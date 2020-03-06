Энергетика

Единый банкЕдиный банкРоссия отказалась поддерживать решение ОПЕК о сокращении нефтедобычи

Представители российского энергетического ведомства пока отказываются от каких-либо комментариев. Однако стоит отметить, что ранее западные деловые издания сообщали о намерении Саудовской Аравии согласовать план сокращения нефтедобычи без России.
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Эхономика: Россия и ОПЕК не могут договориться о сокращении добычи

Эхо Москвы07 марта в 11:10

СМИ: Россия не поддержала решение ОПЕК по сокращению добычи нефти

Телеканал 360°06 марта в 09:17

Источник: РФ отклонила предложение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи

News.ru06 марта в 07:43

СМИ: Россия отклонила предложение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

Коммерсантъ06 марта в 07:57

Россия отклонила предложение ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти

ТАСС06 марта в 07:37

Саудовская Аравия под покровом ночи удвоила ставки в нефтяной игре - ход за Россией

Интерфакс05 марта в 21:49

ОПЕК скорректировала рекомендацию по сокращению добычи нефти

RT на русском05 марта в 17:53
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