Энергетика
RT на русскомСтраны ОПЕК+ не смогли прийти к соглашению по итогам переговоров
Страны ОПЕК+ не смогли прийти к соглашению по итогам переговоров об объёме добычи нефти, сообщил Минэнерго Казахстана. «В результате одиннадцатичасовых переговоров стороны не смогли прийти к соглашению», — цитирует пресс-службу РИА Новости.
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Во время прямой трансляции Президент России Владимир Путин предложил автоматически продлить срок действия документов россиян, если он подходит к концу.
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Владимир Путин освободил генерал-полковника Александра Романова от должности заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД.
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Россия выйдет на пиковую заболеваемость коронавирусом в период от 10 до 14 дней, после этого число новых случаев начнет сокращаться.
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В Новосибирской области выросли цены на газомоторное топливо
Новосибирск, 10 апреля 2020, 05:55 — REGNUM В Новосибирской области в марте 2020 года выросли (по сравнению с февралём) потребительские цены на газовое моторное топливо (на 0,2%) и на автомобильный бензин всех марок (АИ-92 - на 0,5%, АИ — 95 и АИ — 98 — на 0,1%).
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Общество
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5. Путин объявил меры поддержки безработных Для тех, кто временно признан безработным, президент предложил при начислении пособий (в том числе на детей от трех до семи лет) не учитывать доход, полученный ранее по месту работы.
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Правительство купило Сбербанк у ЦБ за 2,1 трлн рублей
Сумма сделки составила 2,14 трлн рублей, что на 300 млрд меньше, чем планировалось изначально.
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Технологии
Эксперты изучат передачу коронавируса от домашних животных к человеку
Результаты исследования были опубликованы в среду журналом Science, после чего Всемирная организация здравоохранения заявила, что самым внимательным образом изучит передачу вируса между людьми и животными.
Происшествия
В Забайкалье легковой автомобиль столкнулся с поездом
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В условиях всемирной пандемии коронавируса должны быть отменены все санкции, наложенные не ООН.
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С 27 апреля на каникулы уйдут учащиеся 7 классов – им предстоит сдать 8 проверочных работ, 8-11 классы будут продолжать дистанционное обучение, - проинформировала и.о. министра образования и науки края Виктория Хлебникова.
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В Мексике от коронавируса впервые скончались две беременные женщины
В Мексике зафиксировали первые два летальных исхода от последствий заражения коронавирусной инфекцией у беременных женщин.
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«В Европе и США процентные ставки сильно упали, поэтому ставки в России по валютным вкладам будут стремиться к нулю — банкам сейчас валюта не очень нужна», — добавил эксперт.
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Бориса Джонсона перевели из реанимации в палату
Премьер-министра Британии Бориса Джонсона, который находился в реанимации из-за коронавируса, перевели в больницу Святого Томаса в Лондоне, сообщает Sky News.
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С Арашукова-старшего сняли обвинение в хищении газа на 32 млрд рублей
Москва, 9 апреля 2020, 09:03 — REGNUM Из уголовного дела советника главы «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова исчезло обвинение в хищении газа у ПАО «Газпром» на сумму свыше 32 млрд рублей.