Энергетика

Газета.RuГазета.RuСтраны ОПЕК+ не договорились о сокращении добычи нефти

Ранее сообщалось, что участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года.
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Россия не поддержала предложение партнеров по ОПЕК+ о новом сокращении добычи нефти

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в среду закончилось без консенсуса, так как Россия и Казахстан не поддержали идею усилить сокращение добычи еще на 1,5 млн б/с на второй квартал из-за влияния коронавируса. Об этом ТАСС сообщили два источника, участвующих в переговорах.
ТАСС04 марта в 12:42

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ОПЕК+ не договорились

OilCapital.ru12:37

Страны ОПЕК+ не договорились о сокращении добычи нефти

Газета.Ru11:48

Россия не поддержала предложение партнеров по ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

Взгляд.ру04 марта в 13:19

Россия и Саудовская Аравия не договорились о новом сокращении добычи

РБКвчера в 03:00

Россия не поддержала идею о дополнительном сокращении добычи нефти

Российская газета04 марта в 13:41

Сделка ОПЕК+ развалилась

Коммерсантъ12:15

Россия не поддержала предложение партнеров по ОПЕК+ о новом сокращении добычи нефти

ТАСС04 марта в 12:42
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