Энергетика

Lenta.ruLenta.ruСтраны ОПЕК+ начали спасать нефть

С 1 мая вступило в силу соглашение в формате ОПЕК+ об ограничении добычи нефти, в рамках которого сокращение в первые два месяца составит 9,7 миллиона баррелей в сутки. С июля и до конца года сокращение составит 7,7 миллиона баррелей, а весь 2021 год и до мая 2022-го — 5,8 миллиона баррелей.
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Вступила в силу новая сделка ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

Телеканал 360°18:40

Россия и ОПЕК начали самое масштабное сокращение добычи нефти в истории

Life.ru17:57

Страны ОПЕК+ начали спасать нефть

Lenta.ru17:06

Вступила в силу сделка ОПЕК+

Известия18:28

Россия и ОПЕК начали самое масштабное в истории сокращение добычи нефти из-за пандемии

ТАСС17:07

Новое соглашение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи вступило в силу

Газета.Ru17:33

Новое соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти вступило в силу

Российская газета17:01
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