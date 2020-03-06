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Общественное телевидение РоссииСтраны ОПЕК не смогли договориться о сокращении добычи нефти
Страны участники ОПЕК не смогли договориться о новом сокращении добычи нефти, передает ОТР сообщение агентства Reuters. Саммит ОПЕК проходит в столице Австрии Вене.
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