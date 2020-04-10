Энергетика

RT на русскомRT на русскомСтраны ОПЕК+ не смогли прийти к соглашению по итогам переговоров

Страны ОПЕК+ не смогли прийти к соглашению по итогам переговоров об объёме добычи нефти, сообщил Минэнерго Казахстана. «В результате одиннадцатичасовых переговоров стороны не смогли прийти к соглашению», — цитирует пресс-службу РИА Новости.
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