Энергетика
Газета.RuНовак не исключил наращивание добычи нефти Россией с апреля
Министр энергетики Александр Новак заявил, что наращивание добычи нефти Россией с апреля, когда заканчиваются ограничения в рамках сделки ОПЕК+, будет зависеть от планов компаний.
Читать в источнике
Оценить93
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 02:24, Ашберн
Комментарии
Энергетика
Goldman Sachs предрек падение цены барреля нефти до $20
В американском инвестиционном банке Goldman Sachs полагают, что цена барреля нефти может снизиться до $20 на из-за нестабильной ситуации на мировом нефтяном рынке.
Экономика
ЦБ решил не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке
ЦБ РФ решил не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила на 30 дней - ЦБ.
Общество
В России зарегистрированы четыре новых случая заражения коронавирусом
В России за последние сутки были выявлены четыре новых случая заражения коронавирусом — об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой инфекцией.
Энергетика
WSJ: цены на нефть Saudi Aramco снижены для ослабления позиций России
Снижение цен на нефть, предпринятое саудовской нефтяной компанией Saudi Aramco, направлено на ослабление позиций России на мировом рынке этого энергоносителя.
Общество
В ПФР рассказали о жительнице Омска с пенсией в 52 тысячи рублей
Политика
Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
Единоборства
Макгрегор высмеял Нурмагомедова после слов об уличных драках
Кино
Вышел трейлер сериала «Страшные сказки: Город ангелов»
Общество
Роспотребнадзор дал советы по покупке ювелирных украшений
Роспотребнадзор дал рекомендации о том, как выбирать ювелирные украшения.
Общество
Власти Москвы пригрозили тюрьмой нарушителям карантина по коронавирусу
Нарушение требований по карантину после посещения неблагоприятных из-за коронавируса стран влечет уголовное наказание вплоть до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы на официальном сайте ведомства.
Политика
В Германии выступили против строительства «Северного потока — 2»
В Германии общество защиты окружающей среды выступило за пересмотр разрешения на строительство «Северного потока — 2», сообщает 7 марта WirtschaftsWoche.
Экономика
Forbes: Олег Тиньков за день потерял 400 миллионов долларов
Бизнесмен Олег Тиньков за один день 6 марта потерял 400 миллионов долларов, сообщает Forbes.
Политика
Суд в Нидерландах начинает рассматривать дело о крушении рейса МН17
Суд в Нидерландах 9 марта начинает рассматривать дело о крушении Boeing в Донбассе.
Авто
General Motors намерена обойти Tesla на рынке электрокаров
General Motors опубликовал дразнящее изображение будущего электромобиля Chevrolet Camaro на недавнем мероприятии автопроизводителя EV Day.
Политика
Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс
Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
Политика
Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России
Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Происшествия
В Париже произошла стрельба в мечети
По меньшей мере один человек пострадал в результате открытой неизвестным в воскресенье вечером стрельбы в одной из мечетей на северо-востоке Парижа.
Шоу-бизнес
Полунин и Ильиных сообщили о рождении ребенка
Артист балета Сергей Полунин и фигуристка, чемпионка сочинской Олимпиады Елена Ильиных стали родителями.
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская показала, какой торт ей на 8 марта испекли сыновья
Елизавета Боярская показала, какой торт ей на 8 марта испекли их с Максимом Матвеевым сыновья Стоит отметить, что не так давно Максим Матвеев рассказал, что его дети увлечены необычными блюдами.
Технологии
В процессорах AMD обнаружили новую уязвимость
Учёные из Грацского технического университета нашли новую уязвимость в процессорах AMD, выпущенных с 2011 года.
Хоккей
Хоккеисты «Спартака» и «Динамо» устроили массовую драку после матча
Хоккеисты столичного "Спартака" и московского "Динамо" устроили массовую драку после четвертого матча первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Культура
На Сахалине открылся очередной фестиваль «Утро Родины»
В Южно-Сахалинске стартовал фестиваль многосерийных фильмов "Утро Родины 2020". Торжественная церемония прошла во дворце спорта "Кристалл".
Спорт
Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира
Авто
Новый Haval H5 уже появился в России
Как рассказывало ранее издание speedme.ru, старт продаж рамных внедорожников Haval H5 был запланирован на российском рынке 20 апреля и первые модели, предназначенные для ознакомления, уже приехали к дилерам.
Происшествия
Трое погибли при столкновении автомобиля со стелой под Смоленском
В Смоленской области автомобиль врезался в стелу городского парка, в результате происшествия двое человек получили травмы различной тяжести, трое скончались на месте.
Экономика
Мишустин распорядился выделить деньги на увеличение зарплат медиков
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 миллиарда рублей на увеличение фондов оплаты труда врачей и среднего медицинского персонала, соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
Политика
Девушка из Иванова попросила Путина взять ее замуж
Сегодня, 6 марта, во время рабочего визита Президента России в Иваново Владимиру Путину сделали предложение.
Хоккей
Гол и передача Наместникова помогли «Колорадо» обыграть «Сан-Хосе»
Два очка российского нападающего Владислава Наместникова, отметившегося голом и результативной передачей, помогли его "Колорадо" обыграть на выезде "Сан-Хосе" и прервать серию из двух поражений подряд - 4:3.
Политика
Зеленский рассказал о сложностях в переговорах с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ему тяжело даются переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.
Единоборства