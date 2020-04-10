Страны ОПЕК+ не смогли прийти к соглашению по итогам переговоров об объёме добычи нефти, сообщил Минэнерго Казахстана. «В результате одиннадцатичасовых переговоров стороны не смогли прийти к соглашению», — цитирует пресс-службу РИА Новости.

Страны ОПЕК+ не смогли прийти к соглашению по итогам переговоров

Общество Раскрыты ошибки спасающихся от коронавируса перчатками россиян Россиянам, носящим одноразовые перчатки во время выходов на улицу из-за распространения пандемии коронавируса, дали советы по их правильному использованию.

Политика МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.

Политика Путин поручил продлить срок действия прав автоматически Во время прямой трансляции Президент России Владимир Путин предложил автоматически продлить срок действия документов россиян, если он подходит к концу.

Общество Путин уволил главного следователя МВД Романова Владимир Путин освободил генерал-полковника Александра Романова от должности заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД.

Энергетика Мексика предложила сократить добычу нефти на 100 тыс. баррелей в сутки Министр энергетики Мексики Росио Нале сообщила, что страна предложила сократить добычу нефти на 100 тыс. баррелей в сутки в следующие два месяца в рамках новой сделки ОПЕК+.

Общество Скворцова дала прогноз по пику коронавируса в России Россия выйдет на пиковую заболеваемость коронавирусом в период от 10 до 14 дней, после этого число новых случаев начнет сокращаться.

Энергетика В Новосибирской области выросли цены на газомоторное топливо Новосибирск, 10 апреля 2020, 05:55 — REGNUM В Новосибирской области в марте 2020 года выросли (по сравнению с февралём) потребительские цены на газовое моторное топливо (на 0,2%) и на автомобильный бензин всех марок (АИ-92 - на 0,5%, АИ — 95 и АИ — 98 — на 0,1%).

Общество Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.

Общество Путин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса 5. Путин объявил меры поддержки безработных Для тех, кто временно признан безработным, президент предложил при начислении пособий (в том числе на детей от трех до семи лет) не учитывать доход, полученный ранее по месту работы.

Технологии Эксперты изучат передачу коронавируса от домашних животных к человеку Результаты исследования были опубликованы в среду журналом Science, после чего Всемирная организация здравоохранения заявила, что самым внимательным образом изучит передачу вируса между людьми и животными.

Общество Большинство школьников Хабаровского края уйдут на каникулы досрочно С 27 апреля на каникулы уйдут учащиеся 7 классов – им предстоит сдать 8 проверочных работ, 8-11 классы будут продолжать дистанционное обучение, - проинформировала и.о. министра образования и науки края Виктория Хлебникова.

Финансы Аналитики спрогнозировали рост ставок по вкладам «В Европе и США процентные ставки сильно упали, поэтому ставки в России по валютным вкладам будут стремиться к нулю — банкам сейчас валюта не очень нужна», — добавил эксперт.