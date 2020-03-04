Энергетика
Газета.RuСтраны ОПЕК+ не договорились о сокращении добычи нефти
Ранее сообщалось, что участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года.
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с чего всё началось
Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в среду закончилось без консенсуса, так как Россия и Казахстан не поддержали идею усилить сокращение добычи еще на 1,5 млн б/с на второй квартал из-за влияния коронавируса. Об этом ТАСС сообщили два источника, участвующих в переговорах.ТАСС04 марта в 12:42
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Россия не поддержала предложение партнеров по ОПЕК+ о сокращении добычи нефти
Взгляд.ру04 марта в 13:19
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