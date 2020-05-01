Энергетика
Lenta.ruСтраны ОПЕК+ начали спасать нефть
С 1 мая вступило в силу соглашение в формате ОПЕК+ об ограничении добычи нефти, в рамках которого сокращение в первые два месяца составит 9,7 миллиона баррелей в сутки. С июля и до конца года сокращение составит 7,7 миллиона баррелей, а весь 2021 год и до мая 2022-го — 5,8 миллиона баррелей.
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