Энергетика

Газета.RuГазета.RuСтраны ОПЕК+ не договорились о сокращении добычи нефти

С 1 апреля 2020 года у стран нет обязательств по сокращению нефтедобычи, отметил Новак. Он добавил, что Россия пока не обсуждала с нефтяными компаниями увеличение добычи. Ранее сообщалось, что участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению.
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Страны ОПЕК+ не смогли договориться о сокращении добычи нефти

REGNUM15:19

ОПЕК не вышла в плюс

Коммерсантъ15:34

Заседание ОПЕК+ закончилось безрезультатно

Интерфакс11:52

Новак не исключил наращивание добычи нефти Россией с апреля

Газета.Ru14:16

Любовь живет три года. Переговоры ОПЕК и России провалились

ТАСС14:53

Страны ОПЕК+ не договорились по нефти

РИА Новости13:55

Новак заявил о зависимости увеличения нефтедобычи от планов компаний

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