Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в среду закончилось без консенсуса, так как Россия и Казахстан не поддержали идею усилить сокращение добычи еще на 1,5 млн б/с на второй квартал из-за влияния коронавируса. Об этом ТАСС сообщили два источника, участвующих в переговорах.

с чего всё началось

Ранее сообщалось, что участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года.

Страны ОПЕК+ не договорились о сокращении добычи нефти

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