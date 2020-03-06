Энергетика
Единый банкРоссия отказалась поддерживать решение ОПЕК о сокращении нефтедобычи
Представители российского энергетического ведомства пока отказываются от каких-либо комментариев. Однако стоит отметить, что ранее западные деловые издания сообщали о намерении Саудовской Аравии согласовать план сокращения нефтедобычи без России.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Саудовская Аравия под покровом ночи удвоила ставки в нефтяной игре - ход за Россией
Интерфакс05 марта в 21:49
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 01:01, Ашберн
Комментарии
Энергетика
Мировые цены на нефть рухнули и обвалили рубль
Стоимость нефти марки Brent 9 марта рухнула почти на треть, до $31,43 за баррель, после чего рубль резко подешевел на валютном рынке: доллар вырос до 72,5 рубля, евро до 82,2 рубля.
Культура
III фестиваль «Утро Родины» открылся в Южно-Сахалинске
Фестиваль многосерийных художественных фильмов «Утро Родины» (проводится в рамках реализации нацпроекта «Культура») проходит в Южно-Сахалинске с 8 по 14 марта 2020 года.
Биатлон
Куклина раскрыла секрет своей скорости в масс-старте на этапе КМ в Нове-Месте
Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала, что бежала масс-старт на этапе Кубка мира в Нове-Месте (Чехия) на лыжах Евгения Гараничева.
Политика
Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс
Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
Политика
Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
Фигурное катание
Фигуристка Валиева победила на чемпионате мира среди юниоров
Российская фигуристка Камила Валиева выиграла чемпионат мира среди юниоров в Эстонии. «Серебро» у ещё одной россиянки Дарьи Усачевой.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о стрессе из-за болезни матери
Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала трогательный пост, в котором призналась, что сейчас испытывает сильнейший стресс.
Биатлон
Объявлен состав женской сборной РФ по биатлону на этап КМ в Финляндии
Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев объявил состав женской команды на восьмой этап Кубка мира в финском Контиолахти.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган публично попросил прощения у Самойловой
Рэп-исполнитель Джиган в своем Instagram попросил прощения у супруги Оксаны Самойловой.
Общество
На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»
За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
Энергетика
В «Роснефти» рассказали о невыгодных для России условиях ОПЕК+
Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев рассказал, что участие в сделке ОПЕК+ лишено смысла с точки зрения интересов России.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Манчестер Сити»
"Манчестер Юнайтед" переиграл "Манчестер Сити" в матче 29-го тура чемпионата Англии.
Общество
В России могут изменить правила выдачи лицензий на оружие
В России планируют выдавать цифровые лицензии на гражданское оружие.
Политика
Путин определил полномочия Медведева
Глава государства Владимир Путин подписал указ, определяющий, в частности, функции заместителя председателя Совета безопасности.
Общество
В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
Существенно увеличить размер пенсии может ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), предусмотренная государством для отдельных категорий граждан, заявила "Вечерней Москве" глава отдела по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Москве и Московской области Марина Густова.
Происшествия
Подозреваемого в убийстве школьника сына судьи задержали в Петербурге
Политика
Нидерланды начнут суд по делу сбитого на Украине малазийского MH17
Малазийский Boeing 777 разбился в восточной части Украины 17 июля 2014 года.
Энергетика
Акции Saudi Aramco упали ниже уровня IPO после развала сделки ОПЕК
Стоимость акций нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco на фоне разрыва соглашения ОПЕК впервые упала ниже уровня IPO, следует из данных торгов.
Происшествия
В Париже произошла стрельба в мечети
По меньшей мере один человек пострадал в результате открытой неизвестным в воскресенье вечером стрельбы в одной из мечетей на северо-востоке Парижа.
Армия и оружие
На Донбассе уничтожен грузовик ВСУ, оккупанты понесли потери
Сегодня на Донбассе выстрелом из противотанкового ракетного комплекса был подбит грузовой автомобиль одного из подразделений т. н. Объединенных сил, который двигался к позициям украинских оккупантов.
Музыка
В сети появился отрывок песни Little Big для Евровидения
Политика
Чиновникам не запретят иметь недвижимость за рубежом
Рабочая группа по поправкам в Конституцию не стала включать в повестку пункт о запрете иметь недвижимость за рубежом для российских чиновников.
Общество
Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе
Футбол
Роналдиньо оставили под стражей
Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо будет оставлен под стражей на время следствия.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл посетили фестиваль музыки в Лондоне
Герцог и герцогиня Сассекские продолжают свой прощальный тур по королевским мероприятиям: на этот раз Гарри и Меган посетили фестиваль музыки Mountbatten в Альберт-Холле, чтобы послушать оркестр Королевской морской пехоты Великобритании.
Кино
Мультфильм «Вперед» возглавил домашний прокат
Анимационный фильм студии Pixar под названием "Вперед" возглавил американский прокат.
Энергетика
WSJ: снижение цен на нефть Saudi Aramco направлено на ослабление позиций России
Снижение цен на нефть, предпринятое саудовской нефтяной корпорацией Saudi Aramco, направлено на ослабление позиций России на мировом рынке этого энергоносителя.
Происшествия
У побережья Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,9
Подземные толчки магнитудой 5,9 зафиксированы у побережья Калифорнии на западе США, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Политика
В Крыму заседание Совбеза ООН сравнили с шабашем
Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
Спорт