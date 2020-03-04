Энергетика
Газета.RuСтраны ОПЕК+ не договорились о сокращении добычи нефти
Ранее сообщалось, что участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года.
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Российский бизнесмен Олег Тиньков рассказал, что у него диагностирована острая форма лейкемии.
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В Москве выздоровел первый заболевший коронавирусом
Первый заболевший коронавирусом в Москве выздоровел, и в ближайшие дни будет выписан, заявила заместитель столичного мэра Анастасия Ракова.
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Как сообщает пресс-служба РФС, матч пройдет на стадионе Арена Химки и начнется в 18:30 по московскому времени.
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Президент России Владимир Путин сообщил о позитивном результате переговоров с Реджепом Тайипом Эрдоганом по ситуации в сирийской провинции Идлиб.
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Переговоры о будущем сделки ОПЕК провалились
Переговоры о будущем сделки с участием членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ряда других добытчиков провалились, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в организации.
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Украина вводит ограничения на границе с ДНР и ЛНР из-за коронавируса
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Глава «Конкорда» отказался представить США запрашиваемые документы
Власти США заявили, что компания якобы предоставила не всю документацию.
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Пранкер извинился за «приступ коронавируса» в московском метро
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Политика
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Экономика
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Трамп прокомментировал выход Элизабет Уоррен из предвыборной гонки
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Происшествия
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На телах шахматистов из Украины Станислава Богдановича и Александры Вернигоры, которых обнаружили мертвыми в Москве, присутствуют следы от инъекций.
Политика
Минск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию
Белоруссия не видит смысла продолжать работу с РФ над "дорожными картами" по углублению интеграции, пока не решены вопросы с поставками нефти в республику, заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.
Общество
Судья Хахалева пожаловалась Путину на травлю
Биатлон
Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Чехии
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в спринтерской гонке на 10 километров на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
Политика
В ДНР признали русский язык единственным государственным
Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) закрепил в конституции статус русского языка как единственного государственного.
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Певица рухнула в оркестровую яму и допела песню со сломанной ногой
Красноярская певица Анастасия Вишневская упала со сцены во время выступления и сломала ногу.
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В московское УВД пришли с обысками по делу Голунова
В УВД по Западному административному округу Москвы проходят обыски по делу о незаконном задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Космос
Запуск российской ракеты «Союз» с космодрома Куру перенесли
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Дочь Валерии официально сменила имя
Политика
Крашенинников объяснил отказ от поправки о недвижимости чиновников
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
Происшествия
Количество погибших при нападении в Кабуле достигло 29 человек
Число жертв нападения в Кабуле на мероприятие с участием премьер-министра Афганистана Абдуллы Абдуллы, увеличилось до 29 погибших, сообщает 6 марта телеканал Tolo News со ссылкой на МВД страны.
Фигурное катание
Фигуристка Валиева лидирует после короткой программы на юниорском ЧМ
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Армия и оружие
Средства ПВО российской базы Хмеймим сбили два беспилотника в Сирии
Средства противовоздушной обороны (ПВО) авиабазы Воздушно-космических сил России Хмеймим уничтожили два беспилотника под сирийской Латакией, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение сирийского правительственного телеканала "Сурия".
Общество
Минфин предложил конфисковать незаконно выведенную валюту из РФ
Из текста документа следует, что конфискация иностранной валюты будет осуществляться при невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов, согласно статьям 193 и 193.1 УК РФ.
Политика
В Гайане заявили о депортации трех россиян за вмешательство в выборы
Власти Гайаны заподозрили четырех человек «российского происхождения» в попытке вмешаться во всеобщие и региональные выборы, которые прошли в стране 2 марта.