Энергетика
Общественное телевидение РоссииСтраны ОПЕК не смогли договориться о сокращении добычи нефти
Страны участники ОПЕК не смогли договориться о новом сокращении добычи нефти, передает ОТР сообщение агентства Reuters. Саммит ОПЕК проходит в столице Австрии Вене.
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«Выйти из сделки было большой ошибкой». Аналитики о развале соглашения ОПЕК+
Ведомости06 марта в 13:28
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