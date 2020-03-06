Министр энергетики Александр Новак заявил, что наращивание добычи нефти Россией с апреля, когда заканчиваются ограничения в рамках сделки ОПЕК+, будет зависеть от планов компаний.

Новак не исключил наращивание добычи нефти Россией с апреля

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