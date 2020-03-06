Энергетика

Общественное телевидение РоссииОбщественное телевидение РоссииСтраны ОПЕК не смогли договориться о сокращении добычи нефти

Страны участники ОПЕК не смогли договориться о новом сокращении добычи нефти, передает ОТР сообщение агентства Reuters. Саммит ОПЕК проходит в столице Австрии Вене.
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Переговоры стран ОПЕК+ в Вене завершились провалом

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«Выйти из сделки было большой ошибкой». Аналитики о развале соглашения ОПЕК+

Ведомости06 марта в 13:28

Мировые цены на нефть обвалились после срыва сделки ОПЕК+

РИА Новости06 марта в 21:08

ОПЕК+ не смогли договориться о судьбе сделки

ТАСС06 марта в 11:35
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Драка произошла между болельщиками и судьями на турнире ACA Young Eagles 12 по ММА (смешанные единоборства) в Черкесске.
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Стало известно о россиянке с пенсией в 52 тысячи рублей

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Смерть актера подтвердил брат-близнец. В пятницу, 6 марта, скончался актер, исполнивший одну из главных ролей в фильме "Няньки", Дэвид Пол.
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При выборе букета для праздника лучше обратить внимание на сезонные цветы: тюльпаны, крокусы, гиацинты, считает эксперт по этикету Элеонора Басманова.
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Киевское «Динамо» обыграло «Александрию» в матче чемпионата Украины

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В Китае обрушилась гостиница, где проживали люди на карантине

В Китае обрушилось здание гостиницы, в которой находились помещенные на карантин люди.
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66-летняя Проклова удивила поклонников стройной фигурой

66-летняя российская актриса Елена Проклова опубликовала в своём Instagram фото в купальнике.
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У посетителя конференции с участием Трампа нашли коронавирус

Конференция проходила под Вашингтоном в конце февраля. Трамп выступил там в заключительный день.
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В России выявили четыре новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили четыре новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
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Омский «Авангард» разгромил «Салават Юлаев» в Уфе

Накануне в Уфе прошел четвертый матч серии первого раунда плей-офф КХЛ. «Авангард» разгромил «Салават Юлаев».
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Биатлонисты сборной России стали четвертыми в эстафете на этапе КМ

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«Когда клуб неэффективен, такие вещи возникают». Пике прокомментировал высказывания тренера в адрес игроков «Барселоны»

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В сети появился отрывок песни Little Big для Евровидения

Профиль вчера в 05:58
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Дочь бывшего вратаря «Зенита» Ксения была поймана полицейскими в Петербурге при продаже нескольких таблеток экстази.
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«Динамо» обыграло «Тамбов» благодаря голу Комличенко

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Пользователи высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»

Пользователи социальных сетей с иронией восприняли появление видеоролика, на кадрах которого видны практические занятия 54-й механизированной бригады украинских вооруженных сил (ВСУ).
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Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту

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Новый внедорожник Haval H5 уже появился в России

Новый кроссовер Haval H5 тульской сборки поступит в продажу 20 апреля. Этот автомобиль известен россиянам как Great Wall Hover.
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