начала получать модернизированные танки Abrams
В течение нескольких лет Пентагон планирует модернизировать до версии M1A2 SEPv3 435 танков.
Российская газета 02:59
Политика
Путин уволил четырех генералов
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемых должностей четырех генералов.
Lenta.ru 11:13
Общество
Роспотребнадзор отменил требования по частичной загрузке самолетов
Ранее, 18 мая, Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, согласно которым количество пассажиров в самолетах не должно превышать 50% от общего количества посадочных мест, чтобы в салоне была возможность соблюдения социальной дистанции.
Известия 04:52